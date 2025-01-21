桃園中壢有一間藏在隱密巷弄裡的甜點店，名為「大觀x小弄」。低調又特別的它，連導航都不一定能準確指引，但正是這樣迷路後的驚喜，讓人更覺得驚艷不已！

店家資訊

提醒大家，店家的營業日不多，建議出發前一定要先到粉絲頁查看最新資訊並提前訂位。如果對某款甜點心有所屬，記得在預訂時請店家幫忙預留，這樣才能避免遺憾！

還記得舊址時就非常喜歡這家店，而搬到新地點後不僅更迷人，也更深入巷弄，讓尋找的過程更添一分冒險趣味。

尋找「大觀x小弄」真的需要一點冒險精神！可以從環中東路轉進巷子，或是從大仁二街走進去。這裡像一個與世隔絕的小天地，充滿著靜謐的氛圍。

慢慢走在巷弄裡，你會發現不少風格獨特的小店，仿佛踏入了靜謐的異世界。遠離喧鬧的商圈，這裡能讓人瞬間感受到一股心靈的平靜。

踏進「大觀x小弄」，老宅的懷舊建築立刻撲面而來。挑高的空間設計在陽光下更顯寬敞明亮，斑駁的牆面透出歷史的痕跡，讓這裡散發著獨特的年代氛圍。

店內每一處角落都用心佈置，彷彿在講述一段故事，讓人忍不住想拿起手機，捕捉這些充滿韻味的畫面。

「大觀x小弄」的甜點每天限量供應，菜單內容全都是店家用心設計，每天供應的款式也有所不同。建議大家先到粉絲頁預訂喜愛的甜點，否則只能看緣分！那天我直接問櫃檯，結果剩下的選項不多，於是挑了兩款：草莓生乳酪蛋糕和藍莓奶酒塔，還點了一杯老闆的手沖咖啡以及一杯美式咖啡。

草莓生乳酪蛋糕是一道兼具視覺和味覺的美味享受。細膩的乳酪層滑順如絲，輕盈得像雲朵，奶香與微酸在舌尖完美交融。

新鮮的草莓像紅寶石般晶瑩剔透，散發出自然的甜美香氣。每一口都像是在享受冬日暖陽，搭配酥脆不膩口的餅乾底座，這樣的甜點足以讓午後的時光溫柔而滿足。

藍莓奶酒生巧塔以酥脆的塔皮包裹著濃郁奶酒香的餡料，塔面鋪滿了新鮮藍莓。藍莓的酸甜果香與奶酒微醺的香氣交織，層次豐富。

一口咬下，味蕾瞬間被滿滿的濃郁與清新充滿，讓人回味無窮。

老闆的手沖咖啡每次選用的豆子都不盡相同，現場手沖後散發出濃郁的堅果香與淡淡的果酸味，口感順滑，尾韻悠長，與甜點搭配堪稱絕妙。

如果偏愛簡單純粹的風味，可以試試一杯美式咖啡。濃厚的咖啡香中透著一抹微苦，與甜點搭配剛剛好，不僅中和了甜膩感，也讓味覺變得更豐富。

那天我帶著我的Labubu一起來喝下午茶，感受這份甜蜜的小確幸。「大觀x小弄」不只是家甜點店，更像是一場探索的冒險。從穿梭巷弄的尋覓，到老宅氛圍的感受，再到每一口甜點的驚喜，這裡的每一處細節都能深深打動你的心。

如果你熱愛這種隱藏版的美食驚喜，那麼不妨來探訪一次「大觀x小弄」。穿梭在蜿蜒的巷弄中，感受那份靜謐與驚喜，體驗一場無與倫比的甜點美味之旅。

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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