位於新北市瑞芳區的 好好基地HOHObase ，是一間由貨櫃屋搭建而成的咖啡館，海景第一排迎來開闊大海，美不勝收的景色帶來不少人潮，拐個彎就是深澳漁港，可順遊水豚君岩拍個照再離開。

【吃喝玩樂很主觀】

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海景第一排的好好基地

一樓

座落於海景第一排的好好基地，有著優越的地理位置，在湛藍海水的襯托下，紅色外衣顯得相當醒目。先生在網路上尋得好好基地，詢問我是否喜歡，說起來也巧，早在去年便己將它收進我的口袋名單，如今還真成行了。

喜歡冬季的海邊更勝於夏天，除了能夠更舒適地待在戶外，海水的味道也不一樣。

若您來過這一帶，肯定曾經留意過，好好基地在眾多的海景第一排之中，空間算是相當廣敞的了，不僅是戶外，也有完善的室內給大家待著。

好好基地後方緊挨著深澳鐵道，能時不時地見到鐵道自行車從這兒經過。

二樓

好好基地的二樓是狹長空間，每個座位都是面向海的，很適合我們這樣的小夫妻或是小情侶靜靜待著。

座位下方有插座，除了給手機充電，帶電腦來工作好像也不錯？

二樓也有戶外區，天氣好的時候伴隨著海風吹彿，肯定相當愜意舒心。不過這一區較不適合帶孩子，即便自己待著也得小心些，別隨意走動(尤其是玻璃上方)。

好好基地的美食菜單

好好基地以販售輕食、飲品及甜點為主，也有一些調酒，畢竟是臨海的咖啡館，性質與一般餐廳有異，所以沒供應飯麵類的熱食，但選項不少，點杯喝的，再來份輕食，就挺滿足了。

好好基地 二人的午餐時光

丁香桂花茶vs甜橙肉桂茶

細細品嚐好好基地的茶飲，味道挺特別，無論是桂花茶還是肉桂茶，皆有屬於自己獨特的香氣，很快地擄獲人心，冷冷的天來杯熱飲，胃暖，心也暖了。

經典早午餐

二人不約而同地選擇了相同的餐點，內容有培根、香腸、火腿、太陽蛋、麵包及食蔬沙拉。除了麵包不同之外，其餘食材都是一樣的。有蛋白質有澱粉，也有蔬果，兼具營養及美味，五顏六色的組合，讓人心情大好。

一份是二顆太陽蛋，新鮮美味。

食材與麵包組合，搭成三明治，調味更是恰到好處。

繽紛水果派對

以純奶製做的鬆餅，口感香氣都很到位，舖滿各式新鮮水果，既有飽足感，又覺得健康，滿足了心裡嘴裡的雙享受，很實在。其中最特別的是，利用握冰棒的方法品嚐著鬆餅，頗有創意，也不會被食物沾上手，更沒有切割不斷的困擾，好貼心啊！

好好基地 好好拍照

好好基地有幾處適合取景入鏡的拍照點，平日裡不太有人打擾，能夠安靜地待上一段時間，拾本書，感受著歲月靜好。

店家資訊

1100AM – 1900PM

（每週一、二公休）

新北市瑞芳區建基路二段93號

※ 免費路邊停車格、免費停車場

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❤ 兒童友善

❤ 允許帶狗進入戶外區域

❤ 無障礙入口/座位

❤ 全素餐點/素食料理

❤ 內用低消每人一杯飲品(孩童除外)

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