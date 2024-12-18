之前首次前往高雄仁武，去拜訪苜見·仁武苜蓿芽捲，老闆就推薦我可以去順道試試這家超熱門的仁武烤鴨，但畢竟當時我隻身一人而打消念頭

剛好本(12)月跟好幾個朋友們安排到高雄和屏東墾丁旅遊，就有安排平日下午來這裡朝聖!

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餐廳名稱：仁武烤鴨(高雄市仁武區鳳仁路95-21號)

相關連結： FB粉絲專頁 UberEats線上訂餐

營業資訊：07-3719315 週一三四五14:00-20:00；週六日10:00-20:00

餐點介紹：烤鴨/香酥鴨/手扒雞/燒肉/青菜/蛋花湯/白飯

用餐日期：2024.12



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▲仁武烤鴨 店面

原本想說平日應該人會少一點點吧?但還是保險起見在 表定14點開始營業前15分鐘就抵達，卻看到店外已經有排隊人潮、店內也已經坐將近全滿、專屬停車場差點沒位了?!

好吧，看起來是店家有讓人客提早進場入座跟點餐，但是餐點會準時14點才會開始出餐

從正門口進店時，就看到好幾個店員正在一台大型自動烤麵機前揉麵和做烤鴨麵皮!(當下人太多就沒拍到了)

第一次見看烤鴨店還會自製麵皮的，讓我好是驚訝，也很期待這麼新鮮現做的麵皮口感會不會不同呢?

仁武烤鴨 菜單(拍攝日期：2024.12)

燒肉(一條) NT 320

豬皮炸到喀蹦脆，脂香氣撲鼻，乾爽無油膩感；油蔥醬也不會太鹹或油

▲不過下層五花肉的肥肉部位還是有點QQ的口感，我不太敢吃

米血 NT 60

鬆軟、不黏牙，不會有血煮到老硬的口感；搭配的醬油膏適度的甜與鹹味，簡單又有飽足感的美味小吃；也可以蘸些許自助區的辣豆瓣醬試試看

全鴨附餅 NT 650

內容：片鴨、炒醬鴨、餅皮2包(16張)、青蔥段、甜麵醬

可能因為是為了快速備料和出餐，不論內用或外帶，烤鴨搭配的青蔥和甜麵醬都是已經封裝成一袋袋的

原本以為烤鴨都會配「蒜段」，但他們的UberEats有備註是蔥，的確吃起來也沒有生蒜苗的生嗆味道

▲餅皮

在營業時間前店員們就在店內馬不停蹄一直做的麵餅皮，果不其然口感就是會「特別的蓬鬆」，柔軟並帶點筋性，很好咀嚼

▲這次總共點兩份「全鴨附餅」，但兩盤(隻)烤鴨的鴨皮其中一隻有脆、另一隻則稱不上脆，但也不會韌；至於鴨肉的確柔軟，精實卻不乾澀，還帶點肉汁，我很喜歡

甜麵醬也有別於我在嘉義數家和北京數家吃過的烤鴨甜麵醬，印象中嘉義的口味雷同，都是偏甜且醬味醇厚，北京的則偏鹹；仁武烤鴨的甜麵醬則焦糖香氣明顯，雖也是甜但不像嘉義那麼重，可放心沾很多也會膩

▲炒醬鴨

吃得出來就是用烤鴨的甜麵醬去炒的，適度鹹味、油也不多、幾乎不辣(除非吃到辣椒)，讓人連續單吃也不會感覺口渴

是很「不下酒、不下飯」的炒鴨架(笑)

青菜 NT 80

青菜種類依當天供應為主(當天有空心菜和地瓜葉)；感覺青菜也有用鴨油去炒，吃的到菜葉表面附有油汁湯水，但不像沙拉油有股明顯油味

蛋花湯 NT 60

蛋花很多，隨意一撈都會舀到滿滿蛋花；還有添加鴨油和少量蔥花與油蔥；湯頭有大骨湯的濃濁，但沒有明顯油的油味和厚重感，剛好當時12月初的寒流來襲，來上一碗非常暖心舒胃

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