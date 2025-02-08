浮島溪 座落於開發中的小檜溪重劃區，是暨禾林浮島之後，在桃園的第二間店舖。承襲了林口浮島森的設計，從室內裝潢格局到餐點，與浮島森有著異曲同工之妙。由於小檜溪正處於發展階段，附近仍有許多施中工的建案，收費停車場緊鄰著浮島溪，出口走過來僅需一分鐘，相當便利。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

💟 歡迎按下最愛追蹤，follow me 💟

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』

關於浮島溪

浮島溪選擇座落於開發中的小檜溪重劃區，地點還不錯，附近雖然有些正在施工的建案，但這一帶其實挺安靜的。平日路上不見人潮，但浮島溪裡卻是一位難求，用餐的尖峰時段若沒事先預約，恐怕得在現場等一會兒。

浮島溪的規劃設計相當大器，採用大型的玻璃旋轉門，每次的開關門都令人驚呼。

大面積的採光讓人感到非常舒適，尤其陽光灑落的那一剎那，那光線真美。

浮島溪有完全挑高的樓層，空間不擁擠，視野相當開闊。

一樓的暖色調，顯得溫馨自在，有家的感覺。

簡單獨立的雙人座位，正適合戀愛中相依相偎的情侶們。

兒童友善的洗手間在一般餐廳裡並不多見，浮島溪甚至連尿布檯都替媽咪們想好了，且空間大，動線得宜，非常貼心。

浮島溪二樓也有很多座位，但光線沒有那麼亮，通常一樓沒坐滿，是不會被安排上來的。不過我個人倒是喜歡二樓，似乎能較有自己的空間，也很適合安排多人聚會。

浮島溪 菜單

浮島溪的菜色相當多元，有沙拉、排餐、義大利飯麵、點心及甜點飲品，還有一項讓我覺得非常特別的「刈包」，有機會肯定要再來試試！

⍝ 進入看菜單 ⍝

浮島溪 美味餐食

店裡有明太子最愛的松露薯條，肯定得來一份解解饞！炸的酥脆不說，還不油膩，又濃又香的松露在嘴裡很逼人，一口接著一口完全停不下來，份量也相當足夠。

想起這道微辣的青花椒鹹豬肉胡麻沙拉，還真是回味再三。從來沒有餐廳販售相同的內容，第一次嚐試，卻也不會是最後一次，真的挺好吃！不僅口味獨特，組合也相當有創意，除了滿滿的鹹豬肉片，還有核桃及各式蔬果，配料種類多到數不清，青花椒不嗆鼻口，卻讓舌尖交織出層層疊疊的好味道，大推！

有鹹有辣的料理，最適合搭配野莓果氣泡清清味道解解膩，新鮮莓果用料實在，給的很大方，酸甜滋味在嘴裡迸開來，幾口之後又能再繼續嚐美食了。

看似份量不多的炙牛肉牛肝菌細扁麵，一翻開才看到原來盤底很深，份量驚人啊，想不到也有明太子這個大胃王吃不完的時候。牛肉厚實大塊，數量不少，吸飽了醬汁的細扁麵，讓孩子吃的很滿足。動叉子之前務必從底部拌上來，以確保香濃的醬汁與麵條緊緊巴在一起。

當日櫥窗櫃至少有十種甜點，算一算該是草莓季的時候到了，直接點了草莓浮霜塔來嚐嚐。不得不說，微酸的草莓非常適合做甜點，完全不會太甜膩，連平常不嗜甜點的明太子，二三口就清盤，直呼太好吃了！

店家資訊

1000AM – 2000PM

（每週一公休）

(03)317-6588

桃園市桃園區民光東路312號

※ 收費停車場(僅收悠遊卡/己辦理etag可自動扣繳)