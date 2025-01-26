離開龜山苗圃，轉進虎頭山土雞城那條風尾街，

約莫十分鐘就來到楓樹坑梯田，冬天休耕，眼前出現波斯菊花海。

紫色系的只有這兩小塊，後方遠處還有看到黃色的。

順著小路走到田邊近看一番，感覺好久沒看到波斯菊花海了。

今年只有這片是紫色系，其它都是黃色的囉。

今年秋冬沒有追芒花，在這兒還有幾支可賞。

有的田稍微翻了土，下個月也該春耕了。

遠處的田裡有黃色波斯菊，不過看起來有點稀疏。

走到下方來賞花。

走近看看還可以。

燦黃的波斯菊，顏色太亮不太好拍。

當時覺得這些花不太多，後來才知道往後走還有漂亮的花田。

往下走不遠處就有兩片。

下車走一小段路，來到花田邊。

最近幾個月常常每天都能走個上萬步，偶爾會跑步，

瘦了一點，感覺比較結實與敏捷，更健康了。

這區的花很密集，也還新鮮。

見到這麼亮眼的花，心情大好。

往上方梯田看，其實也有不少花，只是離路邊有點遠，不易接近。

從高一點的地方用長鏡頭拍，

層層梯田其實很美。

田間有水泥牆分隔了梯田，不寬，

若是要走進去是有挑戰性的，平衡感要很好喔。

繼續往後面走，也有一大片，但花色感覺已經過了最盛開的時候。

風樹坑的百年楓香樹就在這一區。

開車經過百年楓香樹，路不寬就沒停車了。

遠處有樓房，隨著小路開出去就是文明世界，

不過楓樹坑裡面可真是寧靜的鄉村，夏天還可以來賞油桐花，

這次發現了有油桐花步道，有機會再來爬山賞花。