1/21離開平菁街42巷寒櫻，驅車來到山仔后的花卉試驗所，

一進門就有滿開的各色鬱金香迎接，好繽紛。

陽光下的鬱金香閃閃發亮。

各色茶花也已經盛開爭艷。

當時梅花也還盛開著，

陣陣香味撲鼻而來。

各種顏色的鬱金香拼成一幅美麗的圖畫，好像來到了國外。

長條形的鬱金香花河，其中有大紅色還有帶點粉的桃紅色喔。

還有帶著濃郁香氣的風信子，以及小巧可愛、難得見到的葡萄風信子。

已經有好多花苞，很可愛，花就這麼小唷。

冬日的暖陽下賞花，真叫人歡喜。

白色鬱金香帶點紫色羽狀花紋也很好看。

大紅色。

紅黃色在陽光下非常耀眼。

北部最早開的鬱金香，莫過於花卉中心的花。

再來就期待二月中式林官邸的鬱金香花展囉。

鬱金香花園主要就在門口這一區，往裡面走到另一頭。

紫色鬱金香顏色深，在陽光下會呈現不同顏色。

離開鬱金香區，遇見好多種茶花，

雖然茶花展剛結束看不到盆栽展覽，但園區裡還有很多種茶花可賞。

玉蝶藤當時含苞待放，現在應該開了吧。

山櫻花開了。

今年多了一棵會香的蠟梅，和梅花可是不同屬不同科，

在臺灣不容易見到，之前我只在武陵農場見過。

這種茶花顏色粉嫩，也很多花苞，很美。

不可錯過的茶花隧道，樹下有好多落花呢。

只見一朵二喬木蘭。

馬醉木已經掛起好多小鈴鐺。

蕨類溫室前大樹參天，聽到好多鳥在叫，有看到紅嘴黑鵯，但是拍不到。

蕨類溫室裡有各種蕨類，一片綠意。這次比較沒看到秋海棠呢。

臺灣原生的地生蘭花竹葉蘭，又稱葦草蘭。

茶花溫室裡賞更多茶花。

意外發現地上有地一次見到的卵葉鱗球花。

門口有一棵彩虹五寶，仔細看上面的茶花有

純白、桃紅、白帶點紅、白花紅條紋，還有一朵兩色的花，

我想應該是接枝而成的，也不簡單。

臺灣野牡丹藤可愛的小花，花謝之後會結出紫色小果實。

園藝展覽館的茶花已經撤走了，庭院裡還留有些景觀。

忽見大飛燕草，想起當日還沒見到大飛燕草花園，只好繼續尋找囉。

草花開得美，不負春光。

去尋找福爾摩沙櫻，只開了幾朵。

旁邊剛好看到烏心石開花，正好彌補了到霞喀羅古道無法特寫的遺憾。

終於找到了大飛燕草花園，有淺紫、深紫、白色、淺藍色，

這花在臺灣也不常見到，得靠園藝專業培育。

大飛燕草花園裡還藏了大理花，花很大朵，顏色也繽紛，

我不禁想起去年在大安森林公園見過一些。

最後走到鄰近加油站的櫻花區，寒櫻開了，但還沒見到河津櫻，得再等等囉。

花開時間短暫，在佛教理代表的意思就是無常，

要把握時間即時賞花，就像過好每個當下。

春天就要來了，花開富貴，祝福大家賞花都有好心情。