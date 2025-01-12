夏季的海邊沙灘很熱鬧，帶來的人潮自然也活絡了周邊的海景餐廳，可如今，冬天也熱鬧了，彷彿不怕冷似的，店裡店外滿是用餐與候位的人潮。早在2018年便來過這兒數次，只是當時名為咸風草，今年再訪，才發現己轉換經營團隊，接手後更名為 海邊灶咖 。

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海邊灶咖後方的美麗海景

海邊灶咖這一排海景餐廳，皆有直達海邊的後門，一出去便是有著北海岸最美伸展台之稱的芝蘭公園海上觀景平台，雖然氣候不佳沒有湛藍海水與蔚藍天空，但涼涼的也很舒服，開闊的景色相當迷人。

海邊灶咖的新式古厝風格

幾年前第一次來到海邊灶咖，便被眼前這座建築給吸引住目光，有中式禪風的典雅，也有西式新潮的味道，甚至飄散出南洋風情。門前的鞦韆營造出浪漫的氛圍，伴隨海邊涼爽的微風，愜意、自在。

透過一些簡單的裝飾妝點，讓許多人愛上海邊灶咖散發出的風情，如同我們一家三口，總是時不時地想起它，幾年下來造訪了3-4回，要說這兒是咖啡廳，不如說海邊灶咖更有家的味道。

與前身比較，戶外風格的擺設大致上沒有變化，就桌椅樣式換了，只是讓人驚訝的是，缺少陽光的陰天，外頭座位依舊坐無虛席，幸好己事先訂位，否則可得等上數小時。

海邊灶咖是一棟老房子，好幾個角度看都別具特色。

鄰近海邊空氣好，戶外座位相當搶手，假日更是一位難求。

室內區擺設變化較大，桌椅位置及款式等等都不一樣了，空間感更是有大大的不同。

像這個角落的前身是榻榻米，現在換成了雙人窗景座位，從這兒望出去，景色真好。

海邊灶咖的早午餐/簡餐/飲品菜單

海邊灶咖的特色手路菜

套餐附贈熱美式/冰紅茶

附贈的飲品中規中矩，倒是挺解膩，咖啡也香醇。

阿嬤味焢肉飯套餐

舉凡菜單上有“古早味、阿嬤味、手路菜”這幾個字樣，都會讓我們忍不住點來嚐鮮，更別說是出現在海景餐廳裡的特色佳餚了。這盤焢肉真的不簡單，食材在鐵鍋上滋滋作響，散發出陣陣迷人香氣，肥瘦參半的焢肉呈現完美油亮色澤，就連馬鈴薯、紅蘿蔔等配料也都燉煮的軟爛且下飯。

港邊鮮味米粉湯

臨海的三芝，看見誘人的海鮮料理就必須來上一碗。難得在咖啡館性質的餐廳裡品嚐鮮甜的米粉湯，原以為是碗裝，想不到上菜時正以小火爐保溫，還是一大鍋呢！有蛤蜊、小卷、鮮蝦、蝦米，以及大量的高麗菜，熬煮出這一鍋清澈鮮甜的海鮮湯，相當誘人。平常鮮少吃蝦，但這鍋裡的蝦子讓人滿意，很鮮啊！吸了滿滿鮮味的米粉份量十足，不只吃巧也能吃飽。

炸雞豆乳義麵

不油膩的炸雞，保持著酥脆的口感，首次嘗試豆乳義麵，明太子本人表示，太美味了！麵體軟硬適中，豆乳也不會太鹹，算是一道有創意的料理。

滿滿花枝蝦排

海邊灶咖有十道小點，隔壁桌多人聚餐時是直接來一份炸物拼盤，我們人少的就單點想吃的。這道花枝蝦排讓我們覺得點對了，表面酥脆，內餡飽滿，又鮮又紥實的口感輕鬆擄獲不喜海鮮的一家三口，差點就想再+1。

每日精選甜點-肉桂卷

甜點櫃每日供應數樣甜點，看到肉桂卷便想來一份。加熱過才上桌，淋上焦糖很對味，不過甜，餐後吃上一口，好抒壓，連平常不嗜甜食的父子倆也直呼美味。

我們經常帶孩子四處走，天氣好的時候待戶外，陰雨天時就找個能賞景的地方享受美食帶來的療癒感。無論如何，只要三口子在一起便是幸福。

店家資訊

平日：1030AM – 1800PM

假日：1030AM – 1830PM

（每週二公休）

(02)2636-9816

新北市三芝區北勢子19-1號

※ 淺水灣停車場 / 路邊停車(紅線勿停)