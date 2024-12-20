欣欣生技食品 | 雲林斗六免費參觀軍用罐頭工廠「欣欣生技食品」推出年菜三冠王組合！「羊肉爐/黃金花膠干貝雞/佛跳牆」三種人氣組合享早鳥優惠價格，不占冰箱空間、免冷藏，易開罐隨開隨時加熱就能享用大菜！省去買菜跟烹飪步驟，0廚藝也能輕鬆端上好菜。

斗六欣欣生技食品

以軍用罐頭為名的「欣欣生技食品」於今年改建推出全新展售中心，裏頭提供試吃招牌羊肉爐、佛跳牆、黃金花膠干貝雞、甜湯等免費試吃，料多味美，常吸引遊客專程來購買，罐頭儲存方便且隨開加熱可食，除了廚藝小白，對長者們特別友善，不用煮得滿頭大汗，美味料理輕鬆上桌，相當方便。

欣欣生技食品 | 斗六軍用罐頭工廠，新展售中心超好拍！

再訪欣欣生技食品，全新年菜組合優惠登場，之前有不少人問我這裡能買到牛肉乾跟口糧餅乾嗎？有，這裡都可以買到當年在軍中吃的戰備糧食喔，連紅燒牛肉、紅燒豬肉、古傳魯肉都買的到，還有露營攜帶方便的自熱鍋也是很受到歡迎。

「欣欣生技食品股份有限公司」創立於民國62年，曾隸屬於行政院退輔會，民國92年配合政府當時國有企業「民營化政策」，引進民間資金開啟「官民合資」階段，於民國100年正式邁進「全民營化」經營。

年菜三冠王「佛跳牆、黃金花膠干貝雞、羊肉爐」早鳥優惠

12/18-12/25限時早鳥預購

免運優惠僅限於台灣本島

●迎欣納福組

(羊肉爐/佛跳牆/黃金花膠干貝雞)1700g×3罐特價$2088

(現省$632、免運)

●迎欣納福組小資版

(羊肉爐/佛跳牆/黃金花膠干貝雞)1000g×3罐特價$1288

(現省$272、免運)

●欣春開運2入組

(佛跳牆/黃金花膠干貝雞)1700g×2罐特價$1388

(現省$372、免運)

●五福臨門年菜組

(羊肉爐/佛跳牆/黃金花膠干貝雞/五更腸旺)1700g×4罐、黑蒜養生燉雞1罐特價$2988

(現省$1062、免運)

●五福臨門小資組

(羊肉爐/佛跳牆/黃金花膠干貝雞/麻辣燙/麻辣鴨血)1000g×5罐特價$1888

(現省$272、免運)

●迎欣納福 組 (羊肉爐/佛跳牆/黃金花膠干貝雞)1700g×3罐特價$2088

過年年菜在家裡輕鬆就能享用餐廳級煲湯！除了自己吃，拿來送禮也相當大方好看。

●迎欣納福組小資版(羊肉爐/佛跳牆/黃金花膠干貝雞)1000g×3罐特價$1288(現省$272、免運)

今天來開箱迎欣納福組小資版(羊肉爐/佛跳牆/黃金花膠干貝雞)1000g，其實這三款小資版就足夠四五人一同享用喔。

佛跳牆

可加入大白菜或者高麗菜增加口感，蔬菜記得事先煮熟，將易開罐打開倒入鍋子裡，依照個人口味添加食用水後加入蔬菜，佛跳牆裡有干貝、芋頭塊、秀珍菇、鵪鶉蛋、魷魚、豬肉、筍塊等，一罐裡面盡是滿滿好料，湯頭鮮美甘甜，輕鬆就能吃到餐廳級燉湯。

黃金花膠干貝雞

有花膠跟干貝這樣高級食材，花膠購買都是秤兩的，是屬於高單價乾貨海鮮，另外干貝也是比較高級乾貨，加入大雞腿，還有添加一些花雕酒增香，一入口滿滿都是鮮味，又鮮又甜，暖暖喝真的太幸福了。

不用大火燉煮好幾個小時，也不用泡發干貝跟花膠，就有鮮美無比的黃金花膠干貝雞湯可以享用。

極品養生羊肉爐

羊肉爐是銷售人氣第一名，羊肉厚實大塊且無羶味，易開罐設計方便開啟，香濃的中藥湯底，吃起來肉大塊、湯濃郁好喝，加熱後可依照個人口味再添加麻油跟米酒，冷冷的天氣喝上一碗真的好暖，而且很香，網評跟現煮羊肉爐一樣好吃。

羊肉爐加熱後再添加麻油跟米酒，香氣立刻撲鼻而來，滂共共！有夠香。

因為罐頭高溫及高壓滅菌所以肉都很軟，加熱後就可以食用，不用燉煮好幾個小時，真的省時省力省瓦斯。

罐頭不須放防腐劑原因

罐頭商業滅菌：封罐好的罐頭，在殺菌釜裡進行100多度高溫及高壓滅菌，所以罐頭可以常溫保存不需冷凍或冷藏，是因為滅菌的技術，而不是添加防腐劑，請大家安心食用。

除了這次推薦的年菜組合，斗六展售中心跟線上購物都能購買經典的國軍罐頭，讓許多在外島當兵的男生們回憶滿滿，現在在家上網就能購買。

欣欣年菜三冠王「佛跳牆、黃金花膠干貝雞、羊肉爐」