苗栗市美食「林家鴨香飯」，位於縣府路上新開幕的平價小吃店，距離苗栗縣政府和苗栗火車站都很近，周邊也算是好停車！來這裡必吃懷舊鴨香飯，還有炸紅燒肉、鴨腿切盤、蝦捲及綜合滷味等品項，餐點選擇豐富！店家也有提供外送服務喔！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

🔍 我的FB粉絲團：瑋瑋 美食萬歲 Facebook

🔍 我的IG粉絲團：瑋瑋 美食萬歲 Instagram

【林家鴨香飯】 ▋地址：苗栗市縣府路88號 ▋電話：037-376288 ▋營業時間：週一到週六11:00-14:00,17:00-20:00（每週日公休，其餘公休日請見店家粉絲團公告）

▲這間「林家鴨香飯」位於縣府路上，距離苗栗縣政府和苗栗火車站都蠻近的，周邊有路邊停車格也有停車場，還算是好停車！

▲店家的內用區使用的是木質的桌椅，很有質感耶！而且還會有冷氣開放，夏天來用餐不用擔心吃到汗流浹背！

▲到店用餐先找個喜歡的位置，然後到櫃檯點餐結帳，餐點完成後憑號碼取餐，用餐完畢後再請將餐點放置到回收台！

▲自助區提供多款醬料，有辣油、辣椒醬油、胡椒粉、醋、醬油、東泉辣椒醬等！

▲店家還有貼心提供兒童座椅，若是帶小朋友來用餐也沒問題唷👌

▲除了現金交易以外，店家也有收LINE PAY！而且店家還有提供外送服務：苗栗市區2公里內滿200元、超過2公里滿500元（實際外送距離門檻，請致電詢問店家）

【林家鴨香飯｜完整菜單MENU】

▲這是「林家鴨香飯」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【林家鴨香飯｜LUNCH】

▲我們這天來「林家鴨香飯」點了滿滿一桌超澎派的啦～有鴨香飯、鴨肉乾意麵、鴨肉湯米粉、手工韭菜水餃、炸紅燒肉、炸豆腐、府城蝦捲、四分之一鴨腿、滷味拼盤！

【鴨香飯】

▲鴨香飯上面有帶皮的鴨肉塊，還有一片醃黃瓜點綴！很可惜他們也沒有半熟蛋可以加購～不然鴨香飯搭配半熟蛋肯定會更銷魂啊！！！

【鴨肉乾意麵】

▲鴨肉乾意麵的的麵體稍微偏粗，重口味的我還到自助區加了醬料和辣椒，吃起來會更夠味好吃！

【鴨肉湯米粉】

▲米粉湯的湯頭很清甜好喝耶！而且米粉很吸湯汁，吃起來也很入味，個人覺得湯麵系列蠻值得點的👌冬天肯定就要點上一碗來暖暖胃阿！

【手工韭菜水餃】

▲手工餃子蠻大一顆的，有韭菜和高麗菜口味兩種，手工水餃的外皮蠻Q的，裡面的韭菜餡和肉餡比例剛剛好，加點沾醬就蠻好吃的唷！

【四分之一鴨腿】

▲現切的鴨腿有經過煙燻處理，肉質吃起來特別紮實有嚼勁，買一份就能輕鬆幫餐桌加菜！無論要配飯或下酒都很適合唷😋

【炸紅燒肉】

▲炸紅燒肉口感酥酥脆脆，帶有油脂的炸紅燒肉吃起來肉香四溢，而且也沒什麼油耗味！我喜歡夾著薑絲配一旁的胡椒鹽，味道很不賴🤗

【府城蝦捲】

▲蝦捲肯定是到台南旅遊必吃的品項，現場不用跑遠在這裡就能吃到！剛炸好的蝦捲外皮薄脆～餡料口感豐富👌

【炸豆腐】

▲炸豆腐入口時要小心燙口~醬料區有東泉辣椒醬可以搭配！

【滷味拼盤】

▲滷味的選擇蠻多的，而且菜單上都有明碼標價不會爆預算，我們這天點了嘴邊肉、滷蛋、甜不辣、海帶、豆干，吃起來還蠻入味的！就選自己平常會喜歡的品項點就對了👌

▲整體來說，「林家鴨香飯」距離苗栗縣政府和苗栗火車站都很近，內部空間環境很舒適，還有貼心提供兒童座椅，周邊也還蠻好停車的！來這裡必吃懷舊鴨香飯，還有炸紅燒肉、鴨腿切盤、蝦捲及綜合滷味！私心希望他們未來會有炒鴨血、鴨腸、鴨翅等品項可以單點😋

***本文感謝”林家鴨肉飯”邀約,內文為真實感受分享***

【苗栗NEW OPEN】

延伸閱讀：苗栗竹南美食｜『三砌茶SUCHill 37』竹南車站周邊！新開幕自創品牌飲料店～排行榜全都點一輪！

延伸閱讀：苗栗市美食｜『順道茶飲店』府前路上的好喝飲料～排行榜上每一款都必須喝爆～不定期推出新品！

延伸閱讀：苗栗後龍美食｜『讚不絕口小火鍋-苗栗後龍店』NEW OPEN！160元起平價小火鍋～後龍店有五款獨家鍋物～內用享白飯,冰品及飲料無限吃到飽！

延伸閱讀：苗栗市美食｜『茶嶋咖哩 Chadau Curry』苗栗最美咖哩專賣店！特色的異國風味咖哩～平日中午四人同行一人免費！

延伸閱讀：苗栗竹南美食｜『珍煮丹-竹南科專店』每月免費兌換一杯”黑糖經GO杯”！牧場鮮奶厚片更讓我重新愛上珍煮丹！

【苗栗美食旅遊攻略FB社團】

▲全新創立的苗栗吃喝玩樂社團（加入社團請點我）

歡迎在社團討論和分享更多苗栗的美食及旅遊資訊，讓苗栗的好被更多人看見！

如果您喜歡我的文章，歡迎來信洽談合作。

私訊粉絲團：https://www.facebook.com/vivaweiblog/

E-MAIL請洽：

版權所有 © 瑋瑋美食萬歲

(非邀約合作店家,嚴禁使用圖文做為商業用途,嚴禁擷取我的圖文做任何背書)

延伸閱讀