桃園龍潭乳姑山上有許多景觀餐廳，而 貓禾咖啡 便是其中一家，在制高點賞百萬夜景，享受有貓咪陪伴用餐的樂趣，伴隨著入夜後的燈火，既美麗且浪漫。不僅有居高臨下的景色，還有舒適的戶外包廂，跨年更推出專屬菜單，讓大家在聚會賞景之餘，也能同時擁有美食相伴。

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貓禾咖啡的日與夜

貓禾咖啡自備停車場，空間頗大，以鐵皮搭建而成的玻璃屋，確實是欣賞百萬美景的好地方。

雖然貓禾咖啡中午便開門迎接客人，卻有更多人為了夜晚的星光燦爛，無論天氣好壞與否，選擇傍晚抵達，先左看右瞧，逛逛戶外座位區，看一會兒大家口耳相傳的制高美景，再入內用餐。

貓禾咖啡是一家有貓咪駐店的咖啡館，所到之處皆能見到貓咪的蹤跡，也有許多與貓咪相關的配件擺飾，無論是否為愛貓人士，都很快地被乖巧可愛又親人的貓咪給征服。

室內靠山邊的座位，百萬夜景就在腳下，是大家爭先搶後的指定坐席，白天視野遼闊，可看的很遠；入夜後星光熠熠，萬家燈火，美不勝收。

貓禾咖啡採半自助服務，除送餐外，其餘皆可自己來。明太子發現飲用水杯的款式略有不同，細心地替我倆湊上一組夫妻杯，看著真是逗趣(笑)。

不少人是為了戶外的包廂區而來，實際在現場看，果然如大家口中所述，搭配周邊的景色為一體，真是浪漫無誤~入夜後夜幕初下，華燈初上，又是另一種風情，像極了珠寶盒子裡的首飾，珠光閃閃，耀眼動人。

美景第一排總是需要付出點代價，戶外大泡泡區有低消4000的規定，建議人數最多16位上限，由於坐位有限，平日用餐僅泡泡區有限時，且沒有設置冷氣，天氣不佳時也不得開放，限制比較多，有意預訂此區的朋友得能接受上述條件才行，且自行酙酌了。

貓禾咖啡餐點介紹

貓禾咖啡供應火鍋、下酒菜、下午茶甜點、義大利飯麵、炸物、酒類及飲品，滿滿的二張菜單，選擇倒是不少，以性質來說，相當適合聚會。

貓禾炸物籃vs松露薯條

炸物籃裡份量夠，二大一小吃的很飽，雖說都是油炸物，倒也不油不膩，沒什麼負擔，味道不錯，口感也好，不乾柴，安全過關。

桂圓紅棗茶(熱)

以貓咪杯壼盛裝的桂圓紅棗茶，特殊造型令人印象深刻。即使是夏季的夜晚，山上還是有些涼意，來一杯熱呼呼的茶飲，很舒服。

厚培根起司大水管麵

寬版麵條這兒稱作水管麵，巴附上濃厚的奶油起司醬，每一口都入味，而厚切培根口感佳，不過鹹，二者搭配的恰到好處，這盤可是讓起司控明太子吃得津津有味。

古法波隆納肉醬細扁麵

細扁麵系列向來是我本人的心頭好，為了選擇麵條可以不顧醬汁口味，不過貓禾咖啡的肉醬相當有水準，又香又濃郁，最重要的是口味不重，拌著細扁麵條好合拍，有一種滿足的愉悅感。

不同時段的貓禾咖啡，呈現出不同的氛圍，入夜後更為迷人，四季都適合來賞景吃美食，也不失為聚餐約會的好去處。

店家資訊

平日：1200PM – 0330AM(最後點餐0230AM)

假日：1100AM – 0500AM(最後點餐0400AM)

（可攜寵物）

（僅收現金）

（平日不限時）

0985-376948

桃園市龍潭區楊銅路二段956號

※ 備免費停車場