2024年的最後一個週日，天氣晴朗又涼爽，真是出門走走的好時機！下午三點多，我們一家人驅車前往泰山，目標是到辭修公園好好爬爬山，順便看看風景。剛到頂泰山巖時，發現停車場已經改成收費停車場，便改道到辭修公園。一開始沒找到停車位，準備離開時幸運地在路邊發現一個空位，趕緊停好車，開始我們的健行小旅行！

辭修公園原本是陳誠副總統的墓地，後來於民國82年遷移到高雄佛光山後，這片土地被改建成公園，並以陳誠的字「辭修」命名。這裡的自然景觀很棒，走在蜿蜒的木棧道上，不僅能享受綠意盎然的環境，還能透過幾處歷史遺跡感受到歲月的痕跡。

辭修公園裡除了美麗的自然步道，還藏有不少值得一探的特色景點。其中，一座勝利女神力士型防空飛彈吸引了我的目光。這款飛彈是美國發展的高空截擊武器，臺灣在民國48年引進，但隨著後續天弓飛彈和愛國者飛彈的問世，力士型飛彈已逐步被淘汰，現在反倒成了有歷史意義的展示品。

旁邊有個通道可到廁所，上山前可以先上廁所。

走上階梯一小段之後，兩邊都另有木棧道可走，還有涼亭可休息。

山上還有個泰山森林書屋，也是今天的目標之一。

第二層平台有一群人在這裡活動，也有小孩拿球在玩。

在這邊玩球我覺得很有挑戰，萬一球滾下階梯，那可追不到。@@

在第二層平台，還能看到刻有「陳誠副總統遺命」的紀念牆，上頭完整記載了陳誠過世後的總統令，帶有濃厚的時代氣息，讓人駐足良久。

一路走上山，木棧道兩側綠意盎然，偶爾還能看到紅葉楓香點綴在其中，讓人心曠神怡。

在第二層平台往左走，通過幾座涼亭和沙坑後，就能抵達泰山森林書屋。

旁邊的沙坑還設有鳥巢鞦韆、旋轉翹翹板等遊樂設施，讓小孩玩得不亦樂乎，連大人都忍不住想試試看！

這裡設置在泰山區原住民族文化活動中心內，森林書屋位於二樓。文化活動中心入口擺設了可愛的原住民公仔，充滿濃厚的地方特色。

如果還有體力，別錯過辭修公園旁的尖凍山步道入口！

我們從第三層平台開始，一路沿著步道走，欣賞到不少特殊的植物像羽裂鳳尾蕨、九節木，還有高大的相思樹和裸露的樹根。

另一側有一些簡易的運動器材，也有廁所可用。

雖然步道中段有些坡度，但沿途景觀豐富，最後的陡坡挑戰更是讓人忍不住加快腳步，只花了30分鐘就成功登頂。

山頂的視野非常不錯，能遠眺輔大醫院的方向，風景宜人，讓人忍不住多拍幾張照片留念。

由於當天快接近黃昏，我們選擇原路下山，並在天黑前剛好返回公園。整趟行程既充實又不費時，是一個超適合輕健行的選擇。

這次的辭修公園健行之旅，除了能體驗濃濃的歷史氣息，還能享受親近自然的樂趣，不論是家庭聚會、朋友出遊還是個人健行都很適合。新的一年，我也打算繼續規劃這類戶外運動，讓身心健康迎接每一天！

辭修公園

地址：新北市泰山區辭修路(泰山高中後方)

二十四小時開放