老串角居酒屋新莊店位在新莊站附近，開車的話可以停在新莊國中的地下停車場，交通很方便，店外放了很多白色燈籠，很好認，經過肯定會注意到這間店。

走進店裡，店內的空間很寬敞，因為我們來的很早，店裡都還沒有客人，但營業時間一到，馬上就座無虛席，因此要來的客人建議提早先訂位，以免向隅。

和多數居酒屋一樣，會先點飲料，我們點了一杯無酒精的海鹽檸檬氣泡起水和有酒精的白葡萄xSAPPORO生啤酒特調，飲料非常大杯，可以喝得很過癮。

警語：飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。未成年請勿飲酒。

上菜效率很高，沒兩下子就上了很多菜，這道是醬燒五花牛，簡單燒烤的五花牛，沒有看到濃厚的烤肉醬，但一上桌就可以聞到醬香味，軟嫩有彈性的五花牛吃起來鹹香又開胃。

鹽烤松阪豬的松阪豬切的大片又有厚度，烤工很棒，烤的程度剛剛好，沒有把水分烤乾，外皮又烤的微焦帶脆，非常厲害，簡單的撒鹽調味就清甜好吃，沾上胡椒，風味更棒。

豚糖心蛋是一個特殊的串燒料理，一開始也是因為好奇點看看，沒想到居然是糖心蛋外面包裹著豬肉片一起燒烤，意外的是糖心蛋流心的口感和外面的燒烤豬肉片相輔相成，組成一種美味的串燒，沒有試過的人推薦點來嘗試看看。

鹽烤雞腿蔥串是我在居酒屋或串燒店必點的料理，雞腿肉彈牙有口感，青蔥和蔥白經過燒烤後帶著逼人的香氣，咬下去蔥汁和肉汁一起入口，就是人間美味。

熔岩起司馬鈴薯是店員推薦的料理，馬鈴薯處理得很細緻，幾乎都沒有吃到結塊的馬鈴薯，混和拉絲的起司，上面還有明太子醬點綴，鹹香中帶著濃郁，馬鈴薯泥很好的把特種味道融合在一起，吃起來味道豐富順口。

大隻的午仔魚一夜干一上桌就可以看到師傅的實力，外皮烤的帶點微微的焦黃，卻又保持完整，擠上一點桔汁在上面，酸香的金桔把魚肉的鮮香細嫩烘托到了另一個高度，默默地就吃完了一整隻。

這裡的明太子山藥和外面的明太子山藥不太一樣，山藥是超級厚切版本的山藥，大塊的山藥吃起來格外有口感，配上濃郁的明太子醬，清脆口感和鮮香濃郁並行，在口中一起融合，非常的合拍。

今天點的主食是白醬海鮮烏龍麵，每一根Q彈的烏龍麵都裹上濃郁的白醬，白醬經過炒製，除了鮮奶油的香濃之外，還有奶油的香氣，讓每一口烏龍麵都滑順濃香，點綴的鮮蝦和蟹肉棒配料，時不時地給烏龍麵增加驚喜。

炸蝦天婦羅，光看著金黃的麵衣，就可以想像有多酥脆，沾上灑有七味粉的蛋黃醬，讓炸蝦吃起來變得不那麼膩口，酥脆麵衣和微酸醬汁搭配得很和諧，雖然不向常見的和風天婦羅醬汁，但這樣的搭配也讓我覺得很不錯。

在大魚大肉後，需要來上一點蔬菜平衡一下，松阪豬炒水蓮是個很好的蔬菜料理，水蓮炒得很爽脆，沒有多餘的調味，簡單的蔬菜清甜，讓疲勞的味蕾又重新地恢復活力。

飯後甜點我們點的是在燒烤店必點的日式麻吉燒，烤得恰到好處，外皮酥脆，中心軟糯的麻糬，溫溫熱熱的，沾上香甜煉乳和花生粉，應該沒有人能在這種冷冷的冬天，拒絕這溫暖的冬日甜食。

我們還有加Line跟評論換另一個烤冰淇淋的甜點，外面是麵包，裡面是香草冰淇淋，麵包外衣經過火烤帶點溫度，和裡面的冰冷冰淇淋相互衝突，有點冰火菠蘿油的感覺，覺得不夠為的也可以沾上煉乳和花生粉一起吃，但我覺得味道已經很夠，就沒有沾了，第一次來可以換一份，滿划算的。

【門市資訊】

▲店名：老串角居酒屋-新莊店

▲地址：新北市新莊區中正路309號

▲電話：(02)2202-0120

▲粉絲專頁：

https://www.facebook.com/p/老串角居酒屋新莊店-100092952537201/

▲營業時間：

週一至週日 17:30-1:30