桃園婚宴餐廳推薦「晶宴會館桃園館」，全台唯一獨棟的晶宴會館，2024年重新裝修開幕！我超愛的溫暖奶茶色系，高貴典雅的風格真的美到不行！還有必拍的氣派大廳和旋轉樓梯，餐點除了婚宴組合外，還提供客製化餐點和除夕年菜訂餐喔！

晶宴會館桃園館怎麼去？

晶宴會館桃園館位於桃園藝文特區附近的南平路，是獨棟式婚宴會館，鄰近南崁交流道，附設汽車停車場，另有特約停車場，可免費停車三小時。搭乘大眾交通工具也很方便，附近有多條公車路線停靠。

晶宴會館桃園館環境介紹

這次非常感謝「新娘物語」的邀請，讓我有機會參加晶宴會館桃園館的慕上永恆宴會空間發布會，活動現場真的超氣派！全新的裝潢更是美到讓人驚艷！幾年前我來這裡參加朋友的婚宴，沒想到現在煥然一新，比以前更加漂亮，真的讓人驚喜！

此外，新娘物語還邀請了「蘿蒔花藝 Lorsoc Floral」製作迎賓禮，擺放各式精緻的擴香石，每款都設計獨特，也可以作為婚禮小物，不只增添婚禮的溫暖與儀式感，還散發著淡淡的香氣，真的很有特色！而candy bar則由「花漾朋派」負責，甜點都很好吃！

另外，迎賓現場還有音樂伴奏，讓整個氣氛更棒！

晶宴會館桃園館的裝潢就像自帶攝影棚，無論是挑高的氣派大廳還是旋轉樓梯，都超適合拍婚紗照！整體設計結合現代美學與歐式風格，營造出典雅又浪漫的氛圍。館內有四個風格多元的廳別，讓每對新人都能找到最適合的場地。

沐光

小包廂「沐光」既適合當證婚空間，也很適合舉辦家宴或周歲等小型活動。

軒劇場/詠劇場/恆劇場

晶宴會館桃園館擁有三個大廳，最低可容納12桌，最多26桌。「軒劇場」結合大理石與金屬流線，適合接待貴賓或商務聚餐；「詠劇場」營造高貴奢華感；「恆劇場」展現簡約時尚風格。

二樓還有晶宴會館旗下的「晶粵軒烤鴨餐廳」，主打招牌烤鴨三吃，很適合家庭聚餐和朋友聚會。

晶宴會館桃園館餐點介紹

參觀完晶宴會館桃園館的宴會空間和剪綵儀式後，接著進入宴會廳開始發布會演講和用餐！年底快到了，也進入尾牙季，像我這次參加的發布會空間，真的很適合在晶宴會館辦尾牙聚會！

宴會廳內還設有投影布幕，可以播放影片，或是進行互動遊戲。像是尾牙或婚宴，為了讓氣氛更熱絡，通常會安排這類互動環節，避免場面太過單調。

當然，舉杯慶祝的環節也少不了！

為慶祝全新場地正式開幕，即日起至11月30日，桃園館推出專屬開幕優惠。加入桃園館官方LINE帳號，了解更多優惠資訊。此外，晶宴會館最新推出的婚宴專案「愛在晶日」，只要在2025年指定假日下訂，即可選擇六大婚宴好禮之一，專案全台七館皆適用。除了婚宴組合，還提供客製化餐點和除夕年菜訂餐服務喔！

接下來我要來分享當天參加慕上永恆宴會空間發布會時的用餐餐點。

晶緻迎賓集

晶緻迎賓集包含了晶粵櫻桃鴨、焦糖化皮烏魚子、燻鮭魚溫沙拉和磯煮和風鮮鮑魚，他們的迎賓餐點比我想像的還要高級，與一般冷盤不同。晶粵櫻桃鴨一上桌就能先享用，鮮嫩Q彈的口感令人印象深刻。平時我不太敢單吃烏魚子，但這次搭配了小黃瓜和蒜苗等清爽配菜，味道層次更加豐富。燻鮭魚口感柔軟，而磯煮鮑魚則保留了鮑魚Q彈的口感，肉質鮮嫩可口。

上湯芝士焗龍蝦

龍蝦搭配鹹香的芝士醬汁，大啖龍蝦肉與濃郁的芝士味融合，底下還有燉飯吸附著湯汁，很鮮耶！

紅咖哩軟殼蟹搭法式麵包

軟殼蟹連殼都能直接吃，一口咬下蟹肉與外層交融，搭配法國麵包，把咖哩醬的精華全都沾上，滿滿一口超夠味！

波本紅酒伊比利豬

伊比利豬煎至外皮金黃，肉質多汁細膩，入口軟嫩，淋上波本紅酒後，更添層次風味。

砂鍋火烔扁尖雞

這道湯除了雞肉，還加入蹄膀，湯頭喝起來鮮甜，我們都忍不住喝了好幾碗。

松露什錦澳洲蘆

什錦蘆筍淋上松露醬，蘆筍鮮嫩爽口，搭配各式什錦菜一起吃，營養豐富。

晶緻甜蜜美雙點

最後甜點是莫凡彼冰淇淋和北海道檸檬蛋糕，北海道檸檬蛋糕入口真的有酸，我覺得味道是不錯耶！

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