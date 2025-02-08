年初到尖石走霞喀羅古道，下山來到關西已經七點，

本想去吃ㄤ咕麵，沒想到已過營業時間。

開車經過鎮上，看到一銀麵和老屋，立馬轉彎，下車詢問。

很幸運還沒過營業時間，而且竟然有停車位，趕緊把車往後開。

大門和通道都不是非常寬，通過大門時要小心開。

後面停車位也不多，不超過十個，週六晚上七點多在關西鎮上應該算是晚了，

好巧，我們來得正是時候。

後院種了一整排落羽松，正是變紅時節，空氣中還瀰漫著香氣。

後院裡還有一口古井呢。

從停車場看老宅，後面是平房，前半才有兩層樓。

爬了一整天的山，吃的都是乾糧，天氣又冷，我們都想喝點熱湯。

停好車趕緊入內，這豪宅超級吸睛，

感覺應該是高級西餐廳，沒想到是賣庶民小吃！

這棟洋房是老鎮長陳興聖的老宅，建於1953年，獨門獨棟很氣派。

而這一銀麵本是開在第一銀行前面的麵攤，妹妹帶我去吃過。

2003年開始經營，2020年才搬到關西鎮長老宅來營業。

門廊進入後有個玄關，

有樓梯通往二樓，但是店家營業限於一樓，不開放唷。

廁所就在門邊，有點窄。

廁所內空間也蠻窄小的，除了小便斗和洗手台，左邊小間內有現代馬桶。

玄關左側有用餐空間，裡面一小間有個大桌，感覺像個包廂。

地上還有梅花花樣，而木頭門窗是上下拉的，有著濃濃的古早味。

往裡面走是點餐台和廚房備餐區，

這裡也有一個頗大的用餐空間，我們就在這裡找了張桌子坐下來。

看一下菜單點菜，都是平價小吃！點好拿給服務人員即可。

餐具與醬料自取，這裡原本應該是個洗手台吧。

除了一人一碗湯麵，我們還點了一份豬耳朵和滷蛋，

在吃的時候才發現，我們三個人怎麼只點了一顆滷蛋呢，

一定是太累無法思考，哈哈))

一份燙青菜，當天是地瓜葉，蠻嫩的。

我們三個都點湯餛飩系列，但是挑選的麵條不同，

有湯餛飩米粉，

湯餛飩麵，

和湯餛飩細麵。

湯頭加上油蔥就是簡單好滋味，味道蠻清淡的，

若想吃重口味，可以自己取用桌上的調味料。

我愛吃芋頭和地瓜，

吃飯前我們特地去一家麵包店買了芋頭餅和地瓜餅對分，

晚餐後剛好可以吃一塊當甜點。

當天有紅豆芋頭雙口味麵包吐司，只有一條，我讓給同事，

沒想到天色昏暗，他們還是拿錯了，最後那混合口味的還是到我這兒了。

關西一銀麵移到前鎮長老宅中經營，仍是印象中的好味道，

營業時間從下午三點到晚上九點半，

對晚點用餐的人來說多了些方便，還可以順便參觀一下老宅唷。

關西一銀麵 臉書粉絲頁

地址：新竹縣關西鎮北平路56號

電話：(03)517-0197

營業時間：15:00~21:30(週二公休)