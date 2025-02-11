

台北市大直新開幕的最美餐酒館「Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館」靠近捷運劍南站步行約15分鐘，以其 200 坪的寬敞空間、室內挑高空間設計，還有室外超chill戶外用餐環境，加上精緻美食和獨特氛圍，成為近期社群媒體上熱門的餐酒館。不論是想在白天享受悠閒早午餐，還是在夜晚品味微醺浪漫，Poetry 如詩都能滿足您的需求，情人節不知道去那裡？來Poetry 如詩就對了，現在還有粉絲讀者優惠，即日起-3/31 晚餐時段訂位來店說出通關密語：「來如詩，躲一下」，即招待一份法式脆薯

1.Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館︱交通、營業訊息

Poetry 如詩

地址：104台北市中山區堤頂大道二段466號

電話：(02)8501-5416

營業時間

■早午餐時段： 週一~週日9:00~17:00

■晚餐時段： 週日~週四 17:30~22:00 週五~週六17:30~00:00

交通資訊

■ 開車前來：離店步行2分鐘即達CITY PARKING 城市車旅停車場 （10491台北市中山區樂群二路309號）

■ 搭捷運前來：至文湖線劍南路站3號出口出站，沿植福路或堤頂大道，步行850m（約12 mins）

※早午餐時段低消300元/位。晚餐時段低消600元/位。均限時2小時。 服務費10%。外帶免服務費。 包廂無額外費用



檢視較大的地圖

2.Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館︱線上訂位及菜單

線上訂位網址

http://portaly.cc/poetry.tw



訂位網址內有完整線上菜單

3.Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館︱餐廳環境

一看到金碧輝煌的門口馬上就認出來到了Poetry 如詩，這次到Poetry 如詩用餐是晚上時段，200 坪的寬敞空間讓人很舒適



餐廳內挑高的天花板、溫暖的燈光，營造出一種氣氛又浪漫的氛圍

好適合跟另一半到這裡來享受一頓浪漫的情人節或生日大餐

還有超chill的戶外用餐環境

4.Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館︱MO Sparkling White Wine 氣泡白酒兩杯 $280*2

Poetry 如詩除了提供美味餐點，還有精心挑選的酒單。無論是紅酒、白酒、氣泡酒，或是經典調酒，都能在這裡找到自已的最愛。搭配精緻餐點，與好友或伴侶共度微醺浪漫的夜晚

現在還有詩人畫杯活動，第一次畫出屬於出自已香檳杯，我覺得好有趣

MO Sparkling White Wine 氣泡白酒，喝起來非常清爽，酒感不重，是一杯男女都很適合的酒



5.Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館︱但丁.序曲 $220

這道造型非常特別的開胃菜但丁.序曲，我個人頗為推薦，靈感自印度Pani Puri 所用的馬鈴薯脆球，主廚將食材改為特製脆球裡面則是放入了酸奶、雲林黑蒜、堅果，口感吃起來很酥脆可口

6.Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館︱阿瑪菲檸檬炸小卷$280

一整隻酥炸至黃金色的小捲，叉子叉下去還有咔滋酥脆的聲音，內裡灌入大蒜蛋黃醬，一口咬下還有爆漿的口感，可單吃或搭配自漬肉桂鹹檸檬酸爽開胃

7.Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館︱牛肝菌野菇肚臍餃(奶蛋素) $440

牛肝菌野菇肚臍餃，第一次吃肚臍餃覺得好特別，主廚自製Tortellini 使用杜蘭小麥麵粉包入法國牛肝菌內餡，加入木耳添增口感，再來一顆流心溫泉蛋 ，把溫泉蛋戳破蛋液混入醬料中，跟肚臍餃、木耳和野菇搭配食用，風味更佳

8.Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館︱龍眼木炭烤(30盎司)丁骨牛排 $1980

一上菜就讓人驚艷的龍眼木炭烤丁骨牛排，30盎司的大份量讓肉食者好愛者好滿足，而且丁骨同時含紐約客、菲力兩種部位，主廚設定最佳熟度紐約客為七分熟、菲力為五分熟，若有其他熟度上的喜好，點餐時可以先告知工作人員，做客製化的調整

每一片牛排上都抹上了托斯卡尼蒜醬，一邊是菲力牛排的柔嫩，一邊是紐約克牛排的嚼勁，油花分佈均勻，肉質鮮嫩多汁

9.Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館︱情人節限定甜點「樹下戀人」$680

Poetry 如詩還針對情人節推出了超美的情人節限定甜點(2/5-2/28 晚餐時段供應) ，粉紅色棉花糖搭配點綴紅色乾燥玫瑰花的樹下戀人，配色好可愛又具有詩意浪漫的感覺

樹幹還是可食用巧克力，底座則是4吋草莓鮮奶油戚風蛋糕，內餡是冰涼的莓果醬夾層，甜在嘴裡和心裡



那天去的時候還有駐唱歌手唱歌，整個超浪漫的

10.Poetry 如詩｜個人評價

這裡有美味特別的餐點和美酒，更有舒適的空間和浪漫的氛圍。無論是悠閒的早午餐時光，或是浪漫的晚餐約會，和家人朋友聚餐，或是與伴侶共度浪漫時光，Poetry 如詩都能滿足您的需求，帶給您難忘的美食體驗，而且如詩的主廚John 張榮恩曾任 CROM Taipei 主廚、福來許私廚顧問主廚、 華泰王子大飯店西餐副主廚、2017世大運副主廚，主打以台灣食材為軸心、再搜羅世界獨特食材融合狹帶精緻與生猛對比的新台灣味,如詩登場

【捷運市政府站美食】精選15家以上必吃美食懶人包︱信義商圈新光三越、微風信義、永吉路美食︱台北捷運美食地圖不斷更新

【捷運永春站美食】精選15家以上永春站/後山埤站必吃平價美食餐廳懶人包/早午餐/咖啡廳/牛肉麵︱慢慢更新中台北捷運美食地圖

【捷運忠孝敦化/忠孝復興站美食】東區美食懶人包精選15家以上忠孝東路/市民大道/延吉街必吃早午餐、餐酒館、異國料理︱台北捷運美食地圖