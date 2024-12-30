這一家幸福花園燒餅豆花，外觀沒有招牌只有用布條標記著賣的品項，以中式早餐為主，現在下午也有賣，食材都是新鮮製作，有現烤的香酥燒餅、餅皮Q彈的蔥煎餅、炒麵、有多種口味的蛋餅、熱賣的水煎包、濃郁順口的非基改豆漿、紅茶、奶茶、花生豆花⋯等，目前只有提供外帶沒有內用。下午煎台休息，只有賣燒餅、飲料跟豆花。

對於愛吃燒餅的我們，這家放在口袋名單裡有一段時間了，這一天趁著剛好要來這附近就來吃吃看，人潮絡繹不絕的抵達，不知道是否因為還是暑假期間，都是以上班族居多，店家的態度很親切，如果有一點點的空檔也會跟熟客稍微聊聊天。

跟很多中式早餐一樣，很多品項都已經事先做好了，只要自己夾取就可以了，如果沒有看到架上有，再請店家幫忙製作。

只有外帶沒有內用，環境就跟大多的早餐店差不多。

有一些放食物的地方有做保溫，這個部分對於不愛吃冷掉的我就覺得喜歡。

每一個品項也會清楚的標示名稱......( 繼續閱讀文章 )

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