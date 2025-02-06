仙屋日食~料理萬事屋。新菜登場!
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隨著即將到來的春節尾聲、
也該是回顧一下之前的記憶了!
對於感受到料理美味的幸福回憶♡
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▶ 過年必備 !!!
又是一年一度犒賞自己的時候啦！
要吃好好、吃飽飽 過好年啊♡(つ✧ω✧)つ
由 〖仙屋日食 〗精心製作的
♦︎［三層御節料理箱］
每層都是滿滿的好料與祝福♡
~~儀式感與美味兼具的享受!
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新年新氣象、仙屋菜單也在新的一年
有了新變化♡(つ✧ω✧)つ
但還是必須大推
♦︎［滑蛋漢堡排］我的最愛!
瞧瞧這個讓人看了
就很幸福的景象(灬º‿º灬)♡
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▶接著是美食紀錄 :
今年台南莫名的好冷~
所以....遇上這種冷颼颼的天氣
我很需要滿滿的熱量♡
~首選邪惡料理♦︎『南蠻炸雞丼』
獨特的龍田炸法，酥香脆“彈”的美味麵衣、
裹上帶醬油香的細嫩雞肉，單吃就好吃了!
再淋上特製的「蛋香塔塔醬」
（就這個最邪惡(≧▽≦)）
冰冰涼涼、柔軟濃厚的蛋濃甜香
配著熱騰騰的炸雞一起吃，超讚(つ≧▽≦)つ
尤其把塔塔醬拌入白飯吃。完美呈現
土方之所以愛吃美乃滋拌飯的感覺♡
♦︎［炙燒明太子烏龍麵］
濃郁的炙燒明太子奶油拌入海苔香氣與滑潤蛋黃，
最後跟粗彈烏龍攪在一起、接著大口吸入
~整個相當豐盈的滿足感(♡ω♡ ) ~♪
♦︎［日式炒麵］
光看到畫上很~多美乃滋的炒肉蔬菜
就讓人心動啦(♡ω♡ ) ~♪
接著攪拌一下拉起筷子就可以看到那閃閃發光
染上醬汁顏色的晶瑩麵條。
而特製炒麵醬的香鹹拌入美乃滋酸甜濃郁、
再加上豬五花油脂香氣所形成的濃郁香醇~
真真~非常開胃!
味道的厚度挺有質感呢❤
接著攪入彈牙麵條後~
當然要大吸一口才叫滿足呀♡
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▶新菜登場!!!
老闆又弄出新花樣了(ㆁωㆁ)
♦︎［時蔬黑醋雞丼飯］
有著糖醋排骨的感覺、
卻比之更加輕盈不膩(｡•̀ᴗ-)✧
先不說炸雞肉那香甜濃郁的酥脆外殼
與細嫩有汁的內在，
光是那裹上糖殼香甜可口滴蔬菜
就讓我好愛了(ﾉ◕ヮ◕)ﾉ*.✧
（尤其是洋蔥！）
♦︎［黑醋雞炒麵］
一塊塊炸雞豪邁的擺在麺上、
在打上一顆蛋黃與蔥花點綴，
看著比米飯版本的更加豐盛(♡ω♡ ) ~♪
炸雞肉依舊是香甜濃郁酥嫩滴好吃♡
而麵條捲入甘潤甜濃的醬汁香氣、
讓我有著吃義大利肉醬麵？的錯覺♡
接著拌入蛋液更添滑潤口感~大口吸啊！
許久沒用上的詞兒：「千呼萬喚始出來。」
終於啊！在菜單改版後首次登場的料理~
♦︎［極蝦丼］
不禁令人想起曾經嘗過那
“蒜蝦飯”的美妙滋味♡
車子停下才剛到店門口
就聞到陣陣四溢的香氣~
聞了聞、同時有著蝦香與蒜味兒交織！
果真 老闆正在煸蝦油呢(｡･ω･｡)ﾉ♡
但說是煸蝦油也不全然、
應該是用煸好的蝦油去煉蒜油。
（兩道程序、費工啊....( ╹▽╹ )）
先不說香香加成的絕讚香氣。
光看那鍋正在翻滾冒泡、
裡頭有著大量蒜頭的豔紅蝦油
就已經讓人食指大動了(♡ω♡ ) ~♪
~~接著丼飯上桌更是令人心動不已!
「真。蝦」!!!5尾Q彈大蝦擺放其上、
蝦子超好吃!!尤其加上蒜頭更讚!
用“蝦油”來炒“蒜油”的美味蒜蝦飯~
帶蝦香的蒜味香鹹生猛滴刺激著味蕾、
搭配蝦油豐腴脂潤~
一大碗飯瞬間掃光還能再來沒問題♡
不想吃飯的好選擇 ♦︎［蒜蝦麵］
數只用蝦油香煎的彈脆大蝦點綴其上、
中間一顆圓滾滾的生蛋黃、
下方就是美味的蒜蝦油拌麵了(♡ω♡ ) ~♪
麵條一攪、濃濃蝦香直接逸散而出~
濃郁香鹹的蒜蝦香氣攪入蛋黃滑潤的口感
更加的讓人愛不釋口(つ≧▽≦)つ
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即將登場的新料理!
主角是有「海中牛奶」的稱號、
來自日本的肥美牡蠣(つ✧ω✧)つ
光看到丼飯上頭豪邁的擺著5大顆金燦燦
的炸牡蠣、就讓人有種好奢侈的感覺出現~
咬下去、先是麵衣輕酥薄脆滴油香、
接著~就是整個爆汁啦(♡ω♡ ) ~♪
伴隨鮮嫩肥美的濃郁海味在嘴裡化開~超讚!
其實單吃就挺好吃了、不過沾上冰涼塔塔醬
的滋味也讓人很喜歡呢(灬º‿º灬)♡
配著浸潤蛋香蔥香的熱燙米飯一同享用
~滿足♡
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店名：仙屋日食
地址：台南市中西區金華路三段101號
電話：0932771756
時間： 17：00-23：00