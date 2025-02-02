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台北市士林區迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

2025燈會攻略 平菁街42巷 寒櫻 賞櫻 more
2025-02-02 07:00:00 文字：Big Fish
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迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

每年平菁街的寒櫻都是最早開的櫻花，

今年一直沒聽到消息，1/21趁著好天氣就上山查看。

車子停在合誠宮前往上走，階梯旁先見到初開的福爾摩沙櫻。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

轉進平菁街42巷，巷口這家依舊種著蔬菜，園子裡有兩棵櫻花開了。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

走到櫻花最密集的地方，只見開了一些，大部分都還是花苞。

這會兒過了一週，肯定開更多了。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

這家餐廳現在沒營業了，是收費停車場，一次一百元。

旁邊有個小吃攤，所以擺了桌椅。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

沒停車也沒消費還是可以進入拍照。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

門口這棵已經迫不及待綻放，當然不能放過。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

大部分都還沒開，所以看到已經開花的，就趕緊拍。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

我以為今年冬天溫暖，花期會較早，沒想到比往年晚。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

蜜蜂也來嗡嗡嗡。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

櫻花一年盛開一次，我也沒有每年來，能看到開花很開心。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

走到後面那一區，已經開了一些。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

依照以往經驗，後面這區都會先開。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

豪宅圍牆邊的這一排最壯觀，但是當時都還沒開，現在去應該很美囉。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

斜對面的園子裡也有好多櫻花，但若要進入是有收費的唷。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

路邊有個在地小農的攤子在賣玫瑰柳丁，果肉顏色偏紅，回家時買了些。

攤子旁邊有些剛種不久的櫻花，高度很好拍。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

豪宅內有盛開的梅花，好大棵呢。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

這家早期還沒有，是後來才蓋的，門口擺了矮牽牛花牆，還蠻漂亮的。

上方圍牆看起來是紫藤，後來往裡面走也看到圍牆上有紫藤，

現在看起來是枯枝，等到三月就會很美。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

巷底轉彎處的豪宅也有幾棵櫻花，這幾棵很高大，開起來也會很美。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

1/21只小開幾朵。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

對面蓋了新的豪宅。

以前斜對面有條路進去，後面有櫻花園，

現在已經沒有路可以進去，都成了私人的地，圍起來了。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

豪宅後方的園子裡有櫻花和松柏，有拉線圍起，不能隨意進入喔。

 

 

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

 

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

逛完平菁街42巷，從客官農場前方的巷子往下走，

左邊這裡也看得到一些寒櫻，不過有養狗，只能遠觀喔。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

我走右側小路繼續往下走。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

竟然在這裡遇見純香梅花！

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

剛好有另一群人跟著一起下來，

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

我們就在小門口拍起來。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

後來小門開了，主人歡迎我們進去賞花。

除了梅花、櫻花，他們也種了些菜。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

裡面有一棵白梅蠻大棵的，

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

走近一看，是重瓣白梅耶，

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

好大朵，顏色節白，真美！當然也是很香的。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

我自顧自的拍花，另一群人卻跟主人買起菜來了。

我稍晚要到風尾步道去看歐吉桑，會拿到一些菜，所以就沒在這裡買。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

往下走左轉會遇到土地公廟，廟旁有山櫻花開了。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

這花瓣會大開，與小朵的山櫻花不太一樣。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

這裡是以前會來賞楓葉的地方，一月下旬楓葉都落盡了。

 

迎春賞櫻跑第一／平菁街寒櫻與梅花

開了車要離去，106巷也有幾棵頗大的櫻花耶，以前怎麼都沒發現啊！

雖然1/21寒櫻還開得不多，但可以悠閒賞花，也是很開心。

 

接著要到山仔后的花卉試驗中心繼續賞花喔。

 

今天正好是2025年農曆春節初一，這幾天去賞花一定很美。

祝福大家蛇來運轉、金玉滿堂、吉祥如意、年年有餘！

 
文章標籤
迎春賞櫻 賞櫻 陽明山賞櫻 平菁街櫻花現況 平菁街 福爾摩沙櫻 收費停車場 梅花
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