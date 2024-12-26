桃園市美食「樂禾町壽喜燒吃到飽」，位於桃園愛買內的新開幕壽喜燒吃到飽，13種鮮切肉品+30種新鮮食材+飲料及冰品無限供應！CP值超高！環境很棒，食材新鮮又好吃，刷新我心中的壽喜燒排行，是目前我在桃園最愛的壽喜燒吃到飽啊😍文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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【樂禾町壽喜燒吃到飽】 ▋地址：桃園市桃園區中山路939號（桃園愛買內） ▋電話：03-3783999 ▋營業時間：11:00-22:00

▲「樂禾町壽喜燒吃到飽」是桃園愛買內的新開幕壽喜燒吃到飽，這間新到網路上還找不到任何介紹，只要吃過就會懂，他之後肯定會成為桃園地區最夯的壽喜燒吃到飽啦！

▲好久沒到桃園愛買這邊吃東西了，發現這裡不但好停車，餐廳也都是一棟一棟的開，占地很大，用餐環境也很寬敞呢（憑當日發票消費滿200元可折抵一小時，最高折抵上限為4小時）。

▲「樂禾町壽喜燒吃到飽」內用的環境很寬敞舒適，現在知道的人還不多，日後來用餐肯定要記得先訂位！我預見他未來肯定會是間餐餐客滿的夯店啦！！！

▲他們的座位空間很寬敞，也有適合當然用餐的獨立鍋座位區，一個人來用餐也可以很自在喔！

【樂禾町壽喜燒吃到飽｜自助區】

▲他們自助區的動線還不錯，一排是蔬菜和醬料自助，一排則是飲料和冰品自助，即便同時間有比較多人來取餐，也不至於太壅擠！

▲他們的野菜自助吧也太讚了吧！麵食的種類很多，還有多款的火鍋配料，而且蔬菜的品質也很好，真的是誠意很足的吃到飽耶😍

▲醬料區也是沒在馬虎的，有10多種的醬料可以自行搭配，裡面還有我最愛的洋蔥耶，火鍋店的醬料區只要看到洋蔥我就先加分💯

▲店家還有提供白飯～可以用來配豬肉肉燥或是牛肉肉燥！

▲飲料有咖啡熱飲、百事可樂系列的氣泡飲料、冰沙、無糖茶飲等！

▲冰品有四種口味的冰淇淋～還有霜淇淋～飯後來個冰再好不過了啦😚

【樂禾町壽喜燒吃到飽｜完整菜單MENU】

▲這是店家的消費方式：平日午餐成人438元、平日晚餐及假日成人478元，或是要升級成饗宴套餐，平日中午成人為538元、平日晚餐及假日成人為578元！也是目前桃園地區最便宜的壽喜燒吃到飽👍

