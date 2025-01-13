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利來記 咖啡餐室~來喝碗特製的肉骨茶湯暖身一下吧!

2025年菜外帶
2025-01-13 21:38:00 文字：沾墨點落
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沾墨點落

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利來記 咖啡餐室~來喝碗特製的肉骨茶湯暖身一下吧!

酒香不怕巷子深的店家〖利來記 咖啡餐室〗

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之前嘗到這碗讓人從視覺上感到心動、
從味蕾上獲得滿足的美味料理~

♦︎〖鮮蝦餛飩雞湯麵〗就一直記憶猶新!

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尤其像現在這樣冷颼颼的天氣！
喝上一口暖濃湯香與鮮美肉味兒交織的滋味、
可真是幸福感滿滿(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

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~
同時也注意到菜單上的另一道菜
老闆特製♦︎〖潮汕肉骨茶湯飯〗

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稍微查了一下，原來肉骨茶還有分別、
之前都沒啥注意過呢(⁠☉⁠｡⁠☉⁠)⁠

以往常吃到的有藥膳香、湯頭偏深色的
是屬於▪️［馬來西亞-福建派］

另一個▪️［新加坡-潮州派］
則是以胡椒香為主、湯頭顏色偏淺。

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而利來記的肉骨茶就偏潮式的作法~
其實會聯想到胡椒豬骨煲/豬肚湯(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

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但必須說、從以前到現在 還真沒喝過那種
會讓我浮現［濃郁成“漿”］這種厚度感受的湯頭。
~超愛滴呀(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ♡⁠

除了胡椒下的真的很夠本！
裡面還有老闆特製的香料呢！

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濃醇厚香的胡椒味兒入口後在味蕾散開、
接著滑入肚子裡瞬間整個人就暖起來了!

而且把這湯汁拌入雞飯米香、
搭配吃起來更是讚！

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裡面的滑嫩腐皮與軟脆蔬菜、
也在濃厚胡椒湯的襯托下口感變得更是鮮明。

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還有大塊嫩彈的排骨肉
亦是讓我吃的相當滿足♡⁠(⁠Ӧ⁠ｖ⁠Ӧ⁠｡⁠)
（當然把油條泡進去浸著吃!

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店名：利來記咖啡餐室

地址：台南市中西區西門路二段372巷21號

時間：11:30–17:30

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利來記咖啡餐室

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place台南市中西區西門路二段372巷21號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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