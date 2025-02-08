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新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

2025燈會攻略 新竹關西美食餐廳 一銀麵 老宅餐廳 more
2025-02-08 07:00:00 文字：Big Fish
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新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

年初到尖石走霞喀羅古道，下山來到關西已經七點，

本想去吃ㄤ咕麵，沒想到已過營業時間。

開車經過鎮上，看到一銀麵和老屋，立馬轉彎，下車詢問。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

很幸運還沒過營業時間，而且竟然有停車位，趕緊把車往後開。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

大門和通道都不是非常寬，通過大門時要小心開。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

後面停車位也不多，不超過十個，週六晚上七點多在關西鎮上應該算是晚了，

好巧，我們來得正是時候。

後院種了一整排落羽松，正是變紅時節，空氣中還瀰漫著香氣。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

後院裡還有一口古井呢。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

從停車場看老宅，後面是平房，前半才有兩層樓。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

爬了一整天的山，吃的都是乾糧，天氣又冷，我們都想喝點熱湯。

停好車趕緊入內，這豪宅超級吸睛，

感覺應該是高級西餐廳，沒想到是賣庶民小吃！

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

這棟洋房是老鎮長陳興聖的老宅，建於1953年，獨門獨棟很氣派。

而這一銀麵本是開在第一銀行前面的麵攤，妹妹帶我去吃過。

2003年開始經營，2020年才搬到關西鎮長老宅來營業。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

門廊進入後有個玄關，

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

有樓梯通往二樓，但是店家營業限於一樓，不開放唷。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

廁所就在門邊，有點窄。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

廁所內空間也蠻窄小的，除了小便斗和洗手台，左邊小間內有現代馬桶。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

玄關左側有用餐空間，裡面一小間有個大桌，感覺像個包廂。

地上還有梅花花樣，而木頭門窗是上下拉的，有著濃濃的古早味。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

往裡面走是點餐台和廚房備餐區，

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

這裡也有一個頗大的用餐空間，我們就在這裡找了張桌子坐下來。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

看一下菜單點菜，都是平價小吃！點好拿給服務人員即可。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

餐具與醬料自取，這裡原本應該是個洗手台吧。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

除了一人一碗湯麵，我們還點了一份豬耳朵和滷蛋，

在吃的時候才發現，我們三個人怎麼只點了一顆滷蛋呢，

一定是太累無法思考，哈哈))

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

一份燙青菜，當天是地瓜葉，蠻嫩的。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

我們三個都點湯餛飩系列，但是挑選的麵條不同，

有湯餛飩米粉，

 

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湯餛飩麵，

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

和湯餛飩細麵。

湯頭加上油蔥就是簡單好滋味，味道蠻清淡的，

若想吃重口味，可以自己取用桌上的調味料。

 

新竹關西老洋房裡的在地平價小吃店／一銀麵

我愛吃芋頭和地瓜，

吃飯前我們特地去一家麵包店買了芋頭餅和地瓜餅對分，

晚餐後剛好可以吃一塊當甜點。

 

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當天有紅豆芋頭雙口味麵包吐司，只有一條，我讓給同事，

沒想到天色昏暗，他們還是拿錯了，最後那混合口味的還是到我這兒了。

 

關西一銀麵移到前鎮長老宅中經營，仍是印象中的好味道，

營業時間從下午三點到晚上九點半，

對晚點用餐的人來說多了些方便，還可以順便參觀一下老宅唷。

 

關西一銀麵 臉書粉絲頁

地址：新竹縣關西鎮北平路56號

電話：(03)517-0197

營業時間：15:00~21:30(週二公休)

文章標籤
霞喀羅古道 ㄤ咕麵 關西鎮 落羽松 停車場 庶民小吃 一銀麵 老洋房 平價小吃
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一銀麵

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place新竹縣關西鎮北平路56號
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