為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

2025燈會攻略 2025春節福袋 桃園龜山景點 龜山楓樹坑 more
2025-01-26 11:04:00 文字：Big Fish
share
Big Fish

Big Fish

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

離開龜山苗圃，轉進虎頭山土雞城那條風尾街，

約莫十分鐘就來到楓樹坑梯田，冬天休耕，眼前出現波斯菊花海。

紫色系的只有這兩小塊，後方遠處還有看到黃色的。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

順著小路走到田邊近看一番，感覺好久沒看到波斯菊花海了。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

今年只有這片是紫色系，其它都是黃色的囉。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

今年秋冬沒有追芒花，在這兒還有幾支可賞。

有的田稍微翻了土，下個月也該春耕了。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

遠處的田裡有黃色波斯菊，不過看起來有點稀疏。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

走到下方來賞花。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

走近看看還可以。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

燦黃的波斯菊，顏色太亮不太好拍。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

當時覺得這些花不太多，後來才知道往後走還有漂亮的花田。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

往下走不遠處就有兩片。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

下車走一小段路，來到花田邊。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

最近幾個月常常每天都能走個上萬步，偶爾會跑步，

瘦了一點，感覺比較結實與敏捷，更健康了。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

這區的花很密集，也還新鮮。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

見到這麼亮眼的花，心情大好。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

往上方梯田看，其實也有不少花，只是離路邊有點遠，不易接近。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

從高一點的地方用長鏡頭拍，

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

層層梯田其實很美。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

田間有水泥牆分隔了梯田，不寬，

若是要走進去是有挑戰性的，平衡感要很好喔。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

繼續往後面走，也有一大片，但花色感覺已經過了最盛開的時候。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

風樹坑的百年楓香樹就在這一區。

 

桃園龜山祕境／季節限定／楓樹坑季節休耕賞波斯菊花海

開車經過百年楓香樹，路不寬就沒停車了。

 

遠處有樓房，隨著小路開出去就是文明世界，

不過楓樹坑裡面可真是寧靜的鄉村，夏天還可以來賞油桐花，

這次發現了有油桐花步道，有機會再來爬山賞花。

文章標籤
桃園龜山祕境 季節限定 楓樹坑 季節休耕賞波斯菊花海 波斯菊花海
創作者介紹
創作者 Big Fish 的頭像
Big Fish

BigFish自由自在的魚《●)))＞＜

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up