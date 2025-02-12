除了有多款平價的麵包可以買來當早餐或是小點心外，還有蛋黃酥、月餅和生日蛋糕可以預訂，現場也會有少量的現貨可以直接來店挑選。喜歡芋泥的朋友千萬不要錯過芋頭布丁蛋糕，既不甜膩還可以吃到好多芋頭塊，蛋糕體裡也有淡淡的芋頭香，招牌熱銷的蛋黃酥一共有烏豆沙、綠豆、香芋三種口味，好多人詢問的古早味白雪酥他們家也有，好吃又用心的好品牌，已經回訪好多次。

這次來金妮主要是要買蛋糕跟麵包的，但後來聞到餅類出爐的味道實在太香了，就順便買一些帶回家。

尺寸我只知道有大跟小，不確定詳細的是多少，有的上面像是有作畫的，大多則是以水果做為最顯眼的裝飾，不清楚是什麼口味都可以詢問店員，她們家的人大多都很親切。

他們家都不會亂添加，所以沒有辦法放很久，買兩三天內要吃完的量就好。

本來沒有要買餅，但看到客人一盒一盒的買加上出爐的香味實在太吸引人了，忍不住就逛了起來。

月餅禮盒可以自己配喜歡的餅類，像是口味、數量在現有能用的盒子裡都可以任意混搭，如果沒有想法也可以請店員按照預算，或是現場也有整盒裝起來的樣子可以直接買......( 繼續閱讀 )

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