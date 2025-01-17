苗栗後龍美食「極丼飯館」，位於後龍新開幕的自創品牌日式家常料理．空間不大但很溫馨，店內座位數不多，想吃記得提早來報到！丼飯價格120元起，餐點都是用新鮮食材處理製作，並非加工品或半成品，全都是現點現做的！內用還有泰式奶茶&紅茶飲料免費暢飲唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「極丼飯館」位於後龍光華路上，路邊停車還蠻方便的，開車或騎車前來都不太需要煩惱停車問題唷！

▲店內空間不大但很溫馨，店內座位數不多，最多可以容納16位客人，而店家也有貼心提供兒童座椅！

如果要外帶外送也OK，店家有和FoodPanda合作，而且滿額也提供免費外送服務，若距離較遠或份數較多至少要提前一天預訂（實際外送距離可致電詢問店家）！

▲座位旁擺放玫瑰鹽、七味唐辛子、餐具和面紙！入座後到櫃檯點餐和結帳，用餐免服務費！

▲內用有飲品無限暢飲！有紅茶、泰式奶茶和麥茶，來這用餐可以省下買手搖飲料的錢！超讚！不過這三款飲料都是有甜度的，如果能搭配一款無糖飲品會更棒，這樣也能照顧到不喝含糖飲料的朋友💯

【極丼飯館｜完整菜單MENU】

▲這是「極丼飯館」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲現在還推出了禮盒裝的黃金泡菜，一組兩瓶450元！當天現場吃了他們的黃金泡菜也覺得很好吃～是不含防腐劑～不含豆腐乳製作的獨家口味！吃了就會想買禮盒回家自己吃～或是買來當伴手禮送給親朋好友呢🤗

▲店家可以支付現金或是LINE PAY！

【極丼飯館｜餐點現點現做】

▲「極丼飯館」的餐點都是用新鮮食材處理製作，並非加工品或半成品，全都是現點現做的！而且店家堅持每日熬煮近四小時的高湯，全高湯使用新鮮蔬果熬煮，不添加任何加工粉及味精！就是為了讓客人吃得安心🥰

【極丼飯館｜好吃的日式家庭料理】

▲「極丼飯館」的餐點都是現做的，所以點完餐後需要耐心等待，如果要外帶的朋友建議可以先打電話預訂！而外帶的餐點炸物皆分開裝盒，讓外帶的餐點品質更好👌

【日式咖哩酥炸大蝦飯】

▲他們的咖哩用了天然蔬果高湯熬煮近6小時，是沒有勾芡的香濃咖哩醬，而且完全沒有辣，小朋友也可以吃喔！而且除了咖哩醬以外，還可以吃到煮到口感鬆軟的馬鈴薯和入味的紅蘿蔔！而咖哩醬還可以免費續加一次✌️

▲這個炸蝦很用心耶！他不是那種現成裹好粉的炸蝦，而是選用了新鮮的大草蝦，店家手工處理完畢後才裹粉現炸，一吃就知道很新鮮，蝦子很新鮮很彈牙，這道推薦必點！！！

【熔岩起司雞肉飯】

▲「熔岩起司雞肉飯」是用黃金起司醬搭配極丼醬燒，這個醬料是用了熬煮近五個小時的天然蔬果高湯，再將肉片、番茄、洋蔥等新鮮食材加進去一起拌炒，吃起來香濃不膩口，味道還蠻特別的！

▲不過他們「熔岩起司雞肉飯」的雞肉是選用雞肉片，我覺得如果能選用塊狀的雞肉口感會更好！如果是肉片的話，我覺得選豬肉或牛肉，吃起來會比較搭👌

【酥炸雞腿排咖哩飯】

▲這道「酥炸雞腿排咖哩飯」外皮很酥脆，肉質很Juicy！是很基本款的必點品項！必須要說他們真的很會炸東西耶，這天吃到的炸物品項都很好吃！我拍胸脯保證，來這邊點炸物類的品項絕對都無雷啦👍

▲咖哩醬很香濃還帶有些天然蔬果的甜味，我們這天都還有再續加！重點是他們的白飯也很會煮，米飯是店家用特殊比例調配而成的，口感很Q彈且粒粒分明，從小地方都可以吃出他們的用心😋

【炙燒黑胡椒翼板牛飯】

▲牛肉控報到！這牛排飯上面的翼板牛排，厚度和熟度適中，口感紮實有嚼勁，簡單調味就很好吃！一旁還有花椰菜、玉米筍、蘋果點綴，讓營養更均衡😋

▲這份「炙燒黑胡椒翼板牛飯」我們有額外升級套餐，所以飯裡面還會有一顆煎蛋，而且煎蛋是半熟蛋喔，將蛋黃搓破以後，蛋液緩緩流下，跟牛排搭配著一起吃更好吃！

【雙醬豬米花飯】

▲單看菜單上寫的「豬米花」還以為會像「雞米花」一樣小顆，殊不知端上桌是這種巨無霸的豬米花阿，size完全超乎我的想像😂 這個值得點耶！！！

▲豬米花是用豬菲力製作，厚度很足，吃起來是方便入口的大小，可以沾著一旁的咖哩醬及特調果醬美乃滋！特調果醬美乃滋清爽解膩，咖哩醬濃郁好吃，是兩種完全不同的風味唷！

【升級套餐+50元】

▲只要點丼飯都可以+50元升級套餐，套餐會附一碗湯品＋兩樣小菜+煎蛋！現在外面點一顆煎蛋大約就要15-20元了，這邊+50元升級套餐，就有小菜有蛋還有湯，還蠻划算的呢👍

【雙色地瓜球&黃金薯條】

▲炸物點心肯定也要點一些啊！他們的炸物油都瀝得很乾淨！黃金脆薯酥脆好吃，是稍微偏粗的那種薯條，口感還不錯！而雙色地瓜球是有包餡的，可以點一份當飯後點心唷！

【親朋好友聚餐新選擇】

▲這天約了爸媽一起來用餐！爸媽也都吃得很飽很滿足呢！因為媽媽就在附近上班，吃完還拿了菜單回去辦公室，打算之後再約同事們一起訂購✌️

▲整體來說，這間「極丼飯館」是間用心好吃的日式家常料理，內用還有泰式奶茶&紅茶飲料免費暢飲唷！這天吃到的炙燒黑胡椒翼板牛飯、日式咖哩酥炸大蝦飯、雙醬豬米花飯、酥炸雞腿排咖哩飯都很不錯！單點的黃金薯條和雙色地瓜球也好吃！炸物品項都是好吃無雷，點下去準沒錯！就是一間後龍地區難得一見的美味丼飯新選擇！推薦給大家🤩

***本文感謝”極丼飯館”邀約,內文為真實感受分享***

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