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陽明山山仔后美食餐廳推薦／景福館韓式料理／平價正宗韓式美食餐廳

2025燈會攻略 陽明山山仔后美食餐廳 韓式料理 平價美食 more
2025-02-10 19:59:00 文字：Big Fish
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Big Fish

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陽明山山仔后／學生愛店／景福館韓式料理

到陽明山山仔后花卉試驗中心那天，把車停在巷子裡，

這附近住宅像美國獨戶獨院，環境很好，以前ICRT也在這兒。

 

陽明山山仔后／學生愛店／景福館韓式料理

每次來這區域就想來景福館吃韓式料理。

 

陽明山山仔后／學生愛店／景福館韓式料理

這裡似乎會配合學校學期運作，有時來卻沒開，這次很幸運有開喔。

 

陽明山山仔后／學生愛店／景福館韓式料理

桌上有點菜單，還提供了餐具、醬料、白開水、餐巾紙和消毒酒精。

 

陽明山山仔后／學生愛店／景福館韓式料理

看一下菜單，可能附近主要是文大和華岡藝校學生，價格很平價唷。

我一個人選擇有限，想吃炒碼麵或石鍋拌飯。

以前和朋友來吃過海鮮煎餅和蔘雞湯，因為現做等了好久，所以記得。

老闆還說最好可以先訂，就不用等那麼久。

 

陽明山山仔后／學生愛店／景福館韓式料理

菜單畫好拿給服務人員，就等候餐點上桌。

冰箱裡有些飲品供客人挑選飲用。

 

陽明山山仔后／學生愛店／景福館韓式料理

外面有貼價格，童叟無欺。

 

陽明山山仔后／學生愛店／景福館韓式料理

旁邊也提供白開水，自助拿取。

 

陽明山山仔后／學生愛店／景福館韓式料理

稍後店員拿來兩道小菜，好像只要點餐都有。

味道偏鹹，泡菜看起來有辣椒但其實不辣。

 

陽明山山仔后／學生愛店／景福館韓式料理

餐具是韓式扁筷子唷。

 

陽明山山仔后／學生愛店／景福館韓式料理

當天人不少，等了一會兒終於送上我心心念念的炒碼麵，

雖然常看到韓式料理餐廳，但很多都沒有炒碼麵，所以每次來我必吃。

湯麵裡有兩隻蝦子、蛤蜊、透抽和多種蔬菜，超多料。

湯頭很濃但有點辣，麵條是QQ的拉麵，吃完超滿足。

我好久沒吃石鍋拌飯了，其實也很想吃呢，只能等到下一次了。

 

還好當天早一步進去用餐，後來進來了兩大桌金髮碧眼的外國學生，

問了店員，說是附近的歐洲學校學生，

沒想到連外國人也喜歡這家韓式料理！

我喜歡的好味道，也推薦給大家。

 

景福館韓式料理 臉書粉絲頁

地址：臺北市士林區格致路16號

電話：02-28615125

營業時間：週日至週五(週六未營業)

11:00~14:30；17:00~20:30

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山仔后美食 景福館 景福館正宗韓國料理 韓式料理推薦
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景福館正宗韓國料理

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服務品質
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裝潢氣氛
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