韓國的祝福語「走花路」，代表未來事事順利，是一句充滿美好期許的話。

而「走花路早餐」是一家韓式風味的早餐店，主打厚切吐司和千層蛋餅，搭配各種自製餡料，四年來成功征服了永和在地居民的味蕾。

這間早餐店位於永平路上，靠近熱鬧的樂華夜市，從捷運頂溪站走路約十五分鐘就能到達。

由於鄰近學校和住宅區，永平路上早餐店眾多，但「走花路早餐」的店內裝潢明顯更用心，假日靠近中午時，依然有不少客人內用或外帶。

店內空間雖然不大，還設有開放式廚房，大約能容納十五位客人，但整體環境乾淨舒適，幾乎沒有過多的油煙味。

▲醇濃豆漿 $40

一杯微糖豆漿，口感順口不稀薄。

▲鐵板法式吐司（花生煉乳）$65

邪惡的法式吐司，上頭滿滿的花生醬與煉乳，濃郁度完勝一般蜂蜜口味，一份有兩大片，非常適合兩人一起分享。

稍微美中不足的是，吐司在現點現泡蛋液時，吸附時間不夠充分，導致口感稍微偏乾，搭配無糖飲品會更適合。

▲香酥千層蛋餅—里肌起司 $60

里肌起司是我最愛的組合，酥脆不油膩的千層蛋餅，搭配微鹹嫩口的里肌與濃郁起司，每一口都很過癮。

▲鮪魚玉米歐姆蛋 $60

因為千層蛋餅選了里肌起司口味，所以這次特地嘗試了鮪魚玉米。

鮪魚玉米是店家自製的，使用水煮鮪魚搭配玉米、番茄醬與黑胡椒調味，酸味略重但不會讓人膩，沒有濃厚的美乃滋油味，對我來說是加分的。不過，這份吐司還是有常見的問題，就是內餡水分讓吐司變得濕軟塌陷，影響了整體口感。下次我可能還是會回頭選擇更穩定的里肌起司口味。

▲厚切鮮奶吐司—春川辣雞腿 $95

「走花路早餐」的厚切鮮奶吐司不同於一般經典吐司，內餡包括高麗菜絲、歐姆蛋、美乃滋和起司，份量十足，非常有飽足感。

「走花路早餐」的厚切鮮奶吐司口味有和經典鮮奶吐司做出差異性，裏頭均含有高麗菜絲、歐姆蛋、美乃滋以及起司，份量是會有飽足感的。

厚切吐司的厚度大約兩公分，搭配豐富的內餡，一口咬下真的需要張大嘴巴才能吃得盡興。

春川辣雞的雞腿肉鮮嫩多汁，辣度剛剛好；高麗菜絲切得細緻，更容易入口。我尤其喜歡他們的歐姆蛋，厚實的口感和剛好的熟度，真的非常加分。

整體來說，如果你想享受一頓更精緻的早午餐，並且試試不同於一般早餐店的風味，「走花路早餐」的厚切鮮奶吐司會是個不錯的選擇。

店家資訊

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