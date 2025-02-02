每年平菁街的寒櫻都是最早開的櫻花，

今年一直沒聽到消息，1/21趁著好天氣就上山查看。

車子停在合誠宮前往上走，階梯旁先見到初開的福爾摩沙櫻。

轉進平菁街42巷，巷口這家依舊種著蔬菜，園子裡有兩棵櫻花開了。

走到櫻花最密集的地方，只見開了一些，大部分都還是花苞。

這會兒過了一週，肯定開更多了。

這家餐廳現在沒營業了，是收費停車場，一次一百元。

旁邊有個小吃攤，所以擺了桌椅。

沒停車也沒消費還是可以進入拍照。

門口這棵已經迫不及待綻放，當然不能放過。

大部分都還沒開，所以看到已經開花的，就趕緊拍。

我以為今年冬天溫暖，花期會較早，沒想到比往年晚。

蜜蜂也來嗡嗡嗡。

櫻花一年盛開一次，我也沒有每年來，能看到開花很開心。

走到後面那一區，已經開了一些。

依照以往經驗，後面這區都會先開。

豪宅圍牆邊的這一排最壯觀，但是當時都還沒開，現在去應該很美囉。

斜對面的園子裡也有好多櫻花，但若要進入是有收費的唷。

路邊有個在地小農的攤子在賣玫瑰柳丁，果肉顏色偏紅，回家時買了些。

攤子旁邊有些剛種不久的櫻花，高度很好拍。

豪宅內有盛開的梅花，好大棵呢。

這家早期還沒有，是後來才蓋的，門口擺了矮牽牛花牆，還蠻漂亮的。

上方圍牆看起來是紫藤，後來往裡面走也看到圍牆上有紫藤，

現在看起來是枯枝，等到三月就會很美。

巷底轉彎處的豪宅也有幾棵櫻花，這幾棵很高大，開起來也會很美。

1/21只小開幾朵。

對面蓋了新的豪宅。

以前斜對面有條路進去，後面有櫻花園，

現在已經沒有路可以進去，都成了私人的地，圍起來了。

豪宅後方的園子裡有櫻花和松柏，有拉線圍起，不能隨意進入喔。

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逛完平菁街42巷，從客官農場前方的巷子往下走，

左邊這裡也看得到一些寒櫻，不過有養狗，只能遠觀喔。

我走右側小路繼續往下走。

竟然在這裡遇見純香梅花！

剛好有另一群人跟著一起下來，

我們就在小門口拍起來。

後來小門開了，主人歡迎我們進去賞花。

除了梅花、櫻花，他們也種了些菜。

裡面有一棵白梅蠻大棵的，

走近一看，是重瓣白梅耶，

好大朵，顏色節白，真美！當然也是很香的。

我自顧自的拍花，另一群人卻跟主人買起菜來了。

我稍晚要到風尾步道去看歐吉桑，會拿到一些菜，所以就沒在這裡買。

往下走左轉會遇到土地公廟，廟旁有山櫻花開了。

這花瓣會大開，與小朵的山櫻花不太一樣。

這裡是以前會來賞楓葉的地方，一月下旬楓葉都落盡了。

開了車要離去，106巷也有幾棵頗大的櫻花耶，以前怎麼都沒發現啊！

雖然1/21寒櫻還開得不多，但可以悠閒賞花，也是很開心。

接著要到山仔后的花卉試驗中心繼續賞花喔。

今天正好是2025年農曆春節初一，這幾天去賞花一定很美。

祝福大家蛇來運轉、金玉滿堂、吉祥如意、年年有餘！