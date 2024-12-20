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八斗子平價海鮮餐廳【進展小吃店】隱身在八斗子漁港旁/百元海鮮料理/招牌必點海鮮小卷米粉130元/望海巷自助冰城/八斗子美食山海行

2024-12-20 09:46:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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基隆八斗子隱藏版在地美食-進展小吃店只有假日才營業，地點就在八斗子漁港旁，這裡有賣各種現流海鮮，湯燙就很美味，招牌必點海鮮小卷米粉130元、川燙白蝦、小卷，隱藏版菜單現煎魚等，前方就是一片無敵海景，周邊有望幽谷步道，大坪海岸、海洋博物館、潮境公園、等景點，完成八斗子美食山海行。

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外觀看起來不起眼，但海鮮新鮮便宜美味～

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周邊景點：潮境公園

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最新DM，實際DM以店家為主，價格超佛心的，單價從25-180元平價海鮮餐廳。

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喜歡小卷還可以外帶喔～

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燙青菜30元

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隱藏版菜單-現煎白帶魚、馬頭魚一整條居然只要150元，便宜又美味～

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川燙白蝦130元，川燙小卷180元，以最簡單的川燙，讓我們吃到食材最鮮甜原味。

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海鮮小卷米粉130元，裡面海鮮超多的，湯頭鮮甜好喝，CP值超高。

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蛤蠣湯50元。

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平均每人不用200元就可以吃到滿滿的海鮮料理。

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周邊景點：大坪海岸

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周邊景點：慶天宮

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周邊景點：萬全八斗子圖書館。

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海科館海洋劇場二樓：望海巷自助冰城

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這裡的冰採自助式，喜歡什麼自己夾，秤重，可以自己加冰加糖超好玩的。

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吃不夠都可以再加冰，加糖不加價，CP值超高。

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周邊景點：海洋博物館

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這裡有迷你巴士可以搭乘，感覺相當有趣。

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周邊景點：潮境公園

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今天帶爸媽漫遊八斗子，用步行的方式感受八斗子之美，度過美好的周末時光。

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進展小吃店：基隆市中正區八斗街61-2號；營業時間：10:00-19:00（假日才營業）

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美味度
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服務品質
3.75
裝潢氣氛
3.75
CP值
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