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台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜點屋~

2025燈會攻略 Greedy Beagle 貪吃狗甜點 雙連站 赤峰街 日式
2025-02-12 13:41:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

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   台北貪吃狗甜點~

  ↑咖啡飲品+甜點~是標準午茶最佳主角群

    腳勤健走後~找間可愛甜點屋~休息片刻

    讓心情和體力都來點小補充~是幸福的快樂時光~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

   台北貪吃狗甜點~

  ↑114年1月25日週六~農曆年假的第1天

    小青和爸爸不急著回南部~與菁夫婦

    藝奇南京東店小聚~記錄文有興趣點我聯結~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

   台北貪吃狗甜點~

  ↑真心佩服菁老公~對台北道路非常的熟門熟路

    帶著我們一路晃丫晃~來到小青稍熟悉的赤峰街附近

    嘿嘿~沒錯~看到這間可愛的貪吃狗甜點屋~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

   台北貪吃狗甜點~

  ↑為何說有些熟悉呢~之前也與菁夫婦一路健走

    來到這充滿異國風情~又有文青質感的彩繪牆

    R9咖啡廳午茶~之前的記錄文有興趣請點我聯結~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜    

   台北貪吃狗甜點~

  ↑我們進了貪吃狗甜點屋~這家店~是菁夫婦

    近期發現好吃的甜點屋~幾乎每2週就要報到乙次

    今日帶我們來嚐鮮~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

   台北貪吃狗甜點~

  ↑菜單可選的項目挺多~但菁說她最愛店家的日式泡芙

    簡單的二口味~北海道牛奶和巧克力~每次就為它而來~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

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  ↑小青看了菜單~竟然還有冷凍宅配~教您在家的食用方法

    分店有4家~更有加入會員的專屬好康~沒錯

    小青立馬QRcode~還可立即享用優惠卷~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

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  ↑來瞧瞧店家現場的展示品~丹麥菠蘿四種口味

    內餡想加什麼~都可指定~現點現做~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

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  ↑千層蛋糕一樣有四口味~竟還有洋蒽蘑菇

    這應該是做成鹹派~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

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  ↑棒棒泡芙二口味

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  ↑日式泡芙二口味~菁的最愛~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

   台北貪吃狗甜點~   

  ↑小青拍的不亦樂乎~突然有客人上門

    哈~小小店面~客人一波波的進來~生意真的很不錯~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

   台北貪吃狗甜點~

   台北貪吃狗甜點~

  ↑重點是~還提供坐位~給食客坐下來休息的位置

    空間雖小~卻很舒服充滿綠意~小巧窗邊擺上二張椅子

    非常的輕鬆愜意~ 台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

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  ↑牆面擺設著時鐘及狗狗的可愛照片~還有店家的

    優良事跡~獲選2023台灣烘培大賽潛力獎優選~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

   台北貪吃狗甜點~

  參加國產水果烘培暨甜點創意競賽佳作~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

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  ↑看著甜點大廚~處理一顆顆香氣迷人的大泡芙~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

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  ↑菁點~左冰拿鐵咖啡二瓶~每瓶95元

    小青點一瓶右冰鮮奶茶65元~可看出二種飲料

    顏色有所差異~都貼上貪吃狗狗的可愛大標籤~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

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  ↑與這店家的狗狗再合拍一張~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

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  ↑接著日式泡芙每顆45元~北海道牛奶和巧克力二口味

    各買4顆~共4組~每人吃2顆~外皮酥脆~內餡擠入滿滿餡料

    香濃不甜膩~咬下去有爆漿的口感~難怪菁會為它

    屢屢造訪~愛不釋手~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

   台北貪吃狗甜點~

  ↑小可頌每個50元~入會禮買一送一~入會即可使用

    當然要一次用掉~內餡一樣加入了~北海道牛奶和巧克力

    美味丫~但太小顆~難怪菁要點日式泡芙~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

   台北貪吃狗甜點~ 

   台北貪吃狗甜點~   

  ↑歡樂四人幫~才在藝奇南京東店用過午餐

    健走約2小時~來到貪吃狗~休息補充體力

    農曆年第1天年假~開啓吃吃喝喝模式~太幸福了~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜 

   台北貪吃狗甜點~

   台北貪吃狗甜點~

  ↑出了貪吃狗甜點屋~走在有點熟悉的赤峰街景

    真的很放鬆~小攤販文青小物~吸引遊客駐足

    我們生在這大環境裡~感覺就是豐衣食足

    幸福滿滿的fu~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜    

   台北貪吃狗甜點~

  ↑健走一路來到南門巿場~原想著可以進去逛逛  

    但人潮真的洶湧~還排了長長的隊伍~小青好奇到底在排啥

    一問才知~是排隊買鬆糕~非常有過年的氛圍~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

   台北貪吃狗甜點~

  ↑經過國庫局~這個名詞對小青有點陌生

    原來是國家金庫的簡稱~在此祝福各位網友

    金蛇年都能財旺~人旺~萬事旺旺旺~台北Greedy Beagle貪吃狗甜點雙連店~超高人氣的甜

   台北貪吃狗甜點~

  ↑店家資訊

    店名~Greedy Beagle貪吃狗甜點屋 雙連店

    地址~台北市中山區民生西路66151

    電話~0900-480856

文章標籤
Greedy Beagle貪吃狗 Greedy Beagle 貪吃狗甜點 雙連站 赤峰街 日式泡芙 入會禮
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Greedy Beagle貪吃狗

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place台北市中山區民生西路66巷15號1樓
4.47 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.33
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