↑午茶時光~應該吃啥呢~這樣的標準配備

甜點+咖啡+冰品~完美比例~但若來點鹹食

是不是讓午茶更豐盛呢~

↑看窩客島電子報~肯定讓您有滿滿的收穫

沒錯~這回小青看到~JR東日本大飯店 台北

鉑麗安假日下午茶~為慶祝12強~推出線上訂位

備註12強~即可以四人同行一人免費的價格~吃好料~

↑這等好康~小青立馬線上訂位~備註12強~我們來囉

113年12月14日週六~號稱每月14日都是情人節的好日子

12月擁抱情人節~歡樂四人幫~也來浪漫情懷乙次~

↑本餐廳就在捷運綠線~南京復興站2號出口的鈄對面

通過大馬路~左邊走不到100公尺~就可看到大大的招牌

↑本飯店也有住宿的服務~一樓大廳正舉辦

世界麵包季活動~各式各樣的麵包及甜點~很吸睛~

↑來到地下一樓~鉑麗安餐廳前電子看板上

早餐~午餐~下午茶~晚餐~平假日~時段及價格都標示清楚

今日我們只專注於~假日下午茶時段~每人980元

另加收10%服務費~用餐時間15點至17點~

↑時間未到~排隊先~看到服務人員忙碌的身影~

↑時間來到14點55分~接近用餐時段~開始由服務人員

確認訂位客人~一組組的帶進場~簡單的餐具

已等待客人的到來~

↑肚子雖然有餓~但看到熱情的大主廚招呼我們

忍不住拿出手機~拍張他可愛的笑容及招牌手勢~

↑這個 蜜汁醃燻火腿肉~由大廚片肉給食客

酸甜好滋味

↑牛肩肉~以上兩種肉品~都是經典佳餚

↑這個大方塊裡~就是開放性的廚房~大廚們~各各都很忙碌

來瞧一下~他們為食客準備的好料~

↑白蘭地焗烤淡菜~新鮮好吃

↑沙茶炒鴨肉~香味十足~好入味的鴨架肉~

↑樹子蒸爐魚片~樹子就是我們熟悉的破布子

甘甜好嫩口~

↑塔香炒蟹~這個蟹肉超入味~且每隻蟹都超有肉

得到在場菁的讚賞~

↑德國豬腳附酸菜~這道豬腳好吃~但要挑一下部位

因為有部分烤的有點乾柴~

↑辣味花枝高麗菜~花枝就是烏賊

小青喜歡高麗菜的味道~

↑印度坦都里烤鷄~美味~

↑櫻花蝦米糕~煮的軟嫩可口~

↑港式蟹黃燒賣

↑烤鷄小腿

↑2口味披薩~左夏威夷披薩~右主廚特製口味披薩

↑由主廚服務~現點現做的伊比利豬叉燒豚骨拉麵

這裡好可愛~還有展示品讓食客參考~

↑左北海道風味魚湯~中牛肉壽喜燒~右小紅豆湯

↑湯品2款~左鳳梨苦瓜鷄湯~右栗子奶油濃湯

↑2炸物~左芝麻香芋捲~右松露炸薯條

↑日式迷你漢堡~這個小漢堡超可愛

中間夾的是牛肉片~

↑這區是生鮮類~各式涼拌菜~水果區

↑鮪魚生魚片~旗魚生魚片~曼波魚皮~淡菜等

↑滿滿新鮮的牛蹄蟹和白熟蝦

今日小青又貪嘴多吃好多蝦蝦~

↑檸檬~薑薄片~芥末醬~都是吃海鮮最好的配料~

↑新鮮沙拉吧

↑5大新鮮甜美的水果

↑5口味涼拌菜~這個涼拌皮蛋~很特別

小青竟然沒拍到菜名~真不錯吃~

↑6口味花壽司

↑之前沒看過的涼拌菜~在這裡感覺新鮮

↑上~聖誕沙拉豬肉凍~很漂亮

下~日式野菜沙拉~淋上和風醬~真是美味爽口

↑這區是甜點+冰品區

↑3口味軟糖~下黑醋栗軟糖~中芒果軟糖~上雙莓果軟糖

↑10種以上甜點~各各都小巧精緻~甜蜜不甜膩

長的跟小盆栽的歐瑞歐巧克力塔~柑橘塔~草莓奶酪

抹茶草莓慕斯~榛果莓塔~草莓鮮奶油等都非常的美味

搭配卡布奇諾咖啡~絕配~

↑5口味哈根達斯冰品~對它的印象~就是好吃但太甜

餐廳貼心的提供覆盆子醬~香草醬~巧克力醬

小青將冰品淋上酸酸的覆盆子醬~竟綜合了冰的甜味~

↑最後的飲品+咖啡

果然吃buffet是幸福的~餐廳應備的食材

多樣精準~絕對讓食客吃的營養又滿意~

↑每一區的食客~都吃的滿意~聊的開心

週六的午后時光~生意真不錯呢~

↑歡樂四人幫~也是吃好吃滿~

↑甜點+咖啡+冰品~絕對是另一個胃

為今日的擁抱情人節~劃下完美句點~

↑今日帳單~慶祝中華健兒奪冠~再次聚餐

12強~太棒了~四人同行一人免費~

↑到處吃吃喝喝的我們~明年還要再繼續加油

與菁說好~明年專攻有優惠的餐廳~

↑吃飽喝足~5點左右~地下樓鉑麗安餐廳外

充滿濃濃的聖誕氛圍~歡樂四人幫在此留影

合拍美美的快樂心情~

↑開始健走~消食~從餐廳出來延著捷運南京復興站走

經過微風廣場~遠東SOGO~還看到筋膜刀按摩足湯店

這李小龍的看版~勇猛威武~

↑延路寶可夢特殊補給站~當然也要截圖留影

表示到此一遊的痕跡~

↑是的~今日健走的終點中正紀念堂5出口~自由廣場前

NTSO國立臺灣交響樂團80人編制~指揮楊智欽老師

演奏~國台語經典曲目~歌手有蔡小虎~洪榮宏

曹雅雯~蕭煌奇~殷正洋~施文彬~蔡秋鳳~秀蘭瑪雅等歌者

為大家獻唱~現場好熱烈及熱鬧的掌聲響起~

↑在此感受到濃濃樂器及天籟般的歌聲

琴瑟和鳴的悅耳~心醉神迷~令人情緒高昴~

↑店家資訊

店名~JR東日本大飯店 鉑麗安歐式自助餐

電話~02~7750 0900

地址~台北市中山區南京東路三段133號

假日下午茶時間 15:00-17:00