▲入座後掃描QR CODE點餐，想吃什麼自己選，而且出餐速度也還蠻快的👌

▲點完餐以後會有可愛的貓咪機器人把肉品送到桌邊，看起來就超療癒的啦！如果帶小朋友來用餐，他們看到肯定會超興奮的🤗

▲他們除了最招牌的壽喜燒以外，還有北海道昆布、韓式辣泡菜、乳白純濃豚骨、日式本家辛味噌這幾款湯底，都可以請店家做成鴛鴦鍋喔！

▲因為壽喜燒主要是用來涮肉的，通常不會有人喝他的湯底！所以我們就另外點了韓式辣泡菜鍋和乳白純濃豚骨鍋，很適合想喝湯的朋友，搭配著一起吃😋

▲他們的菜盤用料很不錯，我們吃完後又還陸續拿了兩三輪呢，而且現在外面賣的青菜和肉片其實都不便宜，來這邊多吃一點真的很划算呢！直接吃一餐飽三餐了啦✌️

▲他們的壽喜燒湯頭很可以耶，愛吃壽喜燒的我們覺得他是桃園TOP1了！

不只是味道好，肉的選擇很多，蔬菜吧也很豐富，加上用餐環境很寬敞舒適，又很方便好停車，而且還是眾多壽喜燒吃到飽裡最便宜的！完全是無可挑剔阿💯

▲餐點價格的差異，主要是肉品選擇的多款，而饗宴升級的肉也真的有明顯好吃👌讓我還有再加點很多次的就屬胸腹牛五花＋大理石牛霜降＋向日葵豚梅花＋向日葵豚五花這四款！

若是點平日午餐438元價位，有7種肉品吃到飽：胸腹牛五花、原味低脂牛、里肌牛板腱、極上肩胛豚梅花、極上鮮切豚五花、元為去骨雞腿、竹葉型雞柳條。

平日晚餐及假日478元價位，有9種肉品吃到飽：＋重磅牛後腿股、牧場櫻桃鴨。

饗宴升級則有13種肉品吃到飽（平日午餐538元／平日晚餐及假日578元）：+大理石牛霜降、CH級牛板腱、向日葵豚梅花、向日葵豚五花。

【極上肩胛豬梅花】

▲基本款的豬梅花，他帶有筋和少量的油脂，雖然油脂不多，但吃起來肉味豐富、口感不會乾柴！

【極上鮮切豬五花】

▲極上鮮切豬五花肥瘦相間，雖然油脂看上去蠻多的，但是入口軟嫩，也不會覺得太膩口！

【向日葵豚梅花】

▲向日葵豚梅花是豬隻透過餵食向日葵籽，來強化肌肉細胞膜，提高保水性，讓其更具有脂肪香氣及肉嫩等特點！這款豬梅花擁有完美的油花比例，肉質軟嫩多汁，真的很好吃呢😋

【向日葵豚五花】

▲向日葵豚五花帶有豐富的油脂，我是覺得比紅盤子內的極上鮮切豬五花油脂更少一些，口感也是比較軟嫩！不愧是要升級為饗宴套餐才能吃到的肉盤阿，品質真的是高了一階👍

【牧場櫻桃鴨】

▲不管是在哪間火鍋店吃櫻桃鴨，都會有夾起來就容易碎掉的通病耶，因為我覺得這種肉片很難駕馭，所以下次會PASS😅

【竹葉型雞柳條】

▲竹葉型雞柳條是雞肉中肉質較軟嫩的部位，他的脂肪較少且帶嚼勁，是不少健身族群的最愛！也很適合給長輩或小朋友吃唷~

【原味去骨雞腿】

▲我自己還是比較喜歡去骨雞腿肉啦！去骨後的雞腿口感紮實～吃得出來是平常有再認真運動的雞腿啊😂

【胸腹牛五花】

▲毫無疑問！這款胸腹牛五花是我們回點率最高的品項！他的牛五花肉質很好耶，而且這款肉是點最便宜價位就能吃到的品項！光是吃爆牛五花我就覺得很讚啦✌️

【嚴選CH級牛板腱】

▲「嚴選CH級牛板腱」是饗宴套餐內才吃得到的，這款CHOICE等級的肉品取自肩胛部位，又稱為嫩肩里肌，中間有一條橫筋為，整體油脂分布均勻，吃起來肉質口感Q彈又紮實！

【大理石牛霜降】

▲大理石牛霜降擁有大理石紋的均勻油花，他是牛的肩胛部位，沒有筋夾雜其中，所以口感特別軟嫩好吃！也是饗宴套餐內才吃得到的品項喔💯

▲吃壽喜燒我自己最喜歡搭配生蛋黃＋七味粉，把煮熟的肉品沾一沾，簡直有夠好吃的啦🤩

【原味低脂牛】

▲這款肉品也是適合正在減脂和健身的族群吃，如果有帶小朋友來用餐，也很適合給小朋友吃這款沒什麼油脂的肉品！但這個低脂牛建議涮個五分熟就起鍋，口感才會軟嫩不乾柴唷👌

【里肌牛板腱】

▲里肌牛板腱的肉質細緻，油脂含量低，整體口感軟嫩且沒有難嚼的筋肉！

【重磅牛後腿肉】

▲重磅牛後腿肉的肉質結實有彈性！不過也建議不要煮太久，最多七分熟就一定要起鍋，口感才不會過於乾柴喔👌

▲這天約著家人們來用餐，長輩們也吃得很滿意呢！他們平常有自己忠實熱愛的火鍋店，外面一般的火鍋店很難得到他們的點頭認同，這天他們一致都認為這裡非常棒，是會約著再訪的那種喔🥰

▲整體來說，這間「樂禾町壽喜燒吃到飽」真的是近期吃到CP值最高的是壽喜燒吃到飽了！平日中午成人只要438元+10%起就能吃飽！肉品選擇多，自助吧和飲料區更是誠意十足，內用的空間很寬敞舒適，店門口就有停車場方便停車！真的是一吃就刷新我們心目中的壽喜燒排行呢，要說他是桃園TOP1壽喜燒吃到飽也一點都不為過啊！總之～我們是絕對會來再訪的唷~值得推薦給大家🤗

***本文感謝”樂禾町壽喜燒sukiyaki吃到飽”邀約,內文為真實感受分享***

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