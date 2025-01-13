



利來記 咖啡餐室~來喝碗特製的肉骨茶湯暖身一下吧!

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酒香不怕巷子深的店家〖利來記 咖啡餐室〗





之前嘗到這碗讓人從視覺上感到心動、

從味蕾上獲得滿足的美味料理~

♦︎〖鮮蝦餛飩雞湯麵〗就一直記憶猶新!







尤其像現在這樣冷颼颼的天氣！

喝上一口暖濃湯香與鮮美肉味兒交織的滋味、

可真是幸福感滿滿(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

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同時也注意到菜單上的另一道菜

老闆特製♦︎〖潮汕肉骨茶湯飯〗





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稍微查了一下，原來肉骨茶還有分別、

之前都沒啥注意過呢(⁠☉⁠｡⁠☉⁠)⁠

以往常吃到的有藥膳香、湯頭偏深色的

是屬於▪️［馬來西亞-福建派］

另一個▪️［新加坡-潮州派］

則是以胡椒香為主、湯頭顏色偏淺。





而利來記的肉骨茶就偏潮式的作法~

其實會聯想到胡椒豬骨煲/豬肚湯(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)





但必須說、從以前到現在 還真沒喝過那種

會讓我浮現［濃郁成“漿”］這種厚度感受的湯頭。

~超愛滴呀(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ♡⁠

除了胡椒下的真的很夠本！

裡面還有老闆特製的香料呢！

濃醇厚香的胡椒味兒入口後在味蕾散開、

接著滑入肚子裡瞬間整個人就暖起來了!

而且把這湯汁拌入雞飯米香、

搭配吃起來更是讚！





裡面的滑嫩腐皮與軟脆蔬菜、

也在濃厚胡椒湯的襯托下口感變得更是鮮明。





還有大塊嫩彈的排骨肉

亦是讓我吃的相當滿足♡⁠(⁠Ӧ⁠ｖ⁠Ӧ⁠｡⁠)

（當然把油條泡進去浸著吃!）





店名：利來記咖啡餐室

地址：台南市中西區西門路二段372巷21號

時間：11:30–17:30