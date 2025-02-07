說到台中高空餐廳你會想到哪一間？位於台中七期蛋黃區的「沐明鍋物」，在27樓的高樓層俯瞰台中市景，一邊享用頂級鍋物一邊觀賞高空美景，氛圍滿滿~好適合約會！

店家介紹

位於惠中路上的中信金控大廈，鄰近新光三越、大遠百，可以看到外面有沐明鍋物的標誌，進來後需到櫃台報上訂位姓名（訂位時需附$500/人的訂金），然後電梯直達27樓~

映入眼簾的是27樓的城市美景，整間店使用銀白金色系營造滿滿質感氛圍，12月訪店時有銀白聖誕樹點綴，座位有方桌、圓桌、吧檯桌，靠窗位真的無敵！有夠美

沐明鍋物菜單

餐點介紹

每人一鍋為主，以套餐方式消費，套餐有前菜、野菜盛合、肉品主餐、食事、和食、飲品、甜點、水果，蠻豐富的！

一入座送上三碟調味醬，分別是辣椒醬、蒜香醬油與和風柚子醬，也有附上蔥蒜辣椒，免費提供茶飲，有紅茶、水、氣泡水，也可以加檸檬片，喝完都可以再續！

▼ 前菜

是炙燒干貝搭配山藥絲與鮭魚卵，海味中帶點清爽開胃！

▼ 飲品

我們選了葡萄氣泡飲與柚子茶，兩個都很不錯！

▼ 湯底

湯底只有一種，是由雞骨與蔬果去熬煮，湯頭純粹，又不會太淡~很好喝！而且用的鍋子超級大，又受熱快！不用怕煮一煮沸騰~都想問鍋子去哪買了XD還會附上一杯清酒，可以加進湯底增添香氣~但我覺得好像沒有什麼差XD

▼ 野菜盛合

蔬菜盤蠻豐富的！而且份量也很夠！

▼ 食事

有飯有麵可以選，我們選了讚岐烏龍麵、北海道葛粉，烏龍麵Q彈、葛粉煮透後吃起來很像較有Q彈口感的冬粉！

▼ 和食

我們吃到的和食是炸花枝蝦排，酥脆厚實！還有蘆筍、金桔點綴

▼ 美國極黑牛板腱$1780

色澤紅亮、油花分布完美~輕輕一涮，鮮嫩粉紅超誘人！吃起來肉質軟嫩無比~真的很不錯！

▼ 伊比利豚梅花$1280

伊比利豬也很不錯，軟嫩中帶點彈牙！

吃到最後每鍋都會附上雜炊，店員會問要煮幾份，吃不完還可以再打包回家當晚餐吃（我就是這樣XD）

每次到這種一定價位的餐廳我最期待吃雜炊！等於是把前面煮過的食材精華再煮成粥！尤其肉品是選海鮮的更推薦！鮮甜都煮進粥裡了！

稠度糊度完美的雜炊粥，隨便一口都可以吃到蝦仁碎和鮑魚碎！太鮮了！

▼ 甜點

我們都選擇北海道十勝霜淇淋，乳香十足！

▼ 水果

最後送上的水果很有誠意耶！好豐富！而且都很香甜

結語

整體來說，我覺得是慶生或是約會很適合來的餐廳！有景有氛圍，還可以大啖一番頂級肉品與純粹湯頭帶來的美好！而且是吃得飽的！推薦給大家！

店家資訊

【 沐明鍋物 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/muminghotpot/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/muminghotpot/

▸ 地址｜台中市西屯區惠中路一段88號27樓

▸ 電話｜04-22521551

▸ 營業時間｜平日11:30-16:00。18:00-23:00

假日11:30-16:00。17:30-23:00

▸ 訂位連結



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