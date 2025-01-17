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桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區／年底清幽賞楓的好地方

2025年菜外帶 桃園龜山景點 龜山苗圃 楓樹坑 more
2025-01-17 09:03:00 文字：Big Fish
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Big Fish

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桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

週日天氣大好，中午先到林口觀音寺拜拜，順便捐了500cc的血，

然後驅車前往長庚養生村想要欣賞落羽松，沒想到沒有停車位。

於是直接離開，到附近的龜山苗圃綠環境生態園區。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

這裡有停車場很方便。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

沒什麼人很清幽。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

只有我跟另一輛車。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

多年前就知道這裡有個苗圃，但當時未開放。

108年6月開放後沒刻意再來，這次是在臉書看到有一排青楓才來。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

但是看到葉子幾乎掉光我也傻眼了。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

只剩下幾撮最後的楓葉。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

這一枝還紅著，

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

另一枝橘黃色。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

走到對面的龜山苗圃綠環境生態園區，

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

左側就是服務中心，

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

右側有幾株落羽松，紅得還蠻美的，但數量不多。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

樹下光影蠻美的，走近欣賞了一下。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

站在落羽松前的空地往園區拍，一旁有幾棵小葉欖仁向上伸展，樹型很美。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

進入服務中心看看，這裡有一位駐站人員，

詢問之後才知道12月底青楓是最美的時候，只能明年早點去了。

這裡也有廁所與桌椅可坐下來休息，

園區也會不定期舉辦活動，有興趣的朋友可以追蹤臉書粉絲頁。

龜山苗圃綠環境生態園區

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

牆上有一些壁畫，除了有樹木、鳥、蝴蝶，

還提到了附近的楓樹坑，那是我當天的下一個目標。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

從遊客中心後門走出去，

有一棵已經掉光葉子的台灣欒樹，只剩下樹枝也好美。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

另一側有一棵欖仁樹葉子變紅，邊坡上則有一排白千層。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

樹幹有海綿質的薄層，會一層一層剝離，是很好的防風樹種與行道樹，

但樹皮易引起火災，不適合造林。

樹皮和葉有鎮靜神經的效果，可供藥用。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

中間有一大塊都是種盆栽，

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

近看發現是二葉松。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

後面有個玻璃花房，門口有紅花玉芙蓉，可惜不是開花時間。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

走近一看，門是鎖的，裡面有好多多肉植物呢。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

花房後面有幾棵楓香和落羽松，楓香和青楓季節較早，已經在落葉；

落羽松季節較晚，則還紅著。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

結了紅果實的南天竺。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

苗圃其實不大，不到半小時就可以繞完一圈。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

近看這一區的松樹苗，應該是五葉松吧。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

旁邊有個木棧台，但封鎖起來無法上去。

下方有石頭堆砌起來，看起來像是河道，但都沒有水。

 

桃園龜山景點／龜山苗圃綠環境生態園區

園區外的小路兩旁都是成排的大樹，非常清靜，很適合喜歡安靜的人來散步。

探索完苗圃，接著要去楓樹坑囉

 

龜山苗圃綠環境生態園區 臉書粉絲頁

地址：桃園市龜山區下湖街320號

電話：03-327-8570

免門票、開放時間：9:00~17:00(週一休息)

 
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