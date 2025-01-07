韓國釜山五天四夜之旅我們都住宿在同一間飯店，鄰近地鐵蓮山站的【Seattle B Hotel】（西雅圖B飯店、시애틀비 호텔），房價不貴、交通地理位置方便，距離樂天百貨、Shinsegae Centum City (新世界中心城)、廣安里海水浴場、海雲台海水浴場等車程都很近，飯店附近有GU、7-11等便利商店， 橋村炸雞 Kyochon 1991 及韓國大創也都在步行就能到的距離內，是釜山旅遊住宿不錯的選擇。( 訂房點我 )

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釜山住宿推薦「Seattle B Hotel 」，鄰近地鐵蓮山站的西雅圖B飯店，附近有GU、7-11、橋村炸雞!

Seattle B Hotel位於巷內，但走幾步路就到大馬路，大馬路上便利商店、美食店家及飯店林立，地鐵1.3號線蓮山站步行約5分鐘就到，飯店有提供付費停車場。

ADD:42, GEOJECHEON-RO 154BEON-GIL YEONJE-GU, BUSAN (釜山廣域市蓮堤區巨堤川路154號42(蓮山洞1255-4))

TEL:82-51-852-7685

接待大廳寬敞舒適，提供24小時櫃台服務以及行李寄存，入住時間為下午3點後、退房時間中午12點前，飯店內有免費WIFI可以使用。

我們是跟團旅遊，兩大兩小安排了兩間格局差不多的房間，都是一張雙人大床加一張單人床的設計，雖然不是那麼新穎但空間很大、乾淨舒適。

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床跟電視櫃的距離還有很大的空間，一旁還擺放了張沙發椅及桌子，晚上吃宵夜也很方便。

浴室裡就有洗手台，房間裡還有規畫一個，我是不太喜歡在房間內清洗東西，覺得桌面或是地面弄濕感覺不是很舒服，但清洗物品確實方便許多，尤其是有買水果的話真的很方便。

房內備品應有盡有，有茶包、咖啡包、盥洗用品、護膚品、電熱水壺以及瓶裝水等，最特別的是還有電腦，房內也有免費WIFI可以使用，很順暢。

乾溼分離的衛浴設備，浴室空間也很大，淋浴/浴缸二合一。

泡澡浴缸也很大，夜晚睡覺前泡個舒適的澡真的很享受。

飯店有提供早餐服務，餐點選擇雖然不多但也能夠吃飽飽了。

距離GU、7-11很近，每晚回到飯店後我們都還要出來便利商店挖寶，韓國便利商店真的好好逛。

從飯店走路就能到的大創(Daiso)，我是用導航搜尋到的，入住四晚我們來逛了兩次，韓國大創真的太好買了，尤其是露營用品、碗盤及木製品等，價格也比台灣便宜很多。

韓國旅遊必吃的 橋村炸雞 ，Seattle B Hotel附近也有分店，如果不想走過來可以直接請飯店幫忙叫外送。

飯店走出來GU旁有一家24小時營業的全州豆芽湯飯（전주 콩나물국밥），有一天晚上逛完街後我們就來這裡吃宵夜。

生意很不錯，我們來的時間應該是十一、二點了，還有一群韓國人在聚餐。

全州豆芽湯飯（전주 콩나물국밥）菜單及價格，還好有圖片對照，不然完全不知道是寫什麼，韓文真的很難懂啊。

我們隨便點了幾道料理，像是黃豆芽湯飯、牛肉湯飯、餃子及炸豬排等，泡菜跟其他韓國餐廳一樣是無限供應的。

地鐵蓮山站飯店步行約5分鐘就能到，有一天晚上我們來搭地鐵去逛樂天超市。

樂天超市旁邊就是樂天百貨，地鐵可以直通百貨，但我們抵達時間較晚樂天百貨已經休息了，我們就在超市裡盡情補貨。

最後結帳金額買了台幣三千多元，還送了張折價券，然後我們就提了滿滿兩大袋戰利品搭地鐵回飯店了。

交通地理位置機能都很方便的 Seattle B Hotel ，是釜山自由行平價住宿不錯的選擇，到樂天百貨、南浦洞街、海雲台海水浴場等景點距離都很近喔。

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(旅遊日期:2023/04)

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