魚韻居酒屋開來板橋了！之前親戚帶我去吃過總店，料好實在、食材新鮮，價格不會貴桑桑，吃過一次就立刻被圈粉！這次來新開幕的板橋店，參加新北耶誕城順便回味魚韻的好滋味~

首推就是物超所值的魚韻猶存套餐，十種品項只要688元，品項豐富度跟食材的等級完全不輸高貴的無菜單餐廳，平均一種品項不用七十元，推薦來魚韻一定不可錯過魚韻猶存套餐！

套餐份量真的不少，建議可以像我們一樣，兩個人SHARE一個魚韻猶存套餐，再單點一些喜歡吃的品項，我點了超特別的起司蟹膏甲羅燒、肥美盛合鮭魚壽司、澎派綜合生魚片等

兩個人吃得超級滿足，魚韻的海鮮新鮮度一百分，生魚片厚度十足、壽司醋飯超開胃、湯頭鮮味一級棒、食材熟度抓得剛剛好，服務親切有種在家吃飯的FU，推薦板橋朋友不要錯過這一家！

魚韻板橋店裝潢好厲害，外觀頗有日本懷石餐廳的氛圍，給人一種神祕的私廚感，外頭有菜單可以參考，價格相當平易近人～

魚韻用餐區有一樓跟二樓空間，生意非常好，坐得水洩不通，連吧台的雙人座也坐滿了，也有不少朋友選擇外帶回家享用，想要內用的朋友，記得早點訂位喔～

燈光美氣氛佳，在這裡吃日本料理味道更好吃，原本想說二樓還有空位，沒想到通通都被訂走了，一旁洗手間非常乾淨，店家布置相當用心，環境維持得也相當乾淨，在這吃飯很安心～

桌上都有辣椒粉、醬油等調味料，享用美食的餐具也通通有，採用機器人送餐方式，如果取下餐點後，記得按一下上頭的完成鍵，機器人就可以繼續送下一份餐點～

魚韻菜單

點餐採取掃碼方式，一桌一隻手機點就可以，再次提醒一定要點魚韻猶存套餐，只要688元，即可享用這麼豐富的品項，生魚片、握壽司、烤魚、干貝燒、丼飯等多樣化的餐點一次吃個夠~

魚韻點點價格也很親民，主食大約300元左右，想吃生食或炙燒通通都有，開胃小菜也只要50元起，CP值真的非常高!!!

炸的、烤的、蒸的、煮的餐點也有，搭配各種飲品，一口冰涼飲料，一口美味日料，絕佳的舌尖饗宴，在魚韻就可以享受得到

開幕活動-消費滿800可以抽獎一次

現在還有推出開幕優惠活動，只要消費滿800就可以抽獎1次，1600元就可以兩次，以此類推！幸運的朋友有機會，把價值688元的魚韻猶存套餐兌換券帶回家！

綜合生魚片 NT$320

吃日本料理一定要吃生魚片，魚韻的生魚片又大又鮮，超過１５片，一上桌儀式感十足，飄出陣陣乾冰，非常有氣氛，魚貨都是當季盛產的現撈仔，一片接一片～肉質鮮美又細緻

不論鮭魚、海鱺等通通都好嫩喔，沾點醬油芥末，更能襯托初魚肉的鮮甜味，而且魚肉完全沒有腥味，厚度十足不用怕吃起來沒口感，這家生魚片我給一百分，生魚片控的朋友來這裡準沒錯～

新鮮當季的漁獲，看看這個肉質真的好美喔！老闆對食材相當講究，精湛的刀工切得一片片相當厚實，新鮮度滿分，愛吃生魚片的朋友一定要來吃爆！

盛合鮭魚壽司 NT$499

(炙燒鮭魚壽司5貫+鮭魚壽司5貫)

不只生魚片一定要吃，鮭魚壽司也是人氣必點，盛合鮭魚壽司，一次可以吃到十大貫，一半炙燒鮭魚壽司、一半是鮭魚生魚片壽司，每一顆都超級大，鮭魚肥美的油脂充滿口腔好幸福！

鮭魚肉真的好新鮮，每一口都不會有腥味，魚肉本身的鮮甜滋味非常迷人，入口即化的美妙口感，一貫接一貫，鮭魚控們一定要吃爆！

起司蟹膏甲羅燒 NT$300

特色料理還有這個起司蟹膏甲羅燒，這是內行人才知道的佳餚，魚韻海鮮等級很高，蟹膏非常甜、蟹味十足超好吃～很開心吃到這麼好吃的蟹膏，香味很濃厚，一吃就愛上

飽滿的蟹膏與起司混合搭配酥脆的吐司，蟹膏增添吐司的濕潤度，吃起來不會乾乾的，蟹膏上頭的起司拉起來還會牽絲，濃郁蟹膏滋味充滿口中，好吃到停不下來～

這道相當費工的私房料理，說實話乍看會有點猜不透味道，沒想到一吃就驚為天人，甲羅燒在其他地方可是吃不到，來魚韻一定要嚐嚐看，體驗充滿創意與驚喜的風味～

魚韻猶存套餐688元 (沙拉/前菜/手卷/蒸物/刺身/握壽司/烤物/迷你丼飯/湯品/甜點)

