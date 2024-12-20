基隆八斗子隱藏版在地美食-進展小吃店只有假日才營業，地點就在八斗子漁港旁，這裡有賣各種現流海鮮，湯燙就很美味，招牌必點海鮮小卷米粉130元、川燙白蝦、小卷，隱藏版菜單現煎魚等，前方就是一片無敵海景，周邊有望幽谷步道，大坪海岸、海洋博物館、潮境公園、等景點，完成八斗子美食山海行。
外觀看起來不起眼，但海鮮新鮮便宜美味～
周邊景點：潮境公園
最新DM，實際DM以店家為主，價格超佛心的，單價從25-180元平價海鮮餐廳。
喜歡小卷還可以外帶喔～
燙青菜30元
隱藏版菜單-現煎白帶魚、馬頭魚一整條居然只要150元，便宜又美味～
川燙白蝦130元，川燙小卷180元，以最簡單的川燙，讓我們吃到食材最鮮甜原味。
海鮮小卷米粉130元，裡面海鮮超多的，湯頭鮮甜好喝，CP值超高。
蛤蠣湯50元。
平均每人不用200元就可以吃到滿滿的海鮮料理。
周邊景點：大坪海岸
周邊景點：慶天宮
周邊景點：萬全八斗子圖書館。
海科館海洋劇場二樓：望海巷自助冰城
這裡的冰採自助式，喜歡什麼自己夾，秤重，可以自己加冰加糖超好玩的。
吃不夠都可以再加冰，加糖不加價，CP值超高。
周邊景點：海洋博物館
這裡有迷你巴士可以搭乘，感覺相當有趣。
周邊景點：潮境公園
今天帶爸媽漫遊八斗子，用步行的方式感受八斗子之美，度過美好的周末時光。
進展小吃店：基隆市中正區八斗街61-2號；營業時間：10:00-19:00（假日才營業）
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