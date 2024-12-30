平常餐餐要吃什麼，已經夠讓人煩惱，2025 年長達九天的年假，每天在家要準備什麼菜色，很多人肯定對此更感到頭大，你們的煩惱，家樂福都知道，家樂福推出 2025 年年菜，有品牌聯名款、米其林&必比登推薦餐廳、知名店家、地方小吃，合計達上百款的海陸美食結合優惠大放送，最方便的是可以線上預購後可宅配到家，或親至家樂福預購、取貨，不用擔心上班家裡沒人收件、無法久放社區管理室等問題，收到的年菜經由簡單加熱就可上桌，為你省下更多寶貴時間。

家樂福年菜線上預購與優惠資訊

預購時間：即日起至 2025/1/25

1/25 前購買指定年菜享會員預購專屬優惠

1️⃣單筆滿 1,500 元送 100 元現金券(單筆最高送 5,000 元)

2️⃣單筆滿 2,500 元送麥香阿薩姆紅茶 1,250 毫升一瓶

*可累贈，單筆最高贈 20 瓶

*數量有限送完為止

*活動詳情，請見店內或官網公告

家樂福年菜線上預購：請按此

▼過年前採買年菜、辦年貨無論是行車、購物、結帳都得面臨擁擠的人潮，建議大家就直接去家樂福量販店或線上預購，幫你省下可觀的時間，家樂福推出的年菜在口味跟菜系都很多元，像是地方小吃、辦桌手路菜、名店招牌菜、米其林&必比登推薦餐廳、人氣手路菜通通有，線上預購能選擇速配到貨或按需求的時段，親至店面取貨，不用七早八早就得囤積一堆食材放冰箱佔空間。

米其林&必比登推薦

▼家樂福精選台灣從北到南米其林&必比登推薦的餐廳，有名店、星級飯店。如果你不想買整套年菜，可從這些店家去選擇主打菜色訂購。我想一定很多人跟我ㄧ樣，整套年菜中，只有特定想吃的菜色，訂不訂都為難，可是這裡一次把名店的招牌菜幫你收集好任意搭配，有更多彈性，除了圖片中的店家，還有鼎泰豐，有興趣可到官網查詢或索取店家 DM 。

台北美福大飯店 米香麻油雞米糕 NT$999

膳馨 紅燒大元蹄 NT$$820

錦霞樓 海鮮羹 NT$499

碳佐麻里 好湘干鍋雞 NT$465

山內雞肉 山內雞甘蔗燻雞 NT$599

老協珍芋頭炊粉、佛跳牆寶可夢款

老協珍芋頭炊粉寶可夢款 NT$888

老協珍芋頭炊粉寶可夢款 NT$1288

▼曾獲得年菜評比三冠王的老協珍很受歡迎，今年將經典年菜與寶可夢合體限量發售，經由慢火熬煮後，裝入皮卡丘的可愛造型甕，可口又可愛，收服挑嘴的大人小孩。

▼同樣是老協珍推出的龍蝦鮑魚干貝佛跳牆 NT$2680 ，加入肉質細緻豐厚的新鮮龍蝦，搭配南非鮑魚、北海道干貝等，融入費時細熬濃厚高湯。

▼老協珍火炯雞湯 NT$699 ，用金華火腿、雞肉、豬骨、豬腳等食材熬出精華，用香菇增味，團圓時喝上一碗帶來更多溫暖。

鯉魚 瑤柱櫻花蝦烏魚子荷葉米糕

▼來自大稻埕的「鯉魚 The Carp」推出瑤柱櫻花蝦烏魚子荷葉米糕 NT$988 ，野生烏魚子的鹹香與米糕的融合，瑤柱與櫻花蝦的鮮甜香氣相襯，象徵多子多孫。

刁民秘罈酸菜魚

▼刁民秘罈酸菜魚 NT$739 是台中超人氣名店， 採用新鮮烏鯉魚片與自家醃製酸菜，龍骨高湯作為基底，佐以各種辛香料，燉煮後淋上後淋上高溫花椒香料油爆香，魚片滑嫩又開胃。

鬍鬚張 白玉獅子頭

▼鬍鬚張 白玉獅子頭 NT$418 選用台灣豬肉，完美的肥瘦比，再加入新鮮蔬菜拍打成形，加入鮮嫩大白菜燉煮，搭配蛋酥使其味道香醇濃郁、 獅子頭口感軟綿香甜 。

春水良品 春水松露蘿蔔糕

▼春水良品 春水松露蘿蔔糕 NT$350 頂級黑松露搭配清甜蘿蔔，不用沾醬就好吃。買來就分切 10片，無須解凍即可直接下鍋煎，省時又方便。

鄧師傅 鮑魚海皇羹

鄧師傅 鮑魚海皇羹 NT$688 是傳統宴席名菜，雞骨熬煮的高湯，加入鮑魚、珠貝、櫛孔貝、扁魚，讓各式海味匯聚一鍋，是鮮美的傳統羹品。

除了名店單品年菜，另有販售多套名店年菜套餐組，有老協珍、呷七碗、逸湘齋、立家、王品集團、采市、麒王府、阿濤師、十八匠作、佳佳、漁夫就是鮮...等，各位可到官網或店家翻閱 DM 有更多資訊。

柴語錄x立家 金蛇迎春年菜套餐組(5菜)

▼柴語錄x立家 金蛇迎春年菜套餐組(5菜) NT$2488。菜色有佛跳牆、干貝櫻花蝦油飯、藥膳雞湯、花生豬腳、小獅子頭滷白菜。立家在台北市南門市場內已開店 30 多年，用料傳統，手藝純熟，份量讓小家庭吃個一到兩餐沒問題。

