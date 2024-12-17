多年來行走多國，最怕行李箱輪子或把手壞了無法使用，

春日皮件商行推出最新一代陽光大師Sunny Master行李箱，

採用直排輪行李箱輪子，超狂提供保固30年不氧化，

以後出國都不用擔心輪子壞掉出走了，一定要買一個來用用看。

這款1:9前開行李箱有20、24、28吋之分，24吋的就不小，

尺寸為66公分X34公分X43公分，厚度比一般的厚，重約4.5公斤，拿起來不重；

28吋超大，感覺像要搬家出國了，要是裝滿也會很(超)重。

24吋要攜出15天行程都很夠用，所以就入手24吋，感覺更實用。

顏色有紫、綠、紅、灰、黑，出國看到很多灰、黑、藍的行李箱，

又不想太突出，所以就選了森林綠，看起來很舒服。

有人跟我一樣想問什麼是1:9嗎？應該是只前開與箱子厚度的比例，

有的是3:7，有的是5:5對開。

側面和立起的上方都有提把，採用雙層防爆拉鍊，還有TSA海關鎖。

側面另一側有四個腳釘，可減少磨損與刮傷。

立起時還可以掛點輕的小東西。

拉桿長度分成三段，可依照需求拉長。

底部有四個直排輪，可360度旋轉，看起來就堅固好用。

直排輪底座相當穩固。直排輪是採用手工PU灌注直排輪，不會氧化。

也符合歐盟噪音標準，行李移動時不會鎮天價響，半夜或凌晨出門才不會吵醒鄰居。

登入保固服務，就提供30年保固喔！

雙層防爆拉鍊安全有保障，

拉開遇到轉角時可以將上蓋稍微往上提，會比較容易過彎。

打開上蓋，兩側有帶子拉住。

這前開式如果要直立拿取東西也方便，不像對開式需要大一點的空間才能打開。

上蓋內曾有透明網袋與防水隔層，

可以放備用的塑膠袋，或收納好的插頭轉接器、充電線等物品。

行李箱側邊有個收納袋，可以放濾掛咖啡、茶包或個人保養品。

行李箱內有固定帶，且可調整長短，讓箱裡物品不會任意滑動。

行李箱蠻深的，可裝70公升，拿這個出國我大概只會裝三分之二出門，

行程中買了東西，回來就有空間可以裝滿。

行李箱本身就蠻厚的，還可以拉開拉鍊加大空間。

原本可以裝70公升，加大後可裝77公升。

與今年出國拿的對開行李箱比一比，還沒有加大就已經比較大囉。

透明網袋內有一張TSA海關鎖的設定說明。

出廠時設定000可打開，可用筆尖按下右邊設定開關(上)，

接著轉出想要的密碼(中)，

平移推動中間的開關，右邊的設定點會跳出，就代表設定成功囉。

拉著行李來到機場捷運站，輪子聲音還蠻安靜的。

去年用的行李箱輪子比較小，拉起來也比較大聲。

搭手扶梯或電梯都不是問題。

在坡道上拉也OK。

360度旋轉的輪子，拉起來非常輕鬆順暢。

因為很好滑，若在行駛中的車廂，可能要注意滑動。

旅行之後，還可以放到收納袋裡，行李箱就不會蒙塵唷。

行李箱經過多次嚴格的測試，經過SGS檢驗測試合格，

例如：行走32公里、重摔14次落下、裝載承重與伸縮拉桿強度測試，

並通過CNS15331國家標準檢測商品檢測，且有五年售後服務。

春日皮件商行本身也有在修理行李箱輪子、把手等，

如果有需要修理、更換的，也可以找他們喔。

Sunny Master最新款行李箱，有前開或對開兩款；

有20、24、28吋三種大小，容量大，拿起來不重；

採用360度直排輪行李箱輪子很好推，又提供保固30年不氧化。

行李箱輕巧又堅固好用，入手一個就不需要再買行李箱了，

對常在旅行的人來說真的非常方便，趕緊去買一個來用吧！

好友們如果想選購新的行李箱，歡迎到他們的網站選購唷。

春日工匠行李箱官方網站

春日皮件商行

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(在亞都麗緻大飯店旁的麥當勞後面巷子)

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