物超所值的魚韻套餐，688元就可以享用十品好料，這個豐盛度不輸給高級日料，價格卻只要一半就吃得到，而且份量很多，兩個人分一份也可以吃得很飽~

蒸物-茶碗蒸

茶碗蒸的料也太多了吧，雞肉、海鮮、蕈菇通通有，軟綿細緻的蒸蛋口感好像在吃布丁，上頭還有逼逼波波的魚卵點綴，豐富的口感相當有層次~

沙拉

清爽的沙拉，蔬菜及水果清洗的很乾淨，淋上美奶滋宛如藝術品一樣，裏頭有加入蟹膏跟鮭魚卵增添鮮味，清爽開胃補充日常缺少的纖維素，讓人食指大動更有食慾~

湯品-味噌湯

吃日本料理一定要來上碗味噌湯，魚韻的湯頭有夠讚啦，裏頭還有一塊塊魚肉及豆腐，湯頭香醇不會太鹹，喝上一碗全身暖呼呼，寒氣通通都不見了~

刺身-炙燒

套餐的刺身生魚片，可以選擇炙燒，炙燒過的生魚片多了一股香氣，我特別喜歡花枝，軟中帶點Q勁，鮮甜滋味非常迷人，而且厚度十足，每一口都相當有滿足感。

朋友啊！這生魚片也太大了吧～老闆不惜成本，就是要給客人吃到厚實的魚肉，上頭炙燒過後，魚肉水分被鎖在裏頭，沾上一點醬油跟芥末，一片接一片真的好讚

握壽司

吃完生魚片，當然還要吃壽司，上頭的魚肉非常軟嫩，炙燒過非常香，我最愛的星鰻入口即化，甜甜鹹鹹超美味～中間的鰭邊肉入口即化，魚肉香氣充滿口中，令我流連忘返～

我對每一貫壽司驚豔不已！壽司的米飯鬆軟度剛剛好，醋飯調味不會太酸很開胃，不用額外沾醬，直接一大貫塞入口中，非常飽足的壽司組合，通通無雷我都喜歡～

前菜-干貝燒

誰說平價日本料理沒有頂級食材，套餐居然有干貝燒，選用生食級干貝，軟嫩鮮甜立刻被圈粉，上頭還有魚子醬提味，搭配海苔一起入口一百分！好吃到想要再單點一份

手卷

這手卷上頭的魚卵好像不用錢，魚韻用料完全不手軟，口中魚卵逼逼波波跳舞，底下的生菜清爽開胃，海苔酥脆卡滋，這手卷非常爽口，中間吃個手卷轉轉味蕾挺不錯

烤物

套餐居然還有一整尾烤魚，烤魚的熟度要控制好不容易，魚韻師傅真的很會料理，魚肉熟度剛剛好，軟嫩細緻，魚頭酥脆卡滋卡滋，我啃得超級乾淨，整尾魚嗑得一乾二淨

烤魚完全不會有魚腥味，擠上點檸檬汁，更能帶出魚肉的鮮甜，推薦大家要吃魚眼睛，富有豐沛的魚油相當營養。愛吃魚的爸爸讚不絕口，愛吃海鮮的朋友一定要來魚韻吃魚

迷你丼飯-牛肉

再說一次套餐份量真的好多，居然還有丼飯，雖然說是迷你，但也是有一碗飯的份量，

丼飯上頭有入味的牛肉，Ｑ彈的肉質不會油膩，鹹甜的醬汁超級下飯，明明吃很飽了，我還是把整碗飯吃個精光

甜點

最後甜點是我愛的黑糖蕨餅，上頭撒滿黃豆粉，軟Ｑ質地非常好入口，黑糖不會死甜，吃完也不會感到甜膩，畫下最棒的用餐句點～

魚韻 居酒屋 板橋店 5大特色

1. 高ＣＰ值連鎖日本料理專賣店魚韻插旗板橋！提供高CP值的日本料理，不論外帶內用都好好吃，開幕優惠消費滿800就可以抽獎一次，有機會把魚韻猶存套餐兌換券帶回家！

2. 首推物超所值的魚韻猶存套餐，十種品項只要688元，品項豐富度跟食材等級，完全不輸高貴無菜單餐廳，平均一種品項不用七十元，小資族們一定要吃爆~

3. 超特別的起司蟹膏甲羅燒、肥美盛合鮭魚壽司、澎派綜合生魚片等都好好吃，品項非常豐富，餐點現點現做，美味度滿分！每次來都有不同的當季美食，真想通通吃一輪

4. 生魚片厚度十足、產地直送最新鮮的魚獲，軟嫩細緻肉質超迷人～壽司醋飯開胃，炙燒過後，香氣非常吸引我！愛吃生食的朋友，魚韻是絕對要收藏的日料餐廳

5. 湯頭鮮味一級棒、食材熟度恰到好處、服務親切，有種在家吃飯的FU，生意非常好，兩層樓用餐空間，裝潢擺設明亮又衛生，推薦板橋朋友不要錯過這一家魚韻喔

💭店家資訊 魚韻 居酒屋 板橋店

🏠地址: 新北市板橋區重慶路211號

🚌交通: 近重慶忠孝路口

☎️電話: (02)2955-0012

⏰時間: 12:00-14:30 17:00-24:00

😪公休: 週一公休

💰消費: 現金、信用卡、APPLEPAY（有載具）開幕活動-消費滿800可以抽獎一次

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=61569321176190

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407118189