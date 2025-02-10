到陽明山山仔后花卉試驗中心那天，把車停在巷子裡，

這附近住宅像美國獨戶獨院，環境很好，以前ICRT也在這兒。

每次來這區域就想來景福館吃韓式料理。

這裡似乎會配合學校學期運作，有時來卻沒開，這次很幸運有開喔。

桌上有點菜單，還提供了餐具、醬料、白開水、餐巾紙和消毒酒精。

看一下菜單，可能附近主要是文大和華岡藝校學生，價格很平價唷。

我一個人選擇有限，想吃炒碼麵或石鍋拌飯。

以前和朋友來吃過海鮮煎餅和蔘雞湯，因為現做等了好久，所以記得。

老闆還說最好可以先訂，就不用等那麼久。

菜單畫好拿給服務人員，就等候餐點上桌。

冰箱裡有些飲品供客人挑選飲用。

外面有貼價格，童叟無欺。

旁邊也提供白開水，自助拿取。

稍後店員拿來兩道小菜，好像只要點餐都有。

味道偏鹹，泡菜看起來有辣椒但其實不辣。

餐具是韓式扁筷子唷。

當天人不少，等了一會兒終於送上我心心念念的炒碼麵，

雖然常看到韓式料理餐廳，但很多都沒有炒碼麵，所以每次來我必吃。

湯麵裡有兩隻蝦子、蛤蜊、透抽和多種蔬菜，超多料。

湯頭很濃但有點辣，麵條是QQ的拉麵，吃完超滿足。

我好久沒吃石鍋拌飯了，其實也很想吃呢，只能等到下一次了。

還好當天早一步進去用餐，後來進來了兩大桌金髮碧眼的外國學生，

問了店員，說是附近的歐洲學校學生，

沒想到連外國人也喜歡這家韓式料理！

我喜歡的好味道，也推薦給大家。

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地址：臺北市士林區格致路16號

電話：02-28615125

營業時間：週日至週五(週六未營業)

11:00~14:30；17:00~20:30