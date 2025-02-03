1/21離開平菁街42巷寒櫻，驅車來到山仔后的花卉試驗所，
一進門就有滿開的各色鬱金香迎接，好繽紛。
陽光下的鬱金香閃閃發亮。
各色茶花也已經盛開爭艷。
當時梅花也還盛開著，
陣陣香味撲鼻而來。
各種顏色的鬱金香拼成一幅美麗的圖畫，好像來到了國外。
長條形的鬱金香花河，其中有大紅色還有帶點粉的桃紅色喔。
還有帶著濃郁香氣的風信子，以及小巧可愛、難得見到的葡萄風信子。
已經有好多花苞，很可愛，花就這麼小唷。
冬日的暖陽下賞花，真叫人歡喜。
白色鬱金香帶點紫色羽狀花紋也很好看。
大紅色。
紅黃色在陽光下非常耀眼。
北部最早開的鬱金香，莫過於花卉中心的花。
再來就期待二月中式林官邸的鬱金香花展囉。
鬱金香花園主要就在門口這一區，往裡面走到另一頭。
紫色鬱金香顏色深，在陽光下會呈現不同顏色。
離開鬱金香區，遇見好多種茶花，
雖然茶花展剛結束看不到盆栽展覽，但園區裡還有很多種茶花可賞。
玉蝶藤當時含苞待放，現在應該開了吧。
山櫻花開了。
今年多了一棵會香的蠟梅，和梅花可是不同屬不同科，
在臺灣不容易見到，之前我只在武陵農場見過。
這種茶花顏色粉嫩，也很多花苞，很美。
不可錯過的茶花隧道，樹下有好多落花呢。
只見一朵二喬木蘭。
馬醉木已經掛起好多小鈴鐺。
蕨類溫室前大樹參天，聽到好多鳥在叫，有看到紅嘴黑鵯，但是拍不到。
蕨類溫室裡有各種蕨類，一片綠意。這次比較沒看到秋海棠呢。
臺灣原生的地生蘭花竹葉蘭，又稱葦草蘭。
茶花溫室裡賞更多茶花。
意外發現地上有地一次見到的卵葉鱗球花。
門口有一棵彩虹五寶，仔細看上面的茶花有
純白、桃紅、白帶點紅、白花紅條紋，還有一朵兩色的花，
我想應該是接枝而成的，也不簡單。
臺灣野牡丹藤可愛的小花，花謝之後會結出紫色小果實。
園藝展覽館的茶花已經撤走了，庭院裡還留有些景觀。
忽見大飛燕草，想起當日還沒見到大飛燕草花園，只好繼續尋找囉。
草花開得美，不負春光。
去尋找福爾摩沙櫻，只開了幾朵。
旁邊剛好看到烏心石開花，正好彌補了到霞喀羅古道無法特寫的遺憾。
終於找到了大飛燕草花園，有淺紫、深紫、白色、淺藍色，
這花在臺灣也不常見到，得靠園藝專業培育。
大飛燕草花園裡還藏了大理花，花很大朵，顏色也繽紛，
我不禁想起去年在大安森林公園見過一些。
最後走到鄰近加油站的櫻花區，寒櫻開了，但還沒見到河津櫻，得再等等囉。
花開時間短暫，在佛教理代表的意思就是無常，
要把握時間即時賞花，就像過好每個當下。
春天就要來了，花開富貴，祝福大家賞花都有好心情。