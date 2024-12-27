台中韓式麵食專賣店｜必點蟹膏麵、炒瑪湯麵、菜包肉、還有小菜免費無限續！

台中人氣韓式料理 掰哩掰哩 、 推擠 又有新品牌誕生！ 西麵站 是一家以韓式麵食及韓食為主的新店、不僅可以內用亦可外帶的新韓食料理喔！

西麵站 位於在台中西區華美西街一段與長春街口，以綠色系為主的外觀挺顯眼，且周邊都有收費停車格，加上店內小菜無限供應、麵食種類也超多又不收服務費，可說是CP值超高的韓味麵食。

店內延續綠色系及時尚白，將空間延伸出無壓迫感的舒適環境，除了3-4人餐桌以外，也有個人用餐區、不用與陌生人面對面很棒。

西麵站點餐方式：店家會給張QR Code碼，依照順序來做點餐即可。

不知道該如何選，這邊也有提供雙人套餐（餐點都是人氣餐點），在麵食部分也會將有辣的麵食在餐點名稱旁標示，另外韓食小涼推薦必點 菜包肉 、 糖醋肉 以及 韓式炸雞 ，當然人多來就可以點上一輪XD

小菜無限續！有韓式泡菜、涼拌海帶、涼拌黃豆芽。

小菜可單吃也可拌入麵食類，更能與韓食菜包肉做一個搭配喔！

蟹膏麵 ，小涼有再加購魚板串。

以蟹膏、鮭魚卵、海苔絲及Ｑ彈的麵條淋上起司奶醬超邪惡！

記得要先拍限動跟姊妹們炫耀，不用到韓國也能吃到美味的韓味麵食喔！

攪拌均勻後的蟹膏麵，大口吃下去，那濃郁蟹膏鮮甜味兒在嘴巴內香氣四溢，加上麵條Ｑ彈有嚼勁，每一口都讓人念念不忘，愛吃蟹膏的朋友一定要來試試。

菜包肉 另附生菜、洋蔥、蒜頭以及韓式醬料。

挑選的豬五花肉質肥瘦適中，且切的厚度剛好入口真的很貼心！

五花肉就算單吃也不會覺得膩嘴且沒有討厭的豬腥味！

菜包肉就是要拿生菜來包肉！除了可以搭配洋蔥、蒜頭、韓式醬料包起來一起吃以外，也可以將小菜的韓式泡菜、豆芽都給包入，這一入口可說是超滿足、豆芽的清脆、肉質的軟嫩、以及洋蔥的辛味一整個融入口中，那味道層次一層一層的顯現出來，可說是特棒特涮嘴。

喜歡吃有湯的麵食就點 豬肉炒瑪湯麵 ，帶點微微的辣香風味更棒！

以豬肉片、大白菜、黃豆芽、香菇、蛤蠣、洋蔥等配菜去烹煮出微微辣香的鮮甜湯頭，麵體則是採用中粗麵條來搭配更增添口感。

加點的魚板很厚實，吃起來Q軟Q軟得很有勁，加上吸了點微辣湯汁，一咬嘴也會有噴汁的爽勁～

配料真的給了不少，豬肉片有點小可惜比較不好咬，其他的時蔬都很入味好食～

小涼超愛這種粗麵條，吃起來比較有口感、有嚼勁且吸滿了湯汁，滑溜入嘴再來一口泡菜真的很讚！對了!必需分享一下的就是這種粗麵條，就算是外帶回家吃也比較不怕軟爛喔！

去韓國吃過一次糖醋肉就回不去了！尤其在韓國吃麵食都會再來一份 糖醋肉 ，搭著麵條一起吃滋味更有層次！

西麵站的糖醋肉還有小黃瓜、洋蔥、紅蘿蔔來增加誘人的視覺效應。

讓味蕾一秒回到韓國的超讚糖醋肉！這肉炸起來也太香了，建議一上桌拍好照片就趕快開吃，享受那外酥內嫩的口感配上糖醋醬超唰嘴，不誇張小涼自己可以吃掉這一份糖醋肉(小份)呢，下一次帶S來就要點大份、阿某根本不夠吃XD

這糖醋肉與炸醬麵都是韓國人在吃中式餐廳時，絕對不會錯過的料理，下一次小涼再訪西麵站，我就要點炸醬麵來搭配，回味韓劇內的情境。

愛吃韓式料理、麵食的朋友你還不準備出動嗎？？

西麵站

電話：04-23210105

地址：台中市西區華美西街一段81號

營業時間：11:30~15:00、17:30~21:00

臉書粉絲頁： 西麵站

IG： 西麵站

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