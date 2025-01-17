週日天氣大好，中午先到林口觀音寺拜拜，順便捐了500cc的血，

然後驅車前往長庚養生村想要欣賞落羽松，沒想到沒有停車位。

於是直接離開，到附近的龜山苗圃綠環境生態園區。

這裡有停車場很方便。

沒什麼人很清幽。

只有我跟另一輛車。

多年前就知道這裡有個苗圃，但當時未開放。

108年6月開放後沒刻意再來，這次是在臉書看到有一排青楓才來。

但是看到葉子幾乎掉光我也傻眼了。

只剩下幾撮最後的楓葉。

這一枝還紅著，

另一枝橘黃色。

走到對面的龜山苗圃綠環境生態園區，

左側就是服務中心，

右側有幾株落羽松，紅得還蠻美的，但數量不多。

樹下光影蠻美的，走近欣賞了一下。

站在落羽松前的空地往園區拍，一旁有幾棵小葉欖仁向上伸展，樹型很美。

進入服務中心看看，這裡有一位駐站人員，

詢問之後才知道12月底青楓是最美的時候，只能明年早點去了。

這裡也有廁所與桌椅可坐下來休息，

園區也會不定期舉辦活動，有興趣的朋友可以追蹤臉書粉絲頁。

龜山苗圃綠環境生態園區

牆上有一些壁畫，除了有樹木、鳥、蝴蝶，

還提到了附近的楓樹坑，那是我當天的下一個目標。

從遊客中心後門走出去，

有一棵已經掉光葉子的台灣欒樹，只剩下樹枝也好美。

另一側有一棵欖仁樹葉子變紅，邊坡上則有一排白千層。

樹幹有海綿質的薄層，會一層一層剝離，是很好的防風樹種與行道樹，

但樹皮易引起火災，不適合造林。

樹皮和葉有鎮靜神經的效果，可供藥用。

中間有一大塊都是種盆栽，

近看發現是二葉松。

後面有個玻璃花房，門口有紅花玉芙蓉，可惜不是開花時間。

走近一看，門是鎖的，裡面有好多多肉植物呢。

花房後面有幾棵楓香和落羽松，楓香和青楓季節較早，已經在落葉；

落羽松季節較晚，則還紅著。

結了紅果實的南天竺。

苗圃其實不大，不到半小時就可以繞完一圈。

近看這一區的松樹苗，應該是五葉松吧。

旁邊有個木棧台，但封鎖起來無法上去。

下方有石頭堆砌起來，看起來像是河道，但都沒有水。

園區外的小路兩旁都是成排的大樹，非常清靜，很適合喜歡安靜的人來散步。

探索完苗圃，接著要去楓樹坑囉。

龜山苗圃綠環境生態園區 臉書粉絲頁

地址：桃園市龜山區下湖街320號

電話：03-327-8570

免門票、開放時間：9:00~17:00(週一休息)