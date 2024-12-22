新竹東門市場超夯的米粉攤，在竹北也吃得到了

東門米粉攤招牌的芋頭米粉，以雞骨和芋頭熬煮的高湯為底，搭配粗米粉、小卷、蝦滑等食材，深受大家喜愛，每天都人潮滿滿，今年店家插旗竹北啦！

「厝米・東門米粉攤-竹北成功店」用餐空間明亮舒適，重點是有冷氣不怕熱

芋頭米粉除了有小卷、海X撈等級的蝦滑和海鮮，不吃海鮮的朋友可以選擇松阪豬或排骨酥。

麵食另有小米很喜歡的蔥油雞腿拌麵，大家一定要來嚐看看

加上多種獨家手路菜，愛吃芋頭米粉的朋友不用跑到新竹了，在竹北就可以吃得到

快跟著小米一起去看看吧。

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👉厝米・東門米粉攤-竹北成功店位置及停車方式

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厝米・東門米粉攤-竹北成功店位於成功二街和自強六街交叉口。

附近有收費停車場，對開車的朋友來說超方便的。

👉厝米・東門米粉攤-竹北成功店環境介紹

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店內以磨石子地板、鐵椅和橘色桌子等元素營造懷舊復古的氛圍

平日中午就可以看到滿滿用餐人潮~

連結帳櫃台都很有復古氛圍~

店內有冰開水和氣泡水可以自行取用，這是竹北店限定喔！

氣泡水可以促進促進腸胃蠕動，而且解膩爽口，小米一個人就喝了好幾杯

芋頭米粉湯以雞骨和芋頭熬煮的高湯為底，老闆娘強調湯頭是靈魂，希望大家把它喝光光

米粉吸附湯頭的精華，帶有淡淡芋頭甜香~

點小卷米粉湯的朋友建議主食加量，老闆用料不手軟，加入一大份小卷讓湯頭更加鮮甜

醬料選擇性挺多的，有小米最愛的辣椒醬油。

吃小卷必配芥末醬油。

愛吃辣的朋友可以試試蒜頭辣椒，又辣又香~

👉厝米・東門米粉攤-竹北成功店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

芋頭米粉湯口味挺多的，海鮮部分有蝦滑、小卷和綜合海鮮，不吃海鮮的朋友可以搭配松阪豬或排骨酥。

主食加量只要加價40元，料就可以變很多喔

想要簡單吃的朋友可以點芋頭米粉湯搭配其他小菜。

小米特別推薦蔥油拌麵，有緬甸撈麵的風味

👉厝米・東門米粉攤-竹北成功店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來享用她最愛的粗米粉湯

首推芋頭小卷米粉湯和芋頭海鮮米粉湯，這兩碗的主食都有+40元加量喔

芋頭小卷米粉湯 150元+40元主食加量(小卷90g)，小卷加量後可以吃得很過癮

除了小卷和大塊芋頭，還加入芹菜、香菜、蛋酥及油蔥酥提味~

不喜歡吃香菜或芹菜的朋友記得點餐時要提前告知店家。

小卷是秤重的，有大小隻，比較大隻的話隻數會比較少，比較小隻的話隻數比較多，不過重量都是一樣的喔！

芋頭和小卷都是小彤最愛

湯頭真的是芋頭米粉的靈魂，帶有淡淡藕色，每一口都有雞骨甜味和芋頭甜香~

濃郁清甜，讓人不知不覺就喝完了，尤其是冬天喝上這碗熱湯很暖心

芋頭綿密又甜，芋頭控不能錯過喔。

粗米粉口感軟Q，加上芹菜、香菜、蛋酥等配料，光吃米粉就好滿足

今天運氣挺不錯的吃到比較大支的小卷王 XD

小卷口感鮮甜彈牙，挺有脆度的，讓人吃得很過癮

建議可以先吃原味，重口味的朋友再搭配辣椒醬油或芥末醬油都很對味！

一口小卷、一口米粉湯，小彤說她吃得很滿足

喜歡綜合海鮮的朋友，可以點芋頭海鮮米粉湯 130元+40元主食加量(綜合海鮮雙倍)，有炸鱸魚排、虱目魚丸、鮮蝦、中卷和蛋酥等豐富食材。

炸鱸魚排沒有魚刺，很適合小朋友和長輩食用，吸附湯頭後，外皮軟酥，肉質屬於扎實的口感~

其他像是蝦子、中卷都很新鮮

芋頭蝦滑米粉湯(165元)，使用海X撈等級的蝦滑。

蝦滑口感爽Q，每一顆都有滿滿蝦肉的甜味和蝦漿Q彈口感，搭配辣椒醬油一起吃也不錯喔

蔥油雞腿拌麵(140元)附一顆滷蛋，無骨的雞腿挺方便食用的~

雞腿肉質很軟嫩，雞皮很Q，加上蔥鹽很對味，配飯配麵都很不錯喔

麵條很像澳門的緬甸撈麵，有Q彈的口感，搭配鹹甜的醬汁很開胃，讓人一口接一口吃不停。

店家的手路菜選擇性不少~

流口水雞(150元)，無骨雞腿淋上麻辣的紅油和小黃瓜、脆口花生，很適合多人分享。

芋香絲拌菜(80元)很少見，以高麗菜絲、香菜為底，鋪上炸芋頭絲，最後淋上酸甜的醬汁。

脆口的高麗菜絲和芋頭絲加上酸甜醬汁很開胃，配酒應該也很不錯喔

無骨鳳爪(65元)煙燻風味挺濃郁的，也是很不錯的小菜~

麻油粉肝(45元)爽口不會太粉，帶有麻油香，很適合女士補補喔。

黃金泡菜(55元)還不錯，不過小米沒有深刻的印象啦。

以上是我們的心得分享，人氣超夯的東門米粉攤在竹北也吃得到，記得主食加量就能享用超爆料的小卷芋頭米粉，讓人非常滿足

喜歡這種古早味麵食的朋友，小米推薦給你們！

👉厝米・東門米粉攤-竹北成功店營業時間地址

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🌟店家資訊：厝米・東門米粉攤-竹北成功店

🏠地址：新竹縣竹北市成功二街142號

☎電話：03 550 5890

⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30

粉絲團：厝米・東門米粉攤

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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