1/3有朋友從南部來訪，我們都喜歡酸辣味道，

於是相約來行天宮附近的巷子吃變臉酸辣粉。

小小的店面在松江市場外面市場的街上，剛好在轉角。

有一面擺了好多盆栽。

用餐桌子只有三桌，還好人也不多。

一人用餐可以坐這個角落，桌上還有手機架唷。

老闆在廚房裡忙著，我們就先看菜單挑選。

有幾樣小菜可選，櫃子上方放了好多種香料。

餐具和茶水自取，很特別的四川苦丁茶，有個特殊味道。

店家也有自製醬料在賣。

桌上有花椒粉可加，有手機架蠻特別的。

我們在看菜單時，老闆有過來介紹店家的特色辛香料。

小菜也不少。

老闆娘很熱心，拿了剁青椒出來給我們嚐一下，有點辣又不會太辣。

我點的變臉酸辣粉，用比較扁平的碗裝，感覺份量不大。

我們看店家盛裝的碗都不一樣，蠻特別的。

把湯和辛香料翻攪混合一下，有肉末、腐皮、青菜、酸豆角，

味道酸酸辣辣的，我只吃微辣，幾乎不辣。

好友的青剁椒酸辣粉，看起來跟我的很像，不過這個有放青剁椒，

這個比我的辣一點，是可以不用再加辣的。

我們點了一份

特色土豆絲，酸酸的口感，每一條都好長，不知道怎麼削出來的！

吃飽後我們走到行天宮。

正好遇到在發春聯，既然有緣，就排隊拿取。

春聯有好幾張，每一種有一個人負責發放，

我們排隊拿到每一張後，再拿到後面捲起。

後面也有人負責幫忙捲，然後放進透明塑膠袋中讓我們帶走，非常周到的服務。

拿了春聯，進到內庭參拜，每次來都有好多人排隊收驚。

現在都不拿香拜拜了，只有收驚才會用香。

先面向外面拜天公，

再面向裡面拜關公。

旁邊有個敬茶請領處，可以自己帶水瓶來裝平安茶喝唷。

要回辦公室時經過有名的麻糬攤，買了兩盒回辦公室與同事分享。

快要過年了，不知道大家是否也準備好春聯了呢？

變臉酸辣粉

地址：台北市中山區松江路362巷40號

電話：0909-589-328

營業時間：11:00~20:00(週日休息)