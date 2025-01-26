離開龜山苗圃，轉進虎頭山土雞城那條風尾街，
約莫十分鐘就來到楓樹坑梯田，冬天休耕，眼前出現波斯菊花海。
紫色系的只有這兩小塊，後方遠處還有看到黃色的。
順著小路走到田邊近看一番，感覺好久沒看到波斯菊花海了。
今年只有這片是紫色系，其它都是黃色的囉。
今年秋冬沒有追芒花，在這兒還有幾支可賞。
有的田稍微翻了土，下個月也該春耕了。
遠處的田裡有黃色波斯菊，不過看起來有點稀疏。
走到下方來賞花。
走近看看還可以。
燦黃的波斯菊，顏色太亮不太好拍。
當時覺得這些花不太多，後來才知道往後走還有漂亮的花田。
往下走不遠處就有兩片。
下車走一小段路，來到花田邊。
最近幾個月常常每天都能走個上萬步，偶爾會跑步，
瘦了一點，感覺比較結實與敏捷，更健康了。
這區的花很密集，也還新鮮。
見到這麼亮眼的花，心情大好。
往上方梯田看，其實也有不少花，只是離路邊有點遠，不易接近。
從高一點的地方用長鏡頭拍，
層層梯田其實很美。
田間有水泥牆分隔了梯田，不寬，
若是要走進去是有挑戰性的，平衡感要很好喔。
繼續往後面走，也有一大片，但花色感覺已經過了最盛開的時候。
風樹坑的百年楓香樹就在這一區。
開車經過百年楓香樹，路不寬就沒停車了。
遠處有樓房，隨著小路開出去就是文明世界，
不過楓樹坑裡面可真是寧靜的鄉村，夏天還可以來賞油桐花，
這次發現了有油桐花步道，有機會再來爬山賞花。