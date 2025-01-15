Ruby目前去過汐止夢想王國、板橋魔法夢境和土城爬爬客，

只能說親子館真的是一間比一間大，

設施器材也非常豐富多樣，完全是孩子們的玩樂天堂。

最近，Ruby去了剛開幕的新親子館-

追風奇幻島內湖旗艦店—火山大冒險，位在內湖家樂福4樓。

現在開幕期間有儲值優惠活動，想瞭解詳情可以詢問店員。

Ruby是在這邊購買的 追風奇幻島 內湖旗艦店-火山大冒險購票連結請點此

館內不僅有豐富的玩樂區域，

也提供了飲料及鞋子放置區和家長休息區。

A區：火山樂園

百萬大球池

高射砲台

橡皮艇球海大冒險

彩球天降

隧道溜滑梯

闖關遊戲絕對是必備的，讓孩子在玩耍的時候還可以鍛鍊肌耐力。

像是沙包闖關區、翻山越嶺、交叉闖關、獨木橋等等的。

旋轉木馬，自己會旋轉的木馬，小小孩們都很喜歡。

還有 金屬小汽車 和 滑行小車

B區：VR蹦床跳跳樂

由25張的蹦床組合一大面，讓孩子盡情的跑跑跳跳，

孩子的膝蓋真的很好，跳那麼高，Ruby看了真的是膽戰心驚。

VR觸控感應牆，用下面的海綿塊，可以使用擊敗怪物。

C區：扮家家區

這一區有女孩最愛的化妝區

有各式各樣的水果可以採買遊戲。

廚房家家酒遊戲，

可以先到旁邊買菜後再到廚房開始煮菜洗碗遊戲。

豪華修車區

有工具帽子可以穿著體驗樂趣。

D區：遊戲挑戰區

牆面的積木及閃亮積木區，

可以讓孩子發揮創意自己拼自己愛的圖案。

充氣保齡球和射飛鏢遊戲。

驚奇球樂寶

種植新天地

E區 ：農場滑草沙池賽車區

陶粒沙樂園

這一區真的孩子可以玩好久。

童趣稻穀場

幼兒適合的蜂巢溜滑梯以及滑行的軌道車。

可以爬爬的小山丘。

追風奇幻島內湖旗艦店占絕對可以讓孩子們玩的很開心又安心安全，

以上是Ruby帶我的寶貝們去的開箱文章與大家分享



【店家資訊】

👉追風奇幻島內湖旗艦店-火山大冒險

🏠台北市內湖區民善街88號 (家樂福內湖店4F)

⏰AM11:00~PM21:00

【追風奇幻島 內湖旗艦店-火山大冒險】購票連結請點此



圖片皆為Ruby拍攝與完成，

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價格 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

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