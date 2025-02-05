桃園中壢美食「一碗小麻辣中央店」，位於中壢夜市及中壢高中周邊的酸菜魚&麻辣臭豆腐專賣！個人獨享的麻辣鴨血臭豆腐還有附王子麵，一碗只要100元！一人獨享的酸菜魚，只要208元就能吃到！很適合單人用餐的學生及小資族群喔！內用環境相當舒適～還有飲料和爆米花任你吃喝！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「一碗小麻辣-中央店」位於中壢夜市及中壢高中周邊，一旁就是知名上輝仙草豆花店！若開車前來可將車輛停放在斜對面的＂中大壢中停車場＂再步行3分鐘過來，騎車則是可以在周邊找機車停車格停車，交通還蠻方便的！

▲「一碗小麻辣-中央店」店內的環境很舒適，木質的地板和質感桌椅，走道空間很寬敞，夏天前來還會有冷氣開放，來用餐不會吃得汗流浹背！

▲往店家的後方走有自助區，提供飲料、爆米花、餐具廚餘回收區！

▲原來在店家的後方還有用餐區，前方座位坐滿，就可以坐在後面這一區喔！環境也很不錯！

▲飲料有11款冷飲，有原萃日式無糖綠茶、原萃文山包種烏龍茶、美粒果柳橙汁、美粒果蘋果汁、五款可口可樂系列氣泡飲料、檸檬紅茶、厚奶茶！

▲等餐的時候還可以吃個爆米花解饞一下唷😋

▲用完餐後還請大家隨手幫忙收拾，先清理廚餘、再做垃圾分類、最後再將餐碗疊好！

▲在櫃檯區這邊擺放著各式小菜，小菜一份50元、兩份90元、三份130元，買越多越便宜唷！而這個透明的盒子都能清楚看到裡面的內容物，有喜歡都可以直接結帳購買👌

▲櫃檯前方的自助區提供蔥花、酸菜、辣油、白醋等醬料，都可以依照個人口味自行取用！

▲如果櫃台的服務人員剛好不在位置上，可能是他剛好進廚房拿餐點，還請按服務鈴通知他們一下唷！

▲加入店家的官方LINE，集點卡免費送一點，下次消費滿150元即贈一點！除了現金支付外，也可使用LINE PAY付款！

▲內用是在桌邊進行掃碼點餐！步驟會是～先掃描QR CODE>點餐送出訂單>到櫃台結帳！

【一碗小麻辣｜完整菜單MENU】

▲這是「一碗小麻辣－中央店」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）（線上訂餐請點我）

▲店家還有販售外帶的麻辣鍋底，有麻辣鴨血、麻辣臭豆腐、麻辣綜合！都可以選擇你喜歡的辣度喔！

【機器人送餐】

▲餐點準備好以後，店家會用機器人送到桌邊，送到桌邊後需要自行把餐點取下，取完餐後再點平板上面的完成鍵就OK囉！

【一碗小麻辣｜嗜辣者的最愛】

▲「一碗小麻辣」有麵、有飯、有鍋、有水餃、有湯、有炸物，餐點選擇很多，想吃什麼隨你選✌️

【小資金湯酸菜魚＋油條】

▲酸菜魚內容物有季節時蔬＋火鍋料＋主料＋主食，有單人和雙人的份量！如果是兩到三個人來用餐，我個人建議可以點單人份的嚐鮮，再加點其他品項搭配著吃👌

▲酸菜魚是現煮的，主食部分可以選王子麵或白飯，如果你選王子麵店家會直接幫你煮到酸菜魚裡面，但我個人比較推薦點白飯搭配！因為酸菜魚比較重口味，王子麵會吸附滿滿湯汁，吃起來也很重口味，所以會比較適合配白飯！

▲酸菜魚除了魚肉以外，還有甜不辣、魚板、肉片、凍豆腐、米血、豆皮等食材，推薦可以額外加購油條，酥酥脆脆的油條沾點湯汁，更是銷魂的組合！

【麻辣綜合附王子麵】

▲這份麻辣綜合有臭豆腐＋鴨血，還會另外附一份王子麵！這也是小資族和學生們最愛的組合，因為光吃這一碗就可以吃飽飽了啊！

▲王子麵吸附湯汁，湯底會麻會辣但不會太鹹，是順口且可以喝的那種湯頭！上面還有加木耳、酸菜、洋蔥、蔥花點綴，搭配起來更有層次口感！

【秘製酸菜肉燥飯&古早味酸菜滷肉飯】

▲如果你比較喜歡瘦肉就可以點這碗＂秘製酸菜肉燥飯＂，而且酸菜不夠的話，都可以到自助區添加，直接讓你實現酸菜自由啦🤣而肉燥飯有附蛋，蛋的部分有生蛋黃、溏心蛋、半熟荷包蛋可以三選一！

▲滷肉飯會先淋上香噴噴的滷汁～再加上我們點的半熟蛋～最後再加上酸菜和蔥花！這配色看起來就很誘人😋

▲滷肉飯是偏肥的那種，肥肉不膩口，吃起來有QQ的膠質感，將半熟荷包蛋的蛋黃搓破，再混入飯中更好吃😍

【傻瓜乾麵】

▲傻瓜乾麵端上桌其實就是一碗白乾麵，上面加了滿滿的蔥花，然後可以依照店家建議的比例來加醬！

▲桌面上都會擺放醬料，可以自行取用！而傻瓜乾麵建議的醬汁比例為烏醋1：油辣籽1：辣籽紅油1！

▲依照店家推薦的比例加入麵中，吃之前記得要攪拌均勻喔，蔥花不夠也都能在櫃檯前方的自助區添加！而且如果你想吃烏醋麵其實也OK ，把烏醋加好加滿就能自製成烏醋麵唷✌️

【酸辣粉（乾）】

▲這天點了乾的酸辣粉，但我覺得乾的酸辣粉口感稍微偏硬了些，建議可以選湯的酸辣粉，酸辣粉泡在湯裡面，口感吃起來應該會更Q彈😋

【重慶小麵】

▲重慶小麵加了店家特的醬料，我覺得辣度蠻夠的，大約是中辣的等級，上面還加了青江菜點綴，還有口感脆脆的硬花生！而他們的麵條選的不錯，口感很Q，也能輕輕鬆鬆吸附醬汁！而且這碗麵的份量很夠，吃一碗就很有飽足感😋

***本文感謝”一碗小麻辣中央店”邀約,內文為真實感受分享***

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