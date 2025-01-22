離開希奈亞修道院後，車子往上爬升一小段路，

我們就下車再走一小段路，來到餐廳。

餐廳看起來蠻現代的，叫做Imperfect Restaurant，

雖然取名不完美餐廳，但四周環境很棒，而我們的用餐經驗也非常有趣。

有纜車下來，餐廳看起來是在纜車站旁，原來是個滑雪纜車站呢。

我們被安排在靠馬路這區，採光很好。

每餐桌上都有礦泉水和氣泡水，我記得藍色的是氣泡水。

餐包也已經準備好先上桌。

等餐的時候先逛了一下餐廳內部。

製作飲料吧檯。

面向另一邊也有大片玻璃窗可看風景。備餐和廚房在後面。

來到二樓看看，光線也很好，廁所也在二樓。

這廁所很夢幻，是紫黑色，備有毛巾可擦手，

而那吊燈好像被羽毛包覆，相當華麗神祕。

唯一我覺得不妥的是廁所裡有這個盆栽。

同團友人說他們肯定不知道這是什麼，只會以為是個人頭。

用餐後、離去前我有跟服務人員說這放廁所不太妥當，放桌上我覺得還可以。

餐點陸續上桌，有提供青辣椒，有點辣，我只試吃了一點點就放棄。

等到湯上桌已經下午一點了，

這時我們還沒感受到羅馬尼亞人吃午餐時間比較晚的威力。

這湯有丸子和肉塊，溫暖又好喝。

這位服務生很特別，鬍子捏成這樣很像達利。

大家看他送餐來來去去，最後終於忍不住跟他聊天、拍照。

他說他以前在藝術創意公司工作，跟藝術有關。

他現在每天早上上班前花五分鐘就可以弄好鬍子，回家再洗掉。

這一天吃烤魚，淋上白醬，有一些簡單的配菜。

配菜裡面有一塊白色的食物，吃起來有芹菜的味道，

但我們從來沒吃過塊狀芹菜，都覺得很懷疑。

好學的我們就請問服務生那是什麼，他說是芹菜。

我們一副不可置信，他後來就去廚房把這個芹菜頭拿出來給我們看。

原來西芹頭可以吃，口感軟軟的，說不上好不好吃，我有吃完。

在臺灣真沒見過，長見識了。

餐後甜點冰淇淋蘋果焦糖起司蛋糕佐堅果、藍莓、醋栗，酸甜好滋味。

每個人餐後也有飲料，我點了杯咖啡來配，感覺很讚。

兩點半之前離開餐廳，走回遊覽車的路上看到了這小花就拍了，

看起來跟當歸的花有點像。

查了之後才知道是parsnip防風草，也叫做歐洲蘿蔔，

據說英國人會把防風草的根當作馬鈴薯來料理。

這一天的午餐很愉快，我難得在現場就上谷哥地圖留下很棒的評論了。

上車後走山路下山，要前往下一站布朗城堡囉。