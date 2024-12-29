7/18中午在宜蘭東旅退了房，和妹妹來到壯圍海岸線，

首先來到壯圍海岸盪鞦韆，車子開到外面水泥路就停在路邊，走到沙灘。

望向太平洋，龜山島就矗立在眼前。

沙地上有馬鞍藤，不過夏天中午正熱，沒什麼花。

沙灘上有輛汽車卡住了，來了一輛卡車幫忙脫困。

這輛卡車蠻有力的，把它拉出來了。

七月的正中午，沙灘上沒遮蔽，拍了照就離開囉。

我們走海岸邊的小路北上，約五分鐘後就進入了壯圍沙丘生態園區，

不過我們是從後門小路進入的喔。

壯圍沙丘生態園區是在2018年落成啟用，戶外沙丘草地陳列了許多藝術品，

是從2019年開始舉辦＂壯圍生活節＂慢慢累積出來的。

天氣實在太熱，我們就開著車在車裡欣賞拍照。

這個是2022年的黃錦城的作品＂篳路藍縷＂，

是用好多鋤頭做成的，代表著好多人的辛苦開墾吧。

2023年墨西哥藝術家 Lua Rivera的作品＂沙丘的太陽＂，

它代表一顆恆星，與環繞著恆星的六個小太陽，

核心由織物和金屬絲製成，會隨風移動。

如果沒有解說，我會想成中間是太陽(也是恆星)，旁邊有六顆小行星；

或是有一個行星，旁邊有六顆小衛星呢。

2022年陳淑燕與杜瓦克‧都耀的作品＂漂浪之舟 希望種子＂，

漂流航行的舟，帶著家鄉的種子前行，種子是以大葉山欖為對象，

對於遷移的噶瑪蘭人來說，有落地生根的涵意。

陳淑燕出生於台東鹿野，2005年協助部落工藝來到新社部落，

與杜瓦克‧都耀共同成立光織屋Paterongan Art。

杜瓦克‧都耀同時擁有阿美族與噶瑪蘭族血統，

2008年起投入新社部落竹藤編工藝傳承與創作。

噶瑪蘭人在遷徙到花蓮之前，就是住在宜蘭壯圍鄉東港村奇立板社，

據說這帶常見到大葉山欖，為了懷念祖先，大葉山欖也成了族群認同標記。

有興趣可參考之前寫的花蓮新城嘉里村尋找噶瑪蘭族蹤跡

2021年王昱仁作品＂生生之德＂，以魚代表海洋豐富生態，

藉由生息繁衍旺盛生命力，隱喻萬物生生不息。

2024年松雅‧沃德麥爾Sonja Vordermaier作品＂沙丘之堡＂，藝術家順應沙丘地形，

以在地取得的沙子與可自然分解的環保布料沙袋與在地居民及遊客，

共同創作了這個線條流動如浪的地景雕塑，

造型隱隱呼應隱藏在海岸各處的軍事碉堡。

藝術家的選材，也保留了植物在上面發芽的可能性，

是作品可能成為有機生命體，隨著時間推進，有可能會自然融入地景之中。

在車上將外圍的地景藝術欣賞過後，將車停好，繼續欣賞停車場附近的作品。

上圖是2018年鄭陽晟的＂舞動壯圍＂，使用代表海灘和海水的意象為底座，

上半部用魚的身體，加以壯圍特產哈密瓜的網狀表皮紋路，

雖著飄揚的風旗，展現著壯圍的熱情與活力。

遠處小丘上是2023年范志明作品＂迎風逐浪＂側面。

范志明是花蓮壽豐鄉溪口部落阿美族人，擅長把漂流木運用到極致。

人頭後方像頭髮的部分，代表著捕鰻苗的三角網，

這地景藝術想要表達的，就是在東北季風吹起後，

聚集到蘭陽平原沙灘上追逐希望的捕鰻人。

到正前方來看，是個愛心呢。

2024李蕢至作品＂浮動沙丘＂，把竹編作品放在水上漂浮，

也象徵著自然、藝術與社會也在不斷變動的相互關係。

2022年達耐‧達立夫的作品＂趣‧Fun鬆＂，他是花蓮豐濱鄉港口部落的阿美族人，

自幼在稻田隨父親工作，水牛深深影響著他的創作生命。

這三隻水牛也讓我和妹妹想起童年的水牛。

旅遊服務園區的建築也蠻特別的，這麼熱的天，要趕緊進去逛逛囉。

我們從靠近停車場的入口進入。

這裡有遊客中心服務台，電視正播放著今年辦的壯圍生活節影片，

除了地景藝術，也有音樂表演，裡面也有噶瑪蘭族發展協會的表演。

館內分為微笑聚落館與芒草Cafe，館內設計頗流線型，不是規規矩矩的死板建築。

微笑聚落還分成日出埕、浪花村與海角集。

先看到的是浪花村，上面懸掛好幾塊布條都是臺語，

好幾張都有"勁"這個字，是宜蘭特有的臺語腔調。

轉個彎來到小型攝影展，來看看宜蘭的晚上是什麼樣子，

看起來是螢火蟲飛舞的畫面，地面還光亮得有倒影呢。

有個通道有不少亮燈魚的裝置，要是能做得精緻點更好。

角落的海角集是販賣地方特產的地方唷。

中間有個大間布置得好像露營區，角落介紹了幾個藝術據點與休閒農場。

這個空間感覺是日出埕。

有個空間是介紹大東北角觀光圈。

這裡是屬於東北角及宜蘭海岸國家風景區喔。

逛完展場，來到有餐廳的地方，這裡二樓除了有芒草Cafe，

一樓還有一家可為烘焙Pain de Kai。

空氣中飄散著麵包奶油的香氣，我和妹妹進去瞧瞧。

現場販賣多款麵包與甜點，

我們買了一條布里歐牛奶吐司與一個蘋果肉桂捲，都蠻好吃的。

我們也到二樓看了一下芒草Cafe，提供西式餐點，當天人還不少呢。

開車要離開前，發現另一個作品，我們就停在路邊拍。

這也是2021年王昱仁的作品，叫做＂豐登向榮＂，

以壯圍名聞遐邇的哈密瓜和稻米為創意主視覺，

兩個半圓組合起來則是像沙漏造型。

老實說，以前還不知道壯圍的特產是哈密瓜耶。

離開壯圍沙丘生態園區，走台2線往北，途中還去全家超商吃了一支霜淇淋。

大約25分鐘後，找到了大福觀海旭日平台，

園區前方的路不大，但有停車的地方，還不錯。

這裡特地做了觀景台固定的鞦韆可拍照。

這裡也能遠觀龜山島。

寫文的此刻是溼冷的冬日，真想念夏天的艷陽。人真是矛盾啊！

往北望去，當天的天氣及好，風也很大，不會太難受。

有棚子遮蔭，頗有南洋的味道。

我們大約停留十分鐘，拍照賞景完，就離開宜蘭，返回台北囉。

壯圍沙丘生態園區簡介

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號

電話：03-9382420

免費參觀，全年開放9:00~17:00

壯圍生活節官網