桃園中壢美食「三柒燒肉專門店」除了原先1000元有找的燒肉吃到飽外，現在還推出了超豪華的和牛吃到飽！日本A5和牛吃到飽有1688/1988/2388元三種價位，能享有生啤酒無限暢飲，而且加價39元還能升級成火烤兩吃喔！和牛的肉質果然和一般的燒肉吃到飽不一樣~就是高了一個檔次啊！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「三柒燒肉專門店」位於中壢的中美路上，就在「一番地壽喜燒」旁邊，週邊有幾個收費停車場，但我覺得還是騎車過來最方便啦！

▲當月壽星用餐壽星本人可享85折～四人同行壽星本人半價優惠！

▲「三柒燒肉專門店」位於二樓，沒有設置電梯，需要走樓梯上去，如果是帶小朋友或長輩來用餐，需要特別留意步伐，注意階梯唷！一打開大門就會看到他們Night Club夜店風的裝潢！

▲店家有提供一個沙發休息區，這裡有投影螢幕還有手足球台，當天就有遇到不少客人在這區等待候位！

▲室內的座位和走道都很寬敞，用餐環境相當舒適，沙發座椅還蠻好坐的，而且還有小隔板，用餐較有隱私感👌

【三柒燒肉專門店｜完整菜單MENU】

▲這是「三柒燒肉專門店」的完整菜單MENU，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

用餐酌收10%清潔費、浪費食材每人加收200元食材費用，用餐時間限制120分鐘，最後加點90分鐘（自第一人進場起計時）兒童收費標準身高90cm以下免費、90-110cm清潔費120元、110-140cm半價、140cm以上成人收費。

▲「三柒燒肉專門店」採QRcode點餐，一次最多可以點八樣，送單後就能直接再點下一輪，還蠻方便的！但還是請大家要酌量點餐，吃多少就點多少，若浪費食材需加收食材費用唷！

【三柒燒肉專門店｜自助區】

▲店內飲品提供沙瓦、冰鎮系列飲品、可口可樂系列飲品、冰沙和無糖綠茶等選項！

▲炸物有雞塊和薯條！最誇張的是他們的炸物意外好吃～我老公就莫名地掃了兩盤😂

▲自助區有泡菜、蒜頭、辣椒等配料可自行取用～這些都是生菜包肉的好夥伴呢！

▲▲蔬菜吧提供了洋蔥、玉米、海帶芽、青椒、四季豆、香菇、杏鮑菇、生菜～可以在烤肉時搭配一些蔬菜吃～比較營養均衡！尤其是玉米很甜推推～肯定還要拿生菜來包肉才解膩阿！

▲醬料有檸檬、味噌、燒肉醬三種！我個人最愛他們鹹甜口味的燒肉醬🥰

▲自助區還有熱雞湯！我的推薦吃法是先加一匙蒜再加雞湯～直接升級成蒜頭雞湯更是讚啦😋

▲是說他們的滷肉飯真的不得了！肥滋滋的膠質滷肉飯打趴一堆小吃店，我居然也是默默地吃了兩碗，超扯🤣

▲冷藏櫃內有現切水果、中華豆花、愛玉等～

▲冷藏櫃內還有五款小蛋糕～比先前來新增了多款小蛋糕唷！

▲冰淇淋提供「泰國明果」和「Niseko北海道冰淇淋」這兩種，加起來共有八種口味，飯後肯定要來幾球冰淇淋，做個完美的Ending啊✌️

【三柒燒肉專門店｜和牛吃到飽】

▲日本A5和牛吃到飽有1688/1988/2388元三種價位，加價39元還能升級成火烤兩吃喔！而且MENU上628元/828元/928元的內容都可以點👌

▲只要點和牛吃到飽套餐～還能享有百威啤酒-金牌啤酒-Sapporo生啤酒（黑標）無限暢飲💯（PS：喝酒不開車，開車喝酒！未滿18歲請勿飲酒！）

【西班牙伊比利梅花豬】

▲有著豬肉界勞斯萊斯之稱的伊比利豬~油花均勻分布～肉質口感軟中帶Ｑ～帶有獨特的油脂香味！表面烤到稍微焦香最好吃！是豬肉界的夢幻逸品😘

▲生菜包肉是一定要吃的啦！我會包入泡菜、洋蔥、蒜頭和辣椒！吃起來很清爽解膩🥰

【美國prime無骨牛小排】

▲無骨牛小排的肉片很大塊，肉質紮實有口感，還可以吃到牛肉的香氣，是我吃了還會再加點的推薦品項！

▲牛小排可以說是最穩的基本款了！無論要烤肉或是煮火鍋都很適合～而且他們家的肉盤都是現點現切～沒有過多的調味～讓食材可以原汁原味的呈現👍

【日本和牛刺身】

▲日本A5赤身含有少量的油花，他的油脂沒有雪花來得多，不過吃起來口感有嚼勁，吃得到濃郁的肉香！

【日本A5雪花】

▲日本A5雪花的油脂很細緻，這入口即化的口感，還帶有濃郁香醇的奶油香氣，真的是非吃不可啊！

【和牛角切】

▲和牛角切是我們今天最愛的TOP1品項！！我推薦必點！將和牛角切炙烤均勻，特別紮實有口感，我超愛🤤

▲這個肉質口感很JUICY～肉汁滿溢～爽度很高～肯定要追加好幾份吃夠本啊！！！

【M9和牛】

▲M9和牛的油花分布均勻，看上去就很誘人，但記得不要烤太久喔，烤個幾秒鐘變色就可以馬上拿起來了！

▲但我覺得這次再訪，M9和牛的肉片有變厚，需要用剪刀剪小塊一點，入口後會比較好咀嚼👌

【厚切牛舌】

▲牛舌在外面的燒肉店單點就不便宜了啊！這裡也是通通讓你到飽！

▲因為他們的牛舌比較厚，所以我們是先把單面烤到變色以後，翻面再直接把蔥鹽醬加上去，等到兩面都變色以後就可以直接夾起來吃囉！口感帶有一點Q度，十足的爽脆，還帶有豐富的肉汁！

【阿根廷大魷魚】

▲阿根廷大魷魚必點啦！現在夜市賣的烤魷魚一隻就要破百元了～來這邊想吃多少就點多少～魷魚口感很Q彈～不需要額外加醬就能吃到他的鮮甜原味！

【天使紅蝦／大白蝦／澎湖明蝦】

▲蝦蝦控來報到！尤其是「澎湖明蝦」肯定要點好點滿阿～這款蝦蝦是店內最高級的2388元套餐才能到的唷👌

▲店家提供到桌邊進行剝蝦殼的服務唷！這樣只要把剝好蝦殼的蝦子放到烤網烤熟～吃起來也會比較方便✌️

▲澎湖明蝦的肉質美味甘甜Q彈～碳烤不需要額外沾醬～能享用原汁原味的鮮美！

▲生食級大干貝因為食材很新鮮，只要兩面烤到微微上色就可以享用囉！他的飽水度很夠～口感軟Ｑ細緻又好吃～吃起來很滿足😘

整體來說，這間「三柒燒肉專門店」推出了更豪華的和牛套餐，餐點的品項更豐富，質感也更升級！二訪覺得整體有變得更好吃😋而且生意也越來越好了，如果想要來享用燒肉大餐，可別忘了提前訂位唷！

***本文感謝”三柒燒肉專門店”邀約,內文為真實感受分享***

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