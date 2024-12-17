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陽光大師Sunny Master行李箱／1:9前開直排輪行李箱，超狂輪子保固30年不氧化，可加大容量超會裝！

前開行李箱 直排輪行李箱輪子保固30年 春日皮件商行 SunnyMaster行李箱
2024-12-17 10:25:00 文字：Big Fish
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Big Fish

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陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

多年來行走多國，最怕行李箱輪子或把手壞了無法使用，

春日皮件商行推出最新一代陽光大師Sunny Master行李箱

採用直排輪行李箱輪子，超狂提供保固30年不氧化

以後出國都不用擔心輪子壞掉出走了，一定要買一個來用用看。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

這款1:9前開行李箱有20、24、28吋之分，24吋的就不小，

尺寸為66公分X34公分X43公分，厚度比一般的厚，重約4.5公斤，拿起來不重；

28吋超大，感覺像要搬家出國了，要是裝滿也會很(超)重。

24吋要攜出15天行程都很夠用，所以就入手24吋，感覺更實用。

顏色有紫、綠、紅、灰、黑，出國看到很多灰、黑、藍的行李箱，

又不想太突出，所以就選了森林綠，看起來很舒服。

有人跟我一樣想問什麼是1:9嗎？應該是只前開與箱子厚度的比例，

有的是3:7，有的是5:5對開。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

側面和立起的上方都有提把，採用雙層防爆拉鍊，還有TSA海關鎖

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

側面另一側有四個腳釘，可減少磨損與刮傷。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／1:9前開直排輪行李

立起時還可以掛點輕的小東西。

拉桿長度分成三段，可依照需求拉長。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

底部有四個直排輪，可360度旋轉，看起來就堅固好用。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

直排輪底座相當穩固。直排輪是採用手工PU灌注直排輪，不會氧化

符合歐盟噪音標準，行李移動時不會鎮天價響，半夜或凌晨出門才不會吵醒鄰居。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

登入保固服務，就提供30年保固喔！

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

雙層防爆拉鍊安全有保障，

拉開遇到轉角時可以將上蓋稍微往上提，會比較容易過彎。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

打開上蓋，兩側有帶子拉住。

前開式如果要直立拿取東西也方便，不像對開式需要大一點的空間才能打開。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

上蓋內曾有透明網袋與防水隔層，

可以放備用的塑膠袋，或收納好的插頭轉接器、充電線等物品。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

行李箱側邊有個收納袋，可以放濾掛咖啡、茶包或個人保養品。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

行李箱內有固定帶，且可調整長短，讓箱裡物品不會任意滑動。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

行李箱蠻深的，可裝70公升，拿這個出國我大概只會裝三分之二出門，

行程中買了東西，回來就有空間可以裝滿。陽光大師Sunny Master行李箱／1:9前開直排輪行李

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

行李箱本身就蠻厚的，還可以拉開拉鍊加大空間。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

原本可以裝70公升，加大後可裝77公升。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

與今年出國拿的對開行李箱比一比，還沒有加大就已經比較大囉。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

透明網袋內有一張TSA海關鎖的設定說明。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

出廠時設定000可打開，可用筆尖按下右邊設定開關(上)，

接著轉出想要的密碼(中)，

平移推動中間的開關，右邊的設定點會跳出，就代表設定成功囉。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

拉著行李來到機場捷運站，輪子聲音還蠻安靜的。

去年用的行李箱輪子比較小，拉起來也比較大聲。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

搭手扶梯或電梯都不是問題。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

在坡道上拉也OK。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

360度旋轉的輪子，拉起來非常輕鬆順暢。

因為很好滑，若在行駛中的車廂，可能要注意滑動。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

旅行之後，還可以放到收納袋裡，行李箱就不會蒙塵唷。

 

陽光大師Sunny Master行李箱／前開可加大行李箱、直

行李箱經過多次嚴格的測試，經過SGS檢驗測試合格

例如：行走32公里、重摔14次落下、裝載承重與伸縮拉桿強度測試，

並通過CNS15331國家標準檢測商品檢測，且有五年售後服務。

春日皮件商行本身也有在修理行李箱輪子、把手等，

如果有需要修理、更換的，也可以找他們喔。

 

Sunny Master最新款行李箱，有前開或對開兩款；

有20、24、28吋三種大小，容量大，拿起來不重；

採用360度直排輪行李箱輪子很好推，又提供保固30年不氧化。

行李箱輕巧又堅固好用，入手一個就不需要再買行李箱了，

對常在旅行的人來說真的非常方便，趕緊去買一個來用吧！

好友們如果想選購新的行李箱，歡迎到他們的網站選購唷。

春日工匠行李箱官方網站

 

春日皮件商行

地址：台北市中山區吉林路299巷18號

(在亞都麗緻大飯店旁的麥當勞後面巷子)

電話：0929519876

營業時間：週一至週六 9:00~17:00(週日公休)

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