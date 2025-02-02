每年平菁街的寒櫻都是最早開的櫻花，
今年一直沒聽到消息，1/21趁著好天氣就上山查看。
車子停在合誠宮前往上走，階梯旁先見到初開的福爾摩沙櫻。
轉進平菁街42巷，巷口這家依舊種著蔬菜，園子裡有兩棵櫻花開了。
走到櫻花最密集的地方，只見開了一些，大部分都還是花苞。
這會兒過了一週，肯定開更多了。
這家餐廳現在沒營業了，是收費停車場，一次一百元。
旁邊有個小吃攤，所以擺了桌椅。
沒停車也沒消費還是可以進入拍照。
門口這棵已經迫不及待綻放，當然不能放過。
大部分都還沒開，所以看到已經開花的，就趕緊拍。
我以為今年冬天溫暖，花期會較早，沒想到比往年晚。
蜜蜂也來嗡嗡嗡。
櫻花一年盛開一次，我也沒有每年來，能看到開花很開心。
走到後面那一區，已經開了一些。
依照以往經驗，後面這區都會先開。
豪宅圍牆邊的這一排最壯觀，但是當時都還沒開，現在去應該很美囉。
斜對面的園子裡也有好多櫻花，但若要進入是有收費的唷。
路邊有個在地小農的攤子在賣玫瑰柳丁，果肉顏色偏紅，回家時買了些。
攤子旁邊有些剛種不久的櫻花，高度很好拍。
豪宅內有盛開的梅花，好大棵呢。
這家早期還沒有，是後來才蓋的，門口擺了矮牽牛花牆，還蠻漂亮的。
上方圍牆看起來是紫藤，後來往裡面走也看到圍牆上有紫藤，
現在看起來是枯枝，等到三月就會很美。
巷底轉彎處的豪宅也有幾棵櫻花，這幾棵很高大，開起來也會很美。
1/21只小開幾朵。
對面蓋了新的豪宅。
以前斜對面有條路進去，後面有櫻花園，
現在已經沒有路可以進去，都成了私人的地，圍起來了。
豪宅後方的園子裡有櫻花和松柏，有拉線圍起，不能隨意進入喔。
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逛完平菁街42巷，從客官農場前方的巷子往下走，
左邊這裡也看得到一些寒櫻，不過有養狗，只能遠觀喔。
我走右側小路繼續往下走。
竟然在這裡遇見純香梅花！
剛好有另一群人跟著一起下來，
我們就在小門口拍起來。
後來小門開了，主人歡迎我們進去賞花。
除了梅花、櫻花，他們也種了些菜。
裡面有一棵白梅蠻大棵的，
走近一看，是重瓣白梅耶，
好大朵，顏色節白，真美！當然也是很香的。
我自顧自的拍花，另一群人卻跟主人買起菜來了。
我稍晚要到風尾步道去看歐吉桑，會拿到一些菜，所以就沒在這裡買。
往下走左轉會遇到土地公廟，廟旁有山櫻花開了。
這花瓣會大開，與小朵的山櫻花不太一樣。
這裡是以前會來賞楓葉的地方，一月下旬楓葉都落盡了。
開了車要離去，106巷也有幾棵頗大的櫻花耶，以前怎麼都沒發現啊！
雖然1/21寒櫻還開得不多，但可以悠閒賞花，也是很開心。
接著要到山仔后的花卉試驗中心繼續賞花喔。
今天正好是2025年農曆春節初一，這幾天去賞花一定很美。
祝福大家蛇來運轉、金玉滿堂、吉祥如意、年年有餘！