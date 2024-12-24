苗栗頭份美食「好日子雞蛋糕」，位於尚順商圈周邊的現做雞蛋糕，店家每日販售品項不固定，會提前公告在粉絲團限時動態！每份五顆不可混搭，口味很有特色，用料實在又好吃！回家用氣炸鍋加熱後，也能像剛出爐的口感喔！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「好日子雞蛋糕」位於尚順商圈周邊，地址是『苗栗縣頭份市東民三街15號』，就在清心福全對面及公益彩券行的旁邊！地點還蠻好找的👌

【好日子雞蛋糕｜菜單MENU】

▲店家每日販售的品項不固定，所有的品項及價格如下，如果想知道口味可以見店家粉絲團的限時動態公告，或是可以加入店家的line@唷（點我加入）！

原味45元、達波起司65元、德式香腸65元、卡士達奶油55元、花生湯圓70元、芝麻湯圓70元、黑糖麻糬70元、原味奶酥55元、可可奶酥65元、抹茶奶酥65元、蔓越莓奶酥65元、榛果巧克力65元、Oreo巧克力65元、香蕉巧克力65元、藍莓乳酪65元、起司火腿65元、肉鬆60元、福源花生醬75元、手工有機芋泥65元、奶香紅豆65元。

▲店家有請專門外送員幫忙外送～尚順周邊4份外送、2公里內6份、3公里內8份、竹南園區15份、廣源園區20份！若補習班預算有限還可以客製化！若有需要都可以透過官方LINE詢問噢😬

【好日子雞蛋糕｜現點現做】

▲「好日子雞蛋糕」是有SOP流程的，會先測溫度後將麵糊加入烤盤，而且保證都是現點現做的，不會讓你買到那種放了很久的雞蛋糕！

▲雞蛋糕一顆顆排排站好，看起來就超療癒的啦😍會先放在檯面上吹涼再裝袋，而且他們的紙袋還有設計氣孔，比較不會被悶到！

若是買太多沒有吃完，可以放到氣炸鍋加熱（160度3分鐘，翻面後180度3分鐘），吃起來就會像是剛出爐的酥脆口感喔（但如果你是買波達起司和湯圓口味，都一定要當餐馬上吃完才好吃）！

▲身為雞蛋糕控的我！只要看到有賣雞蛋糕的小攤都會想要上前報到，而且這間很特別的是有很多款我沒看過的口味，內餡都是店家精心研發的，整體甜度適中，很值得一吃！

【達波起司雞蛋糕】

▲達波起司一定要起鍋後馬上吃，才可以吃到牽絲的口感！這個口味只要放涼或是二次加熱，口感就會完全不一樣，所以一定要趁熱吃喔！鹹香的起司搭配雞蛋糕很Match～我很愛這一味😋

【奶香紅豆雞蛋糕】

▲奶香紅豆雞蛋糕，裡面吃得到綿密的紅豆泥和紅豆顆粒，整體不會太甜膩，覺得店家也可以斜槓賣紅豆餅了啦🤪

【藍莓乳酪雞蛋糕】

▲藍莓乳酪這個口味很特別耶，這通常是在蛋糕甜點或貝果才會出現的口味吧！店家將新鮮藍莓煮成果醬，再拌入鮮乳酪，還可以吃到藍莓的果肉，酸酸甜甜的味道實在很迷人呢☺️

【卡士達奶油雞蛋糕】

▲卡士達奶油可說是必點的基本款，這也是店家的招牌品項！店家自煮的卡士達奶香味濃郁，濃稠度適中，吃起來不會水水的，是大人和小孩都會很喜歡的口味😚

【手工有機芋泥雞蛋糕】

▲店家自煮的芋泥，還可以吃到些許的芋頭顆粒，看這個顏色就知道他的用料很天然，入口吃得到淡淡的芋頭香味！芋頭控可千萬不能錯過喔！

【花生／芝麻湯圓雞蛋糕】

▲這根本就是創意口味的雞蛋糕啊！裡面居然還包入湯圓！有花生口味或芝麻口味可以選擇！不過吃這款雞蛋糕可要小心喔，不然一口咬下內餡可是會爆漿的，不要噴到整身都是了😂

【好日子雞蛋糕｜好評推薦】

▲整體來說，這間「好日子雞蛋糕」的口味有甜又有鹹，每日供應的品項不固定，店家會提供公告在粉絲團的限時動態，想吃也可以透過LINE提前預訂喔！這天吃到的達波起司、藍莓乳酪、手工有機芋泥、花生及芝麻湯圓口味我都蠻喜歡的！比較可惜的是他們的雞蛋糕是每份五顆不能混搭，需要多來吃幾次，才能全制霸他們所有口味啊😭

***本文感謝”好日子雞蛋糕”邀約,內文為真實感受分享***

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