東京旅遊收藏了很多必吃美食，這家鄰近雷門淺草寺的淺草炸牛排【浅草牛かつ】網路上很多人推薦，也成為我們到淺草寺必吃的美食之一。

不誇張！整整等了一個多小時才吃到！排隊人潮真的有誇張！只能說有想吃的人真的要有等待的心理準備，除了人潮真的多之外，最主要原因還是店家空間很小，雖然有一樓跟地下一樓的用餐空間但桌位數都不多，所以用餐尖峰時刻真的要等很久！

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東京美食，淺草超人氣炸牛排「浅草牛かつ」，整整排了一個多小時才吃到，鄰近雷門淺草寺!

浅草牛かつ就在淺草寺斜對面而已，當天我們先來吃炸牛排後再到淺草寺商店街走走及參拜，抵達時便見到長長排隊人龍，隊伍很長說真的會遲疑要不要等，但又想說難得來一趟還是排吧，不然下回都不知道有沒有機會來了。

大眾運輸:

從東京地鐵銀座線淺草站1號出口步行2分鐘；從都營淺草線淺草站4號出口步行2分鐘；從東武伊勢崎線（晴空塔線）淺草站步行4分鐘。

■ ADD: 東京都台東区雷門2-17-10 雷門上村ビル B1F

■ TEL: 050-1722-0596

■ 營業時間:11:00-23:00

浅草牛かつ菜單及價格（2024.07拍攝）

主要提供炸牛排套餐，依照炸牛排份量有三種選擇，1片炸牛排、1.5片炸牛排及2片炸牛排，價格分為¥1630、¥2300、¥2760，可以依照個人食量選擇。

浅草牛かつ就在大馬路上，往來的人潮很多，早上十一點營業至晚上十一點，中間沒有休息時間，如果沒有行程時間規劃問題建議可以在下午離峰時段來。

整整排隊等了一個多小時終於輪到我們入座用餐，浅草牛かつ有一樓及地下一樓的用餐空間，當天我們被安排在地下一樓，空間非常的迷你，只有少少的個位數座位，一樓看網路上顯示也只有11席桌位。

以套餐形式出餐，炸牛排套餐如上圖所呈現，除了炸牛排外還有高麗菜絲、洋芋沙拉、白飯、山藥泥、湯品、小菜、明太子及蕨餅等。

桌上有沾醬可自行取用以及每人都會有一個小烤爐。

我們兩大兩小一共點了四份炸牛排套餐，1片炸牛排及1.5片炸牛排各兩份，女生跟小朋友吃一片就很有飽足感了。

1片及1.5片的差別，就是多了半片，以公克數來分就是130g及195g。

炸牛排外層有裹一層面衣，光看外觀真的覺得不怎麼樣，但看到面衣裡嫩紅牛排就相當誘人了，光看就好軟嫩。

想吃的牛排熟度自己決定，吃之前先將炸牛排放上小烤爐上炙燒，噗哧噗哧的烤牛排聲響加上冒煙樣真的很吸引人，可以依照個人喜好決定熟度。

雖然烤爐很迷你但火力很足，稍微烤一下就可以送進口中了，不要烤太久喔！

小朋友自己也能享受烤牛排樂趣吃得相當開心。

山藥泥拌在熱呼呼的白飯裡很好吃，跟炸牛排一起吃超過癮，也可以搭配一旁的明太子入口喔，我個人是比較吃不習慣明太子。

我們家大顆呆把拔跟哥哥超愛吃牛排，兩個吃得超開心的，到東京旅遊來到淺草寺如果你也喜歡吃牛排，可以來試看看這超人氣的 浅草牛かつ 。

（旅遊日期：2024/07）

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