桃園市美食「饗厚牛排」，超狂義式百匯自助吧吃到飽一人只要399元～牛排只要+49元就能吃到！多款海鮮、熱炒、披薩、港點、炸物、生菜沙拉、湯品、甜點、新鮮水果、飲料、冰品等都任你拿！品項琳瑯滿目，光是吃自助吧就讓人飽到不行啊！而且當日壽星本人享”75折”、當週壽星本人享”85折 “優惠！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲這間「饗厚牛排」位於桃園區正光路上，雖然他們沒有特約停車場，但是在餐廳旁邊就有收費停車場方便停車，停好車後步行約1分鐘即可到店，相當便利！

我們是停在旁邊正光路上的【正好停停車場】，收費是半小時20元，另有位於廈門街174號的【城市車旅停車場】可停放，也都很近👌

▲「饗厚牛排」位於建築物的二樓，一樓有電梯可搭乘，若是要帶長輩或小孩來用餐也很方便！

▲到店後請先至櫃檯報到，會由服務人員協助帶位！若是假日前來用餐一定要記得先訂位，不然他們生意非常好，還是先訂位才不會因為遇到客滿而撲空啦！

▲店家的座位數很多，走道也還蠻寬敞的，若是有特殊需求，可以在訂位時先告知店家需要放置推車或輪椅，店家才方便提前做安排唷！

▲過沒多久就有客人陸陸續續湧進～而且很多客人都很常客～觀察別桌的客人可以發現～熟客都是專攻炸雞翅和冷盤的白蝦😂

▲肯定要大讚這邊是間親子友善餐廳！除了有電梯以外，他們還有兒童椅，重點是女廁裡面還有單獨一間的尿布台，真的很貼心！

【饗厚牛排｜完整菜單MENU】

▲這是「饗厚牛排」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

身高 140cm 以上 每人 399 元

身高 120cm -139cm 每人 319 元

身高 90cm -119cm 每人 199 元

內用餐點（自助吧／主餐）無提供打包服務，用餐時間限制100分鐘。

▲當日壽星本人75折，當週壽星本人85折（當週壽星活動以生日當日往前及往後共15天為有效期限），壽星本人需出示有照片之實體證件（不可翻拍或列印）（活動以店家現場公告為主）

店家也有提供外帶餐點，外帶的主餐都有附一杯飲料、一份沙拉、兩片土司、一個餐包、一碗玉米濃湯！感覺也是蠻豐富的呢！

▲店家只收現金～沒有接受刷卡和行動支付～也不提供分開結帳服務唷！

【饗厚牛排｜義式百匯吃到飽】

▲這裡的自助吧真的太誇張了！是我目前吃過的牛排館中最浮誇的！！！

▲煙燻雞肉～鳳螺～炸魚！這款炸魚幾乎是每桌必夾的～如果拿夾到剛炸好的就更讚了！

▲炒麵～蒸蛋～高麗菜！隨意夾夾就擺滿一盤～看起來就很澎派～

▲另有炒飯～滷肉汁～咖哩醬汁～茶葉蛋～麻辣鴨血～滷豬腳～筍乾！

▲冷盤區也有很多選擇～下方還有擺放冰塊保鮮～一旁也有芥末、醬油、五味醬可自行取用！

▲鳳螺～小卷～白蝦～豬耳朵～涼拌小黃瓜～海帶～淡菜～涼拌素雞～毛豆～

▲生菜沙拉的選擇也蠻多的~還有兩種醬料可依個人喜好添加~清爽開胃的生菜肯定要來上一盤！

▲蒸籠裡面還有滿滿的港式點心～蒸籠層層堆疊～每一層口味都不同～記得拿起蒸籠多看兩眼喔！

▲湯品也多達五種～有玉米濃湯～地瓜湯～菇菇湯～竹筍排骨湯～湯餃～

▲這邊居然還可以自己煮麵！還有清粥小菜！帶長輩來用餐完全不用擔心沒有他們愛吃的～

▲他們的炸物品項超級多！有炸豆腐～洋蔥圈～炸雞塊～炸雞翅～雞柳條～玉米筍～炸餃等！

▲炸物必吃的肯定就是雞翅啦！幾乎每一桌的客人都必拿雞翅～而且一拿就是一整盤👍

▲PIZZA的口味也很多！但是居然出現了萬惡的三色豆～嗚嗚還好豆子不多～很好挑掉～我優先推薦選起司口味的啦 😂

▲水果的品項未免也太多了吧！有葡萄～番茄～楊桃～紅心芭樂～木瓜～葡萄柚～柳丁～鳳梨～金桔～火龍果～百香果！

▲飲品區有多款冷飲～ 除了基本款的可口可樂系列以外～還有香檳沙瓦系列及蔬果汁系列！

▲冷飲還有奶茶～烏梅汁～茉香綠茶～

▲冰淇淋有八種口味～另有冰棒和霜淇淋～推薦必吃草莓牛奶口味的冰～重點是他們的甜筒是好吃的那種😋

▲這一區則有多款熱飲～抹醬吐司～蘑菇醬和黑胡椒醬～

▲冷藏櫃內有多款甜點～飯後來個甜點或冰品收尾再好不過了～

▲甜點的品項也不少～除了小蛋糕以外～還有棉花糖～台式馬卡龍～餅乾和果凍等！

▲爆米花～

▲玻璃瓶裝的飲料就是讚～這種氣泡飲料的氣泡感比較重～喝起來比較過癮啦！

【饗厚牛排｜超澎派的Buffet吃到飽】

▲這牛排館真的很狂～自助吧超浮誇～品項非常多～有多款生海鮮、熱炒、披薩、港點、炸物、生菜沙拉、湯品、甜點、新鮮水果、飲料、冰品等都任你吃到飽！

▲豬排只要+49元就能吃到！剛端上的豬排是沒有加醬的～看你要加蘑菇醬或黑胡椒醬都OK👌

▲豬排的份量很多耶~厚度剛剛好~而且完全不乾澀~口感還不錯~不吃牛的人就可以選這個！

▲五盎司的特製牛排也只要+49元！銅板價有找的價格～怎能不點起來～

▲這個牛排口感還不錯～吃起來蠻嫩口的～鐵板麵的份量不多～但是還蠻入味的唷！

▲開胃沙拉&冷盤！我之後又再多拿了一些小黃瓜和生菜解膩😋

▲我老公推薦必吃的就屬煙燻雞肉！我自己還有再拿的就是就是高麗菜😋

▲這兩盤根本就是超級澱粉控的組合啊！披薩我推薦選起司口味～如果能拿到剛烤好的～口感會更讚啦🥰

▲一定要大大大推薦他們的雞翅！這就是外面炸物店的等級阿～現在外面一支大概要賣30元～我這天一口氣就吃掉4支！他的外皮薄脆～熱熱吃超多汁～再拿罐可樂來配～實在是爽度很高啦😜

▲水果的品項很多～每一款都夾一點～直接變成色彩繽紛的水果拼盤啊！

▲整體來說，這間「饗厚牛排-桃園店」真的是我目前吃到自助吧最豐富的牛排館了！自助吧吃到飽一人只要399元～就能享有多款海鮮、熱炒、披薩、港點、炸物、生菜沙拉、湯品、甜點、新鮮水果、飲料、冰品等任你吃到飽！而且牛排／豬排只要+49元就能吃到！真的是誠意滿滿滿啦👍

***本文感謝”饗厚牛排-桃園店”邀約,內文為真實感受分享***

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