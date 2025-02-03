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2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早春

2025燈會攻略 鬱金香花展 茶花 大飛燕草 more
2025-02-03 07:00:00 文字：Big Fish
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Big Fish

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2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

1/21離開平菁街42巷寒櫻，驅車來到山仔后的花卉試驗所，

一進門就有滿開的各色鬱金香迎接，好繽紛。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

陽光下的鬱金香閃閃發亮。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

各色茶花也已經盛開爭艷。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

當時梅花也還盛開著，

 

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

陣陣香味撲鼻而來。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

各種顏色的鬱金香拼成一幅美麗的圖畫，好像來到了國外。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

長條形的鬱金香花河，其中有大紅色還有帶點粉的桃紅色喔。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

還有帶著濃郁香氣的風信子，以及小巧可愛、難得見到的葡萄風信子。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

已經有好多花苞，很可愛，花就這麼小唷。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

冬日的暖陽下賞花，真叫人歡喜。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

白色鬱金香帶點紫色羽狀花紋也很好看。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

大紅色。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

紅黃色在陽光下非常耀眼。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

北部最早開的鬱金香，莫過於花卉中心的花。

再來就期待二月中式林官邸的鬱金香花展囉。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

鬱金香花園主要就在門口這一區，往裡面走到另一頭。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

紫色鬱金香顏色深，在陽光下會呈現不同顏色。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

離開鬱金香區，遇見好多種茶花，

雖然茶花展剛結束看不到盆栽展覽，但園區裡還有很多種茶花可賞。

玉蝶藤當時含苞待放，現在應該開了吧。

 

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山櫻花開了。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

今年多了一棵會香的蠟梅，和梅花可是不同屬不同科，

在臺灣不容易見到，之前我只在武陵農場見過。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

這種茶花顏色粉嫩，也很多花苞，很美。

 

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不可錯過的茶花隧道，樹下有好多落花呢。

 

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只見一朵二喬木蘭。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

馬醉木已經掛起好多小鈴鐺。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

蕨類溫室前大樹參天，聽到好多鳥在叫，有看到紅嘴黑鵯，但是拍不到。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

蕨類溫室裡有各種蕨類，一片綠意。這次比較沒看到秋海棠呢。

 

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臺灣原生的地生蘭花竹葉蘭，又稱葦草蘭。

 

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茶花溫室裡賞更多茶花。

 

(86)卵葉鱗球花.jpg

意外發現地上有地一次見到的卵葉鱗球花。

 

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門口有一棵彩虹五寶，仔細看上面的茶花有

純白、桃紅、白帶點紅、白花紅條紋，還有一朵兩色的花，

我想應該是接枝而成的，也不簡單。

 

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臺灣野牡丹藤可愛的小花，花謝之後會結出紫色小果實。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

園藝展覽館的茶花已經撤走了，庭院裡還留有些景觀。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

忽見大飛燕草，想起當日還沒見到大飛燕草花園，只好繼續尋找囉。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

草花開得美，不負春光。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

去尋找福爾摩沙櫻，只開了幾朵。

旁邊剛好看到烏心石開花，正好彌補了到霞喀羅古道無法特寫的遺憾。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

終於找到了大飛燕草花園，有淺紫、深紫、白色、淺藍色，

這花在臺灣也不常見到，得靠園藝專業培育。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

大飛燕草花園裡還藏了大理花，花很大朵，顏色也繽紛，

我不禁想起去年在大安森林公園見過一些。

 

2025陽明山花卉試驗所茶花、鬱金香、大飛燕草／花開富貴迎早

最後走到鄰近加油站的櫻花區，寒櫻開了，但還沒見到河津櫻，得再等等囉。

 

花開時間短暫，在佛教理代表的意思就是無常，

要把握時間即時賞花，就像過好每個當下。

 

春天就要來了，花開富貴，祝福大家賞花都有好心情。

文章標籤
花卉試驗所 陽明山花卉試驗所 茶花展 鬱金香花園 大飛燕草 櫻花 梅花 草花
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