彭園 富貴尊榮套餐

▼彭園 富貴尊榮套餐 NT$3588。彭園創立至今長達七十多年，至今已拓展成十二家店的規模，用料講究、做工繁複，除了是餐廳，也是熱門的婚宴場地。菜色有花膠冬菇土雞湯、譚府左宗棠雞、花菇干貝佐鮑魚、富貴雙方、花膠秘滷豬腳圈。

崇華齊 全家福吉祥素宴(6菜)

▼有四十幾年歷史的崇華齊推出全家福吉祥素宴(6菜) NT$2500，菜色有冬瓜豐、猴菇扣筍、猴菇麻油煲湯、玉潤蓮糕、獅子頭、佛跳牆，皆為蛋素，讓茹素者也能在過年吃得豐盛，光看菜色賣相看不出是素食。

海鮮

▼圍爐少不了火鍋，適度搭配海鮮才不會膩，家樂福嚴選多款適合搭配鍋物的高檔海產：特大海虎蝦、頂級龍蝦身、龍虎斑、日本松葉蟹鉗、日本帆立貝、鱈場蟹腳、活冷凍龍蝦、藍鑽蝦、冷凍蒸熟牡蠣、特大野生海草蝦、頂級龍蝦身、天使紅蝦、特大海虎蝦、印尼大透抽等特規高級海鮮與多種火鍋料。

火鍋蔬菜

▼也有搭配好的火鍋蔬菜 NT$168、日式壽喜燒鍋，不用到處採買食材、切菜，真的很方便，竟然還有 211 餐盤，過年不怕胖。

龍虎石斑、野生大白鯧、黃金鯧、燕尾紅鰷

▼龍虎石斑 NT$489 Q 彈富有膠質的魚皮，魚肉的細緻，用來蒸煮、乾煎、煮魚湯、燒烤都美味。野生大白鯧 NT$498 肉質綿密細緻，很適合長輩、兒童吃，一定要準備一條。黃金鯧 NT$339 肉質鮮美，油脂豐富又營養。

▼燕尾紅鰷常見於高檔宴席料理，顏色也能為餐桌增色，在年節菜色中特別討喜。

海底撈 麻辣火鍋套餐

▼海底撈 麻辣火鍋套餐 NT$759 嚴選花椒、辣椒等香辛料，道地川味火鍋；傳統工藝發酵豆瓣，湯底色澤鮮紅，口味香辣濃郁，食材有海底撈綜合火鍋餃、撈派巴沙魚、撈派滑牛肉，自行加入蔬菜、其他食材配料就很豐盛。

元榆牧場

▼元榆牧場主打雞肉料理，推出的雞肉獅子頭用雞絞肉製作，油膩感相對低，飲控者必買。東坡肉 NT$499 用醬汁燒煮四小時，三層肉的黃金比例滑溜入味。 梅干扣雞 NT$430 用手工醃漬、日曬的梅干菜，搭配 16 週以上自然放牧黑羽土雞去骨雞腿，是店家創菜色。冷凍陳媽媽滷豬腳 NT$430 以油煎烹調方式逼出油脂，搭配秘傳中藥滷汁熬煮。

▼韓國栽培的段木椎 NT$1999 茸飽滿厚實，買一盒加贈，買一盒加贈台東古早雞。韓式人參糯米雞NT$620 加入人蔘、枸杞、紅棗，適合冬天滋補。

水果禮盒

▼日本青森蜜富士蘋果 NT$1488 香甜脆口，酸度適中。日本青森金星蘋果 NT$1688 則略為鬆軟，帶點奶香，各有特色，當然都買下來不後悔。真的不誇張，我們這桌一盤清完又馬上補一盤。

▼韓國新高梨是梨子中的極品，果肉質細嫩鬆脆，水分多，甜度高。青森世界一蘋果是世界最大的蘋果品種，如果對酸度接受度不高，可選擇這款品種。如果對酸度接受度不高，可選擇這款品種。

▼目前正是南半球的夏季，即櫻桃盛產也是最好吃的季節，一定要入手紐西蘭空運來台的櫻桃。日本蜜柑果形小巧，果肉細緻多汁，飯後吃一顆無負擔。長野麝香葡萄 NT$999 果皮薄透果皮薄透，果肉帶有花香。福岡/熊本產草莓 NT$999 果肉飽滿、香氣足。

伴手禮盒

喜之坊財圓廣進圓片牛軋糖禮盒 NT$450 圓片造型，象徵圓滿、團聚、財源廣進的意義。 Q 軟不黏牙，厚度、硬度維持在最好入口的程度，奶香濃郁。振頤軒芋頭蝴蝶酥 NT$399 細膩的奶油香氣是過年追劇好夥伴。微熱山丘春旺福禮盒 NT$750 知名度與口碑無需贅言，送禮一定受歡迎！

▼烏金條禮盒 NT$1069、、12 兩特級典藏典藏烏魚子禮盒附送一瓶高粱酒。都是經過手工日曬的烏魚子，包裝與品質能讓受贈者感受到心意。

家樂福期間限定年菜品嚐大會

家樂福實際推出的年菜比文章篇幅多很多，各位親自去官網查詢或到店參觀選購，會有更多資訊與選擇。2025 1/ 4 家樂福文心/鼎山店、2025 1/ 5 內湖/經國店將舉辦年菜品嚐大會，居住在這幾間分店的朋友可親自前往品嚐、選購年菜，讓自己輕鬆過年，得到更多與親友相聚的時光。

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