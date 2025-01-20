關於淡水，從孩堤時代的紅毛城、小白宮，一直到後來的戀愛萌芽期，甚至是婚後經常跟著另一半還有孩子的美食行程，數十年下來累積不少回憶。

喜歡淡水的人文風情與紅磚古牆（紅樓、石牆仔內），喜歡人聲鼎沸熱鬧的老街（野營咖哩、黑殿飯店），喜歡新舊融合的城區（文青小店抓包與納珈冰品咖啡館、Binma Area 134），甚至是漫步水岸邊（米倉無限公園、思咖啡、水灣BALI、時光樹影、），對於淡水的記憶，還有許多，這回重返記憶中的真理街尋訪新亮點─ 巫登益美術館 ，準備再為自己增添一履足跡。

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關於巫登益美術館

近期流行的淡水文青景點「巫登益美術館」是一棟比我還年長許多的百年建築，由馬偕博士親自監工設計，因此有了「馬偕小白宮」的別名，在重新翻修之後以當代彩墨藝術大師巫登益先生起名為「巫登益美術館」。真理街上的中式燕尾古厝道盡昔日風光，在華麗轉身之後，純白亮眼的歐風建築有著新舊融合的現代感，木飾線條、門廊光線營造出美好氛圍。

巫登益美術館停車資訊

美術館有自己的停車場，但位子不多，擔心到場撲空，便選擇了紅毛城附近這個停車場，旁邊就是老街，方便安排順遊。從此處步行至美術館，中間不停留約15-20分鐘可抵達，不算遠。只不過在價錢部份不太親民，假日每小時75元，金額算是相當高，更可怕的是“無上限”，那天繳費總額約500元，大家自行斟酌了。

巫登益美術館入館資訊

聽說巫登益美術館的窄門、扶搖梯、觀海臺、晚清燕尾、牛津之窗、白日閣、藝樹美院是館內七大亮點，在導覽圖上也有清楚的標示，除了牛津之窗，其餘六個皆紥紥實實地做了影像紀錄。接著在售票處買了門票（成人200元/人，優惠150元/人，七歲以下免費），還玩起了刮刮樂，除了門票有優惠折抵，刮中的抵用券也能當日使用。

漫步巫登益美術館

翻修了1875年的百年建築，遠離人聲鼎沸的大馬路，坐落於低調的巷弄裡，沿著紅磚古厝走進純白屋舍，結合中西式的浪漫，這是美術館給我的第一印象。

數位版畫中心

館內有許多版畫創作，看得是目不睱給，其中不少與貓咪相關的主題特別吸引我們注意，看著看著便想將它們帶回家掛上，最後也確實在商店帶回了幾幅作品。

白日閣

它是一棟純白的日式木屋，可透過四面窗欣賞別樣風光，特別喜歡白日閣營造出的氛圍，閑情淡雅，拍起照來相當漂亮。

水系瀑布

待在水系瀑布一會兒，彷彿時間靜止般，多久都捨不得離開。

巫登益美術館

高貴優雅氣質的主建物裡讓人看不出百年歲月的痕跡，結合福杉木屋架及岩石壁材，多數的主結構被保留著，加以裝飾一番，重現華麗風情。裡頭展示著巫登益先生的作品，其中長14公尺的臺灣勝覽圖令人印象深刻，上頭能見到台北101、平溪天燈、日月潭、阿里山、台南鹽水蜂炮等知名景色，孩子在欣賞這幅作品時特別感興趣，甚至能從頭至尾地一一道出臺灣勝覽圖上所有景色，彷彿像是如臨現場般的身歷其境，跳脫課堂裡的文字束縛，覺得激動，也很心動。

或許是感動，孩子在欣賞臺灣勝覽圖之後，竟然興起購入收藏的想法，後來成功說服他靠自己的力量存款，待他日再訪，若仍對這幅圖感興趣，便可直接下單。

全自動化飲品販售處

在美術館的角落，有一台全自動化機器，販售數樣飲品，只需投幣即可自動生成，帶到館內的座位上，便可享受一杯飲品的時光，有如無人咖啡館的附加服務，在美術館裡是頭一遭。

藝術美院、觀海臺與扶搖梯

藝術美院指的是眼前這座相當雅緻的院子，百年大樹的對面是觀海臺，能眺望觀音山及淡水河。順著美術館的扶搖梯走上二樓，能見到相同的景色，甚至在黃昏時，可見淡水八景中的觀音夕陽。

晚清燕尾藝術商店

每訪一處景點，除了眼中的映像，紀念品也能代表曾經走過的足跡。還記得文章一剛始提到的刮刮樂活動嗎？我們用抵用券選購十張畫卡，分別掛在家中的客廳及餐廳，孩子也兌換了神秘禮物，獲得一份集章手札，透過親自收集與體驗，顯得更加彌足珍貴。

真理大學

它是馬偕博士來台傳教時創建的牛津學堂，在參觀巫登益美術館之後，順遊至此。與美術館毗鄰而居的真理大學，景色似乎不曾改變，印象依舊美好如初。

隨著每年的到訪，經常有不同的發現，心中的淡水小鎮早己不再只是老街及金色水岸，更多迷人的藝術氣息正在小鎮悄悄漫延開來。

店家資訊

平日：0930AM – 1700PM

假日：0930AM – 1730PM

(02)2626-5997

新北市淡水區真理街巫登益當代藝術園區

※ 付費停車場