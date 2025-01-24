女孩們的聚會怎能少了儀式感？下午茶絕對是首選！

隱藏在城市巷弄裡，推開小門簾的那一刻，就像從現代走進古色古香的世界。

一進入就能看到日式小庭園和木造小屋，讓人難以相信這裡竟然是新竹市中心！

這裡是「李克承博士故居 a-moom」，假日若沒提前訂位，想來享用下午茶可不容易喔！

進屋需要拖鞋並穿襪子，沒帶襪子的朋友別擔心，現場有提供付費襪子可以使用。

訂位的客人一般會被安排到靠窗或包廂的座位區。

如果沒有訂位，則會被安排在吧檯前的大桌用餐。

這裡的菜單精緻又可愛，提供輕食、甜點以及各式飲品。

部分茶品還提供聞香瓶，可以先聞茶葉香氣，選擇最符合自己口味的茶。

手作鮮果茶 200元（季節限定，僅限熱飲）

這款茶以錫蘭紅茶和手作草莓果醬為基底，搭配黃檸檬點綴香氣。

喝起來果香甜美、茶香淡雅，超適合女孩們品嚐！

青花韻 180元

輕烏龍茶喝起來清香回甘，選用原片茶葉，耐回沖，第三泡仍保有茶香，只是稍微淡了一點。

潛遊花國 180元

這款南非國寶茶不含咖啡因，非常適合晚上喝茶容易睡不著的朋友。

茶葉偏細小，回沖時記得攪拌熱水，才能釋放出濃郁茶香。

切片檸檬蛋糕 180元

蛋糕帶有濃郁檸檬酸香，但甜度略高。

蛋糕體稍微乾了一點，搭配檸檬餡奶油剛剛好，但少了讓人忍不住一口接一口的魅力。

大人口味焦糖布丁 180元

這款布丁深得我心。

每份布丁都附上一杯濃縮咖啡，我們三人中只有小妹愛喝咖啡，咖啡酸香濃郁，搭配布丁一起吃非常美味，小妹直呼超好吃！

我和大姐不喝咖啡，所以就單純享用布丁，濃郁的口感讓人滿意，特別的是布丁上撒了搭配咖啡的蓮花餅，增添了一層酥脆的口感。

布丁還搭配了一球香草冰淇淋！甜度偏高但能接受，布丁的質地不像軟綿綿的類型，反而是帶點硬度，剛好符合我的喜好。

季節水果三明治 180元

這道完全是我的心頭好，但大姐卻避之不及！吐司中夾著奇異果、草莓、香蕉等新鮮水果，搭配香滑又不膩的鮮奶油，簡直是完美組合，深深打中我的心！

鮮奶油的香甜與水果的酸甜完全絕配，滿分推薦！大姐卻把水果和鮮奶油全挖掉留給我吃，哈哈，這一波我可是賺到了！

在古蹟中享用下午茶，氛圍格外幽靜而舒適。

第一次和大姐來這裡就深深愛上，當場約好下次生日再帶小妹一同來享受。

和姐妹們一起在這裡，彷彿時間靜止，美好得讓人想讓瞬間停留。快樂的時光總是特別短暫，隨著年歲增長，真心希望我們能長久陪伴彼此，健康才是最重要的資本，而我們就是彼此最好的依靠！

店家資訊

店名：李克承博士故居 a-moom

地址：新竹市北區勝利路199號

電話：03-522-0352

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