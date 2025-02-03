每年1-2月是櫻花盛開的時節，今年冬季又比去年來得更為寒冷，各地的櫻花接連綻放，美不勝收，而距離桃園最近，且規模最大的賞櫻地是我們曾經二訪的長庚養生村，不僅有櫻花，還有落羽松及梅花等等，可謂是一座四季大花園。如今華亞科技園區內又多了一處 櫻花秘境 ，這裡拍拍再到長庚養生村走走，一次拍夠看夠，連機票都省了。

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櫻花秘境交通資訊

這處櫻花秘境在華亞科技園區裡，由禾聯碩股份有限公司規劃管理，不曾細數過有幾株櫻花樹，但面積不小，除了門前這一排，對面空地也有幾株零星的。華亞科技園區位於桃園龜山與新北林口交界處，以地理位置來說，距離林口較近，但地址卻隸屬於桃園，開車族想找到櫻花秘境，直接google禾聯總公司櫻花秘境最快，可停復興三路上；搭機捷就有點距離了，於長庚醫院站下車，需步行約1.4公里左右。

美麗浪漫的三色寒櫻

櫻花種類繁多，據說這兒的櫻花是由桃紅色、粉紅色與白色組成的三色寒櫻，三種顏色的櫻花在相同時期與相同地點绽放，不僅增加賞花樂趣，也讓攝影同好們的記憶卡滿載而歸。通常粉紅色指的是吉野櫻，桃紅色是緋寒櫻，白色則是昭和櫻，在日照充足的情況下，會盛開的較美。不過冬季的林口地區遇到陰雨天的比例相當高，拍起照來則顯得迷濛，非常浪漫。

20年前曾造訪北部最大的賞櫻點之一「淡水天元宮」，印象中除了大面積的吉野櫻，後山二側也有三色寒櫻，如今這處市區裡的櫻花秘境，其賞花規模雖然無法與天元宮相比，但也有滿滿的浪漫氛圍，帶給大家一點小確幸。

到此一遊照

市區裡的賞花秘境畢竟不多見，每一個季節的見面，少不了用照片為生活做紀錄，認真走一回，也要認真拍照留念，更何況是美麗的櫻花大道呢！

景點資訊

全天候皆可拍攝

桃園市龜山區科技三路88號（導航）

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