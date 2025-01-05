很久沒有逛台鐵車站了.....

其實也不是專程來,只是剛好有行程在附近,就順便進來看看.

礁溪車站位於宜蘭縣礁溪鄉，為臺灣鐵路公司宜蘭線的鐵路車站。

本站為三等站。與日本伊豆箱根鐵道駿豆線伊豆長岡車站互為姊妹站。

本站設有「鐵道旅行·幸福美好111」之戳章，供旅客蓋戳留念。

以上資料摘錄自維基百科

臺鐵局表示，礁溪三面環山、一面臨海，此次站體美化工程的設計便參考其地理位置，結合在地自然景觀及地貌風情，以連綿的山巒意象轉為高低起伏的格柵立面，夜幕低垂之際，隨著夜間站名牌的燈光點亮，站體將呈現不同於白天的風貌。車站名牌還特別邀請當地書法名家、也是臺鐵礁溪站的退休站長林朝信為車站題字，因著這樣的緣份，倍增礁溪車站的人情味和在地藝文氣息。

礁溪車站是臺鐵宜蘭線最早成立的車站之一，自民國59年配合宜蘭線拓建工程改建後從未整修，為了重塑礁溪車站為北臺灣溫泉觀光重要景點的門戶意象，經立法委員陳歐珀多次主動協助與地方政府溝通，臺鐵於2019年2月開始進行站體美化工程，2020年6月30日竣工，設計結合在地自然景觀及地貌風情，除了改善車站的硬體設備外，亦加強車站與當地觀光景點的連結性。

此次美化工程除改善車站的硬體設備外，更加強車站與當地觀光景點之連結性；站內供有觀光導覽摺頁、進出口處亦設有導覽牌，配合臺灣好行可整合附近觀光景點，打造車站成為礁溪地區觀光入口資訊站。

以上資料摘錄自大媒體新聞網

礁溪是宜蘭的溫泉重鎮,所以在車站外設置了一個泡腳池,也是只有礁溪車站獨有.

不過來訪的這天,池子裡並沒有暖暖的溫泉水.

但是說真的,附近就有許多免費的泡腳池.

水池又大,空間也大,應該沒有什麼人會坐在車站前泡腳.

今天還蠻多要搭車的乘客,整個車站顯得非常熱鬧.

走進車站大廳,左手邊是售票處,分別為人工售票窗口和自動售票機.

宜蘭鐵道通車100周年集章紀念活動,有興趣的鐵道迷可以來收集.

右手邊則是候車區,座位的設置不算太多,讓整個空間看起來不會太擁擠.

整個大廳的環境.

車站內的伴手禮店,好像也是宜蘭冬山鄉當地有名氣的純米點心店.

華村純米手作坊

成立華村食品行8年來，新鮮手作不是口號是我們的堅持，純米天然不是台詞是我們的理念。能為您提供一份安心美味的純米點心，是我們每天披星戴月的原動力。2020年，第一間小華村純米手作粿店成立於充滿慢活氣氛的冬山老街上，結合當地物產與人文，共譜美好的食光篇章。有感於冬山店處於溪南地區，為了提供溪北及更多遠道而來的旅客的購買便捷性，我們即將於2024年11月14日在礁溪火車站大廳成立華村純米手作坊-礁溪車頭店，在滿布美食亮點的礁溪鬧區中，願能成為這片星辰中的一隅，歡迎舊雨新知蒞臨礁溪車頭店現場購買。

以上資料摘錄自小華村臉書粉絲專頁

這次就沒有申請到月台拍攝了....

簡單的介紹,算是一個小小的紀錄.