↑咖啡飲品+甜點~是標準午茶最佳主角群

腳勤健走後~找間可愛甜點屋~休息片刻

讓心情和體力都來點小補充~是幸福的快樂時光~

↑114年1月25日週六~農曆年假的第1天

小青和爸爸不急著回南部~與菁夫婦

藝奇南京東店小聚~記錄文有興趣點我聯結~

↑真心佩服菁老公~對台北道路非常的熟門熟路

帶著我們一路晃丫晃~來到小青稍熟悉的赤峰街附近

嘿嘿~沒錯~看到這間可愛的貪吃狗甜點屋~

↑為何說有些熟悉呢~之前也與菁夫婦一路健走

來到這充滿異國風情~又有文青質感的彩繪牆

R9咖啡廳午茶~之前的記錄文有興趣請點我聯結~

↑我們進了貪吃狗甜點屋~這家店~是菁夫婦

近期發現好吃的甜點屋~幾乎每2週就要報到乙次

今日帶我們來嚐鮮~

↑菜單可選的項目挺多~但菁說她最愛店家的日式泡芙

簡單的二口味~北海道牛奶和巧克力~每次就為它而來~

↑小青看了菜單~竟然還有冷凍宅配~教您在家的食用方法

分店有4家~更有加入會員的專屬好康~沒錯

小青立馬QRcode~還可立即享用優惠卷~

↑來瞧瞧店家現場的展示品~丹麥菠蘿四種口味

內餡想加什麼~都可指定~現點現做~

↑千層蛋糕一樣有四口味~竟還有洋蒽蘑菇

這應該是做成鹹派~

↑棒棒泡芙二口味

↑日式泡芙二口味~菁的最愛~

↑小青拍的不亦樂乎~突然有客人上門

哈~小小店面~客人一波波的進來~生意真的很不錯~

↑重點是~還提供坐位~給食客坐下來休息的位置

空間雖小~卻很舒服充滿綠意~小巧窗邊擺上二張椅子

非常的輕鬆愜意~

↑牆面擺設著時鐘及狗狗的可愛照片~還有店家的

優良事跡~獲選2023台灣烘培大賽潛力獎優選~

↑ 參加國產水果烘培暨甜點創意競賽佳作~

↑看著甜點大廚~處理一顆顆香氣迷人的大泡芙~

↑菁點~左冰拿鐵咖啡二瓶~每瓶95元

小青點一瓶右冰鮮奶茶65元~可看出二種飲料

顏色有所差異~都貼上貪吃狗狗的可愛大標籤~

↑與這店家的狗狗再合拍一張~

↑接著日式泡芙每顆45元~北海道牛奶和巧克力二口味

各買4顆~共4組~每人吃2顆~外皮酥脆~內餡擠入滿滿餡料

香濃不甜膩~咬下去有爆漿的口感~難怪菁會為它

屢屢造訪~愛不釋手~

↑小可頌每個50元~入會禮買一送一~入會即可使用

當然要一次用掉~內餡一樣加入了~北海道牛奶和巧克力

美味丫~但太小顆~難怪菁要點日式泡芙~

↑歡樂四人幫~才在藝奇南京東店用過午餐

健走約2小時~來到貪吃狗~休息補充體力

農曆年第1天年假~開啓吃吃喝喝模式~太幸福了~

↑出了貪吃狗甜點屋~走在有點熟悉的赤峰街景

真的很放鬆~小攤販文青小物~吸引遊客駐足

我們生在這大環境裡~感覺就是豐衣食足

幸福滿滿的fu~

↑健走一路來到南門巿場~原想著可以進去逛逛

但人潮真的洶湧~還排了長長的隊伍~小青好奇到底在排啥

一問才知~是排隊買鬆糕~非常有過年的氛圍~

↑經過國庫局~這個名詞對小青有點陌生

原來是國家金庫的簡稱~在此祝福各位網友

金蛇年都能財旺~人旺~萬事旺旺旺~

↑店家資訊

店名~Greedy Beagle貪吃狗甜點屋 雙連店

地址~台北市中山區民生西路66巷15號1樓

電話~0900-480856