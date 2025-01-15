二年前第一次接觸春小滿溫州公園店，喜歡餐桌上的儀式感，喜歡像藝術品般呈現的料理，也喜歡環境。二年後， 春小滿總圖店 開張，不僅距離我更近，餐點水準依舊，還請來藝術家妝點門面，充斥著滿滿的幸福感與文藝氣息。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

💟 歡迎按下最愛追蹤，follow me 💟

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』

春小滿總圖店 充滿文藝氣息的空間

春小滿總圖店距離桃園市立圖書館總館僅一步之遙，只隔著一條大馬路，附近商家林立，身處美食一級戰區的春小滿，即便在不起眼的巷弄裡，進來用餐的人潮依舊不減，不少人是follow溫州公園店的腳步專程來捧場，我亦同。

沒有大招牌，沒有引導路標，低調璞實的坐落於市場邊的巷子裡，懂吃的人都找得到。

室內如同戶外一般安靜，沉穩的冷色調填滿了整個空間，幾乎不見誇飾的小物件，簡單俐落反而顯得相當有質感。

半開放空間可當包廂使用，與其它用餐的客人做適當的區隔。

接下來的畫面，瞬間讓人提升了氣質。春小滿請來藝術家在牆上作畫，裡頭藏了許多語彙，若有時間靜靜的待著看著，說不定能懂些什麼。而關於藝術這件事，我喜歡拍照，可能有些美感，至於繪圖，就不是我拿手了。無論如何，即便是以欣賞的心情，就能夠在春小滿的空間裡停留很長一段時間。

不少客人來總會問上這麼一句：位置還很空呀，怎麼不多放些桌椅呢？店家解釋，他們也曾經思考過，但最終，還是想把空間留給喜歡春小滿的客人，讓大家能夠更自在更放鬆。

記得溫州公園店有個和室區，原本總圖店也想在這個空間裡增設桌椅，但心裡總有個聲音說：把空間留給孩子吧！於是，就變成圖書室了。透過文字和圖畫，能夠跟孩子做溝通，無論是閱讀還是讀繪本，都是好事！

俐落有致的洗手間，氛圍感十足。

春小滿總圖店 餐食與甜點菜單

春小滿每日供應的甜食不盡相同，烤布丁及司康都是我個人的最愛。餐食的部份，有套餐及單點，還有茶飲跟咖啡。

肉桂卷

文章完成的當日再訪，甜點板上的內容又不一樣了。眼見櫃上僅剩一個肉桂卷，一秒決定就要它！回烤後的溫熱口感，讓肉桂香氣更加濃重，外圈鬆軟中帶嚼勁，吃到最中間變成脆的，整體來說不會太甜膩，值得一試。海鮮沙拉麵包是老闆請試吃的，鹹口味，冰的，濃濃的海味，真鮮啊！

春小滿總圖店 藝術品般的料理

客家將軍鹹豬肉蓋飯

套餐包含一份主食與三種小菜，從器皿的選擇，食材的位置，讓擺盤相當的精緻。

蔬果黃金泡菜

娃娃菜、杏飽菇及黃金泡菜，皆有各自的美味。尤其蔬果黃金泡菜，以蘋果、大白菜及紅蘿蔔製成，沒有任何添加物，口感風味極佳，是配飯良品，也適合作為下酒菜。

鹹豬肉蓋飯

豬肉經過蒸、煎、烤、炙燒等工序，口感嫩脆香，佐客家桔醬，既下飯又令人唇齒留香。

朵朵花吃丸

這道曾經在溫州公園店便品嚐過的花枝丸，彷彿藝術品般的呈現，瞬間擁有心花朵朵開的好心情；丸子的鮮，花枝的脆，那滋味令人難忘。

來春小滿，朵朵花吃丸可是必點啊！

菊花豆腐雞湯

使用自然放牧雞，經過三小時的熬煮，成就一碗碗濃郁鮮甜的雞湯，整塊嫩豆腐如同花兒般綻放，似藝術品般浪漫極了。

山茶vs鮮奶茶

春小滿的茶品推展自然農法，對土地釋出善意，有各自的故事，給自己一杯茶的時間，細細品味。

再訪時的個人餐

因為某種堅持，趁著有陽光的好天氣，又來了。

再訪時除了肉桂卷，為自己點了四樣小點及一杯茶飲。沒有化學添加劑的旗魚天婦羅、超愛的紅蝦乾飯糰、生旗魚製作的朵朵花吃丸，以及紫蘇奶油杏鮑菇，加上秋山紅茶，幾樣菜組合也是一個set。為了孩子的健康，店裡一半以上的食材來自自然農法與有機食材，且可溯源，聽完老闆的說明，自己也吃的安心。

吃頓飯像參觀藝廊，餐桌上都是藝術品，不氣質都難。有機會來用個餐，品嚐一份甜食，或是來杯茶，偶爾三五好友聚聚會，人生不就如此嗎？

店家資訊

0900AM – 1700PM

（每週日、一公休）

(03)357-0009

桃園市桃園區南平路254巷5號

※ 桃園市立圖書館地下停車場/葛里法五世地下停車場