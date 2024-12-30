聽聞 ORLAX花香氣 這個名字，覺得很浪漫，它是一間位於桃園馬祖新村文創園區裡的咖啡館，有一座充滿綠意植栽的小花園，裡頭販售餐點，提供香氛手作課程與相關商品，座位規劃的相當舒適。平日裡人潮不多，假日伴隨著市集，倒是熱鬧的很，僅僅一座戶外花園便讓女孩兒愛不釋手，更別說餐點甜食療癒人心。園區裡除了ORLAX花香氣，馬村餅也同樣受歡迎，還有另一間咖哩專賣店溫飽，推薦給喜歡咖哩料理的大家。

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ORLAX花香氣｜美麗浪漫的戶外花園

推開深紅色木板門，突然憶起小時候鄰居家的畫面，花藝植栽滿室綠意，慵懶的露天座位，唯一不同的是碎石子地，伴隨著溫暖冬陽與開闊藍天，遠比起夏季來得更為舒適。

ORLAX花香氣代表著ORGANIC/RELAX，天然的植物芳香與放鬆的空間，散發出一股閑情與優雅，一杯咖啡一道點心，曬曬太陽，可不是都市裡隨手可得的風景。

ORLAX花香氣｜沉澱心靈的室內空間

ORLAX花香氣是眷村裡的老宅，有滿櫃的甜點與新鮮水果，磨石子地道出了屋子的年歲，空氣中瀰漫著一股淡淡的氣味，整體來說是舒服的。

來到ORLAX花香氣除了用餐，還能加入手作香氛課程，體驗天然植物的芳香世界，為自己規劃一場療癒的身心靈之旅吧！

很喜歡ORLAX花香氣營造的空間感，每組座位都有屬於自己的角落，看似佈置的隨性，其實相當協調有美感。

在ORLAX花香氣裡，放眼望去皆是2-4人的座位，因為這兒不容許吵鬧，自然不適合接待小團體，開放此空間讓大家來沉澱，享受料理，感受香氛。

和室區似包廂設計，竹簾一拉下便成了隱密的空間，只是相較之下，我更習慣一般的桌椅，可省去脫鞋的麻煩。

ORLAX花香氣｜菜單介紹

ORLAX花香氣供應數種套餐、輕食及飲品等，菜單上不只有文字，還給了大量的圖片供參考，畢竟多數人都是視覺系動物，有圖片輔助，胃口更好。

ORLAX花香氣｜豐富多樣的美味食盤

以山形杯盛裝的燕麥奶咖啡(套餐飲品換購拆抵50元)，不僅有美麗的漸層色，甜度適中，也有濃郁順口的好味道。

套餐附小菜及水果，兼具擺盤、配色、健康與美味，木製餐盤更是讓餐點增添上不少質感。

香草青醬雞腿排套餐大塊厚實，表面微脆，肉質鮮嫩，淡淡的香草味瞬間療癒了味覺，彷彿沉浸在充滿香氣的花園裡，自帶一股清新與芬芳。

沏上一壼陳皮老薑蜜棗茶(套餐飲品換購拆抵50元)，為迎來的冬季暖暖身子。老薑不嗆，沒有太過刺激的味道，多數人都能接受，而陳皮是柑橘曬乾後的果皮，開胃生津，有極高的營養價值，還能保留精油，在飲食方面挺能發揮功效，配上幾口雪Q餅，真是最佳組合。

熱呼呼的香炒麻油雞套餐！冒著煙又有麻油香，滿滿薑片佔據了視線，撥開後雞肉立即探出頭來，每一塊肉都是厚實飽滿，相當入味，肉質鮮嫩，略帶勁，感覺是一隻有在運動的雞，但不難開口，隨便咬二下肉就下來了。

或許是米酒與大量紅棗加乘後的結果，麻油雞湯很鮮很甜，實在是很難忍住不去喝它，一下子半鍋就沒了。

米飯中加入少許紅藜，營養健康不失美味，這白飯煮的是恰到好處，有黏性又有顆粒感，很香很好吃。

自釀康普氣泡飲，是一種發酵茶，可用任何一種茶葉當基底，再加上水、蔗糖與紅茶菌一同進行發酵，能夠幫助消化，小小一杯去油解膩。

配菜裡其中一道激似越式春捲，既特別也有創意，挺好吃的。

戶外有些涼，但室內很溫暖，來一份霜淇淋滿足口腹之慾。抺茶向來是我的心頭好，而抺茶與紅豆更是最佳組合，綿密不甜膩的口感，在心裡留下了好印象，喜歡霜淇淋也是為了那甜筒餅乾，有機會再去試試其它口味，說不定能收集整套(笑)。

不少人來到ORLAX花香氣是揪姐妹一起來，但夫妻約會也沒有違和感 🙂 找個最愛的位子，慢慢品嚐料理，喝著平常最喜歡的咖啡，再來份輕食小點，享受美好浪漫的一餐。

店家資訊

1030AM – 1800PM

（每週一公休）

（每人低消一杯飲品or一份餐點）

（十歲以上低消一杯飲品）

（晚餐時段請預約，可延長用餐時間）

（假日用餐90分鐘）

（可攜寵物，不可落地）

(03)468-5550

桃園市中壢區馬祖文創園區-馬村4號眷舍*靠停車場那側

※ 收費